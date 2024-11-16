Дигория — неописуемый по красоте край: ущелья, каньоны, реки, изумрудная зелень лугов, сменяющаяся тёмно-зелёными массивами хвойных лесов, величественные горы… Помимо природы, здесь вас ждут интересные рукотворные памятники — святилище «Задалески Нана» 14 века, замок «Фрегат» 14–16 веков. О всех посещаемых местах я расскажу истории, легенды, любопытные факты.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Ущелье и каньон
В верховьях реки Урух находится необычайно живописное Дигорское ущелье. Дорога туда лежит через каньон Ахсинта, самое узкое место, своеобразные природные ворота в Дигорию. Протяжённость его составляет около километра, ширина — от 10 до 30 метров, а глубина — до 80 метров. Многие века здесь закрывался проход для врагов, пытавшихся проникнуть в верховья Дигории.
Рукотворные объекты
- Вверх по реке горы расступаются и дорога выходит на просторную Задалескую котловину, которая славится памятниками культурного наследия. Среди них — святилище «Задалески Нана» 14 века. Во время нашествия Тамерлана на Аланию старая женщина, нана, спрятала от гибели оставшихся в живых малышей и таким образом уберегла от исчезновения народ осетин
- Также вы увидите замок «Фрегат» в селении Ханаз — загадочный корабль 14–16 веков
Нацпарк «Алания»
Это эталон нетронутой природы. Минимальная высота здесь достигает 1350 м, максимальная — 4646 м. Извилистые каменные улицы селения Камунта, ведущие вверх по склону, низкие каменные домики с плетёными изгородями, вершины ущелья вокруг — такие пейзажи вас будут сопровождать всю поездку!
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
- Дресс-код: нельзя в шортах, ноги должны быть прикрыты
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva с кондиционером
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Феликс — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 213 туристов
Всем привет! 😊 Меня зовут Феликс, мне 33 года, я из республики Северная Осетия-Алания, город Владикавказ. Уже 3 года организовываю и провожу туры к самым красивым, незабываемым локациям нашей республики, которые мало кого оставят равнодушным! Знакомлю гостей с обычаями, традициями и культурой осетин. Наша команда сделает так, чтобы Осетия на всегда осталась в ваших сердцах!Задать вопрос
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