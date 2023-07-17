Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией

Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик

Приглашаем вас перезагрузиться, подышать горным воздухом и насладиться пейзажами Осетии и Ингушетии.

Мы будем жить на курорте, виды которого сравнивают со швейцарскими, в отеле с бассейном и знакомиться со знаковыми местами и старинными постройками.

Вы узнаете много интересного об истории республик, наполнитесь энергией, укрепите здоровье и вдохновитесь на новые свершения.
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Ближайшие даты:
4
янв
6
янв
20
янв
27
янв
3
фев
10
фев
17
фев
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
Завершение: Владикавказ, аэропорт или ж. - д. вокзал, после 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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