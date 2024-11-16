Дигория — неописуемый по красоте край: ущелья, каньоны, реки, изумрудная зелень лугов, сменяющаяся тёмно-зелёными массивами хвойных лесов, величественные горы… Помимо природы, здесь вас ждут интересные рукотворные памятники — святилище «Задалески Нана» 14 века, замок «Фрегат» 14–16 веков. О всех посещаемых местах я расскажу истории, легенды, любопытные факты.

Описание экскурсии

Ущелье и каньон

В верховьях реки Урух находится необычайно живописное Дигорское ущелье. Дорога туда лежит через каньон Ахсинта, самое узкое место, своеобразные природные ворота в Дигорию. Протяжённость его составляет около километра, ширина — от 10 до 30 метров, а глубина — до 80 метров. Многие века здесь закрывался проход для врагов, пытавшихся проникнуть в верховья Дигории.

Рукотворные объекты

Вверх по реке горы расступаются и дорога выходит на просторную Задалескую котловину, которая славится памятниками культурного наследия. Среди них — святилище «Задалески Нана» 14 века. Во время нашествия Тамерлана на Аланию старая женщина, нана, спрятала от гибели оставшихся в живых малышей и таким образом уберегла от исчезновения народ осетин

Во время нашествия Тамерлана на Аланию старая женщина, нана, спрятала от гибели оставшихся в живых малышей и таким образом уберегла от исчезновения народ осетин Также вы увидите замок «Фрегат» в селении Ханаз — загадочный корабль 14–16 веков

Нацпарк «Алания»

Это эталон нетронутой природы. Минимальная высота здесь достигает 1350 м, максимальная — 4646 м. Извилистые каменные улицы селения Камунта, ведущие вверх по склону, низкие каменные домики с плетёными изгородями, вершины ущелья вокруг — такие пейзажи вас будут сопровождать всю поездку!

Организационные детали