Храм Тхаба-Ерды – туры во Владикавказе

Найдено 5 туров в категории «Храм Тхаба-Ерды» во Владикавказе, цены от 29 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
4 отзыва
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000 за человека
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
9 отзывов
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
36 000 за человека
Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
Рассмотреть старинные башни на фоне неприступных гор и погулять по Магасу
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
28 июня в 13:00
29 500 за человека
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
45 000 за человека
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
28 июня в 13:00
58 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    6 мая 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Отличныц тур!!!!! Рекомендую!!!!
  • О
    Ольга
    3 апреля 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось. Особенно Рамзану. Это просто ходячая энциклопедия 👍. Немного подпортило впечатление еда около Голубых озёр (шашлык не для человеческих зубов 🙂). А в остальном всё на 5+!!!
    Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось
  • О
    Ольга
    10 декабря 2023
    Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
    Наше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяц отдохнули. Группа небольшая, всего
    читать дальше

    9 человек, мы были с сыном-подростком, он остался очень доволен, у меня претензий к организации тура практически нет. Если сразу касаться минусов, то были небольшие недочёты в логистике в самом начале и показались однообразными включенные в стоимость обеды, хотелось бы меню поинтереснее, может, так совпало, что несколько дней подряд пришлось есть курятину, что стало поводом для шуток. Отмечу, при этом, все было вкусно и достаточно сытно. В целом с минусами на этом все. Остальное - в плюс. Отели неплохие (Армхи специфичен, там, как повезет, но виды и расположение все искупают), а в Грозном так и прямо отличный. Очень насыщенная программа (все пункты были выполнены), и, что следует особо отметить, не просто перемещение с места на место, а в сопровождении гидов, качественная экскурсионная программа. Ироничный эрудит Рамзан, это, конечно, особое украшение экскурсий; чудесный юноша-гид в Грозном (к сожалению, не запомнили имя), так деликатно, спокойно и интересно продемонстрировал нам основные достопримечательности республики, таким и должен быть проводник в другую культуру; в Башне очень интересно молодой человек рассказывал о традициях; внимательный и аккуратный водитель -Багаутдин, этот человек сопровождал нас по всему маршруту, я придирчива к манере езды, с этим человеком было очень комфортно ездить, и шуткой поддерживал и добрым словом, и помогал с чемоданами, как родной стал за неделю))). И вообще мы не пожалели, что поехали именно с этой турфирмой, и именно с этой программой, потому что там реально чувствовалась командная работа и опека. Начиная от незримо присутствовавшей с нами постоянно на связи в чате внимательной девушки-менеджера, включая всех гидов, организаторов, кто делал нашу поездку комфортной, и, конечно, Зара - видно, что человек душой болеет за свое дело, и старается теплоту и любовь к родному краю передать и показать своим гостям. Описывать туристические помещенные нами места - не вижу смысла, их нужно увидеть лично, и считаю, что конкретная экскурсия в таком именно формате- это прямо маст хэв для посещения Кавказа. В планах воспользоваться другими экскурсиями этой фирмы, подкупает именно индивидуальный подход к клиенту, реально ощущаешь себя гостем в этих прекрасных краях.

  • М
    Марина
    6 декабря 2023
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все дни солнце +16, и
    читать дальше

    с замечательным гидом Рамзаном! Приятно впечатлены радушным приемом, доброжелательностью, чутким отношением ко всем нашим пожеланиям, потрясающим количеством информации и интересеным ее изложением, безупречно уважительным отношением к каждому участнику группы. Искренне рекомендую Бэлла-тур, т. к очень гибки ко всем пожеланиям, подобраны интересные локации и гостиницы, удобные встречи и проводы. Ингушетия надолго останется в нашем сердце в первую очередь благодаря добродушию людей, с которыми нам довелось встретиться во время поездки! А горы, ущелья, теснины, каньоны, перевалы, башни и вообще природа бесконечно прекрасны! Спасибо большое за чудесный отдых!

    1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все
  • А
    Анна
    29 мая 2023
    Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
    Мы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkaz 12 мая со Ставрополя
    читать дальше

    мы выехали в Назрань. По приезду нас встретил приветливый мужчина Арсамак. Такой теплый прием мы не ожидали. Поэтому отдельно говорим спасибо этому добрейшему человеку. Затем нас забрал гид Джамбулат. У этого человека такая яркая улыбка, сразу располагает к себе. Джамбулат всех нас объединил. Нас было 10 человек, познакомились с помощью рассказов о себе. Обедать поехали в кафе Авеню. Мы прекрасно поели и поехали к стометровой башне «Согласие». Внутри башни расположился этнографический музей со смотровой площадкой на вершине. Причем смотровая сделана из прозрачного пола. Затем Джамбулат очень интересно провел обзорную экскурсию по достопримечательностям Назрани. И нас отвезли в гостиницу «Армхи». Прекрасный вид из окна нам был обеспечен. На следующее утро нас забрал не менее улыбчивый и позитивный гид Муса. Он повез нашу группу в горную Ингушетию. Мы заехали посмотреть на прекрасный Ляжгинский водопад. Нам как раз повезло, было пасмурно. Водопад был наполнен. Подниматься на водопад- дело не из легких, но мы это сделали. Водопад является крупнейшим в Ингушетии. Затем мы посетили не менее интересное место - заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл». Муса подробно нам рассказал о людях, которые в то время жили, о внутреннем строении башен. Потом нас накормили волшебным, нежным и вкусным шашлыком с прекрасным видом на туман. Но это не испортило наш отдых. Мы даже танцевали национальные танцы. Муса и Амалия показали, как это бывает. Следующая точка была башенный комплекс «Эгикал». Внутри одной из башен мы узнали о свадебных традициях. Заехали посмотреть на Вовнушки. Средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен. Является уникальным памятником ингушской архитектуры. И абсолютно довольные поехали обратно в отель отдыхать. На следующий день мы поехали в Северную Осетию- Аланию. Так же было пасмурно. Остановились у Кармадонского тоннеля. В месте, где произошла гибель Сергея Бодрова и его команды. Затем гуляли по территории мертвого города- село Дарвгас. Завораживающее место… Потом мы поехали посмотреть на достопримечательную осетинскую букву А, но был туман, еще и грязь, и только отважная девушка Марина сходила посмотреть эту букву. Все остальные сидели в машине. В другом месте покатались на больших качелях. Фотки классные получились. А ощущения непередаваемые. Также посетили православный мужской монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви. Расположен в селе Хидикус в Куртатинском ущелье. Самый высокогорный монастырь на территории России. По пути посмотрели арт-объект «Снежный барс». Там нужно быть очень аккуратными. И приехали на экскурсию по Владикавказу. Могу сделать небольшое сравнение. Кому нравится Санкт-Петербург, то Владикавказ вам тоже понравится, потому что он немного похож. Экскурсия была шикарная. Мы заходили в здания со своей очень интересной историей. На следующий день нас забрал Адам и повез в Грозный. По пути нам встретилось маковое поле, и как хорошо, что мы остановились, и теперь у меня такие красивые фото имеются. Приехав в Грозный, мы посетили православную церковь, погуляли в центре, посмотрели мечеть «Сердце Чечни», увидели Грозный Сити, поднялись на смотровую площадку. Посетили музей Ахмада Кадырова. И вечером уже самостоятельно ходили смотреть на ночной Грозный. Это стоит того, чтобы приехать снова. Ну и в заключительный день мы двинулись на форелевое хозяйство, обедали вкусной рыбкой, потом поехали на Сулакский каньон. Сидеть на скале, смотреть вниз… Классно! Я могу назвать это- место силы. Там можно наполнится энергией. На обратном пути мы посетили пещеры и навесной мост над каньоном. Жаль, что не удалось прокатиться на катере. И уже, возвращаясь поздно вечером, мы заехали посмотреть на Аргунскую и Шалинскую мечеть. Из надо смотреть вечером. Мечеть в Шали! Это что-то с чем то, советую посмотреть. Наша небольшая компания благодарит за подаренные эмоции и впечатления. Спасибо за наше путешествие и теплый прием. Обязательно приедем снова, ведь туман нам не позволил все посмотреть.

    Мы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkaz
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2023
    Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
    С 1 мая по 6 мая, путешествовала с "Белла Тур" по 4 кавказским республикам- Ингушетии, Карардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне.
    читать дальше

    Организация тура хорошая, встречали нас в группы небольшим коллективом, также и путешествовали в группах до 10 человек, очень удобно! Маршрут интересный,исторический по Ингушетии особенно и Северной Осетии-Алании, хотелось бы рекомендовать организаторам, начинать знакомство с Чечней также включить места для посещения с исторической части республики, и больше таких мест показать, и как второй день выделить для Грозного вместе с мечетями (значимыми) на это достаточно 1 дня! Еще как мнение для организаторов, не бронируйте проживание в Грозном, в гостинице "Беркат", уж очень давняя гостиница, у кого в номере не было горячей воды, а у других шла из крана совсем рыжая и с осадками от старых труб! В целом, тур был познавателен, гид Рамзан, умница, любит и знает историю Кавказа и России, одно удовольствие его слушать и беседовать с ним на тему - истории! 5 баллов Рамзану! Еще хочу отметить, гида в Грозном, Алию кажется, и Владимира из Владикавказа, приятно слушать интеллегентных людей, любящих свою малую Родину! Еще водитель Магомед, всегда выглядил приятно и водит автобус отлично, всегда поддержит любую тему и даст нужный совет!

    С 1 мая по 6 мая, путешествовала с "Белла Тур" по 4 кавказским республикам- Ингушетии, Карардино-БалкарииС 1 мая по 6 мая, путешествовала с "Белла Тур" по 4 кавказским республикам- Ингушетии, Карардино-БалкарииС 1 мая по 6 мая, путешествовала с "Белла Тур" по 4 кавказским республикам- Ингушетии, Карардино-БалкарииС 1 мая по 6 мая, путешествовала с "Белла Тур" по 4 кавказским республикам- Ингушетии, Карардино-БалкарииС 1 мая по 6 мая, путешествовала с "Белла Тур" по 4 кавказским республикам- Ингушетии, Карардино-БалкарииС 1 мая по 6 мая, путешествовала с "Белла Тур" по 4 кавказским республикам- Ингушетии, Карардино-БалкарииС 1 мая по 6 мая, путешествовала с "Белла Тур" по 4 кавказским республикам- Ингушетии, Карардино-БалкарииС 1 мая по 6 мая, путешествовала с "Белла Тур" по 4 кавказским республикам- Ингушетии, Карардино-Балкарии

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Храм Тхаба-Ерды»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
  2. 3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
  3. Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
  4. Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
  5. Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Храм Тхаба-Ерды" можно забронировать 5 авторских туров от 29 500 до 58 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 5 туров во Владикавказе на 2024 год по теме «Храм Тхаба-Ерды», 13 ⭐ отзывов, цены от 29500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам