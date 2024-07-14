Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Индивидуальный тур во Владикавказе

Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги

Наш маршрут пройдёт по национальному парку «Алания», а справятся с ним даже новички — все препятствия вы преодолеете вместе с опытным проводником.

При этом вам не придётся ночевать в палатках и готовить на костре: будем жить в отеле, утром уходя в поход, а вечером возвращаясь обратно.

Вы полюбуетесь неприступными скалами и суровыми ледниками, сочетанием изумрудного цвета лугов и серо-белых горных вершин. А чистый горный воздух поможет освободить голову от лишних мыслей и забыть о тревогах.
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Ближайшие даты:
14
июл
21
июл
28
июл
11
авг
18
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Ежедневно мы будем совершать радиальные пешие выходы различной протяжённости.

Трансфер из Минеральных Вод до места проживания будет осуществлён на заказном автотранспорте. В остальные дни передвигаемся пешком. При желании группы можно заказать такси или использовать маршрутки (за дополнительную плату).

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд из Владикавказа, достопримечательности по пути

Встречаемся и едем в отель, по пути знакомясь с достопримечательностями местности. Проедем по каньону Ахсинта — самому узкому месту в Дигорском ущелье. Увидим углубления в скалах, образованные мощным потоком реки Урух, протекающей на глубине 70 метров. Осмотрим конный памятник Уастырджи — главному герою осетинской мифологии, покровителю путников и воинов. Огромный монумент, словно продолжение скалы, висит над дорогой, производя сильное впечатление. У проезжающих мимо принято обращаться к нему с просьбой о благополучном завершении пути.

Минуем селение Мацута у слияния рек Айгомугидон и Урух и прибудем в грандиозный Национальный парк «Алания», а к вечеру — в отель.

Встреча и переезд из Владикавказа, достопримечательности по путиВстреча и переезд из Владикавказа, достопримечательности по путиВстреча и переезд из Владикавказа, достопримечательности по путиВстреча и переезд из Владикавказа, достопримечательности по путиВстреча и переезд из Владикавказа, достопримечательности по пути
2 день

Восхождение на гору Кубус, водопады Три сестры

Сегодня не просто покорим гору Кубус, но и загадаем желание на её вершине: считается, что оно обязательно сбудется. По пути насладимся ароматами Поляны ирисов и сделаем чудесные кадры. Полюбуемся завораживающим пейзажем с высоты. Затем, обогнув Кубус, побываем у шумно бегущих по каменным склонам водопадов Три сестры, образованных рекой Таймази. К вечеру вернёмся в отель, поужинаем и отдохнём.

Восхождение на гору Кубус, водопады Три сестрыВосхождение на гору Кубус, водопады Три сестрыВосхождение на гору Кубус, водопады Три сестрыВосхождение на гору Кубус, водопады Три сестры
3 день

Ледник Танацете

Утром отправимся к леднику Танацете, или Тана, окружённому несколькими вершинами. Пройдём по живописному ущелью вдоль хребта Танадор. Полюбуемся картинами, созданными природой, и понаблюдаем за тем, как ледяной ориентир становится всё ближе и будто постепенно вырастает перед нами. Танацете образовался благодаря многовековым нагромождениям снега в зоне вечной мерзлоты. Дойдя до него, вы не только увидите искрящийся на солнце исполин, но и послушаете шум падающих гигантских льдин.

Ледник ТанацетеЛедник ТанацетеЛедник ТанацетеЛедник Танацете
4 день

Переезд в село Дзинага, ледник Караугом

После завтрака нас ждёт переезд на машинах повышенной проходимости в село Дзинага, откуда мы отправимся в треккинг к леднику Караугом. Он считается одним из самых больших на Кавказе и впечатляет грандиозными размерами и мощными ледопадами. К вечеру вернёмся в отель.

Переезд в село Дзинага, ледник КараугомПереезд в село Дзинага, ледник КараугомПереезд в село Дзинага, ледник Караугом
5 день

Ущелье Геби, Гебийские ночёвки

В этот день через живописное ущелье Геби дойдём до Гебийских ночёвок. Тропа поведёт нас вдоль реки, стекающей водопадом, с другой стороны — сосновый лес и поляны. Пройдём заросли рододендронов, пособираем чабрец, чтобы уже дома, вспоминая наше приключение, пить с ним ароматный чай. Природа в этих местах удивляет сменой зон: сегодня увидим и альпийские луга, и обширные леса, и преодолеем заснеженные участки. Издали снова будут видны водопады Три сестры.

Нагулявшись, спустимся обратно и вернёмся на турбазу.

Ущелье Геби, Гебийские ночёвкиУщелье Геби, Гебийские ночёвкиУщелье Геби, Гебийские ночёвкиУщелье Геби, Гебийские ночёвки
6 день

Треккинг к реке Харес

После завтрака начнём треккинг к верховьям реки Харес. По пути увидим оставшиеся после мощного землетрясения гигантские камни, один из которых похож голову льва. Сфотографируемся на его фоне и поищем сходство со знакомыми фигурами в других. Насладимся потрясающими видами Главного Кавказского хребта и живописной горы Лабода. Снова полюбуемся широкими лугами с пряными травами и ярким цветочным ковром.

Треккинг к реке ХаресТреккинг к реке ХаресТреккинг к реке ХаресТреккинг к реке Харес
7 день

Переезд во Владикавказ

С утра отправляемся во Владикавказ. В аэропорт мы прибудем примерно в 13:00, поэтому рекомендуем планировать обратный вылет на вечер.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: на ж/д вокзале «Минеральные Воды» в 12:00 и в аэропорту Минеральных Вод (MRV) в 12:30
Завершение: В аэропорту «Владикавказ» (г. Беслан) и на ж. - д. вокзале, около 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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