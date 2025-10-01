Индивидуальная
до 7 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
Погрузитесь в многоликий Владикавказ, где история встречается с культурой. Узнайте о знаменитостях и архитектуре, насладитесь видами Кавказа
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
По проспекту Мира и дальше
Откройте для себя культурное наследие Владикавказа, гуляя по его центральным улицам и узнавая удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Увлекательная прогулка по Владикавказу: живописные парки, старинные дома и интересные истории о городе. Откройте для себя его уникальную атмосферу
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5999 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
Отправимся за нетронутой природой, захватывающими дух пейзажами и древними памятниками
Начало: На улице Никитина
Расписание: ежедневно в 08:30
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 октября 2025На водопады не попали, но гид предложил за отдельную плату проехать за перевал, и через Цейское ущелье вернуться в город.
- ЕЕкатерина13 сентября 2025Должна была поехать на данную экскурсию 29.08.25. Выбирала эту экскурсию именно из-за водопадов. Был интересен трекинг к водопадом. Но видимо
- ЕЕлена4 сентября 2025Добрый день! Отличная экскурсия, спасибо организаторам и гиду. Локации красивые, история подробная! Очень довольна!
- ММаргарита20 августа 2025Очень понравилась экскурсия с гидом Альбертом. Рекомендую. Красивые места, небольшие рассказы о локациях и почему здесь то или иное значимое
- ССветлана20 августа 2025**Дигорское ущелье: мощь, водопады и адреналин**
Потрясающая поездка! Дигорское ущелье поражает своей суровой красотой: отвесные скалы, бурная река и невероятные виды
- ЕЕкатерина8 августа 2025Очень довольны поездкой в национальный парк! Сопровождал нас гид Руслан. Очень хороший, добрый человек, профессионал своего дела. Рассказывал много о культуре, взаимоотношениях народов и даже сделал нам несколько совместных замечательных кадров. Природа бесподобная, вызывающая слезы своей красотой. Ещё вернёмся!
- ННаталья7 августа 2025Поездка прошла по необыкновенно красивым локациям Дигории на комфортном автомобиле. По пути гид Давид рассказывал о легендах этих мест, обычаях
- ЕЕкатерина3 августа 2025Попали в Северную Осетию незапланированно, на 1 день. Очень хотелось, пользуясь моментом, посмотреть регион и мы спонтанно взяли экскурсию -
- ССуховерхов29 июля 2025Отличная активная поездка, шикарные водопады, где почти нет туристов. В следующий раз сюда на неделю с палатками
- РРоберт22 июля 2025Мы были в восторге! Наш гид Сергей провел очень интересную экскурсию! Следующий раз мы обратимся к нему же! Великолепно знает историю Сев Осетии, великолепно знает дигорский!
- BBarbara19 июля 2025Потрясающий маршрут, полное единение с природой. Нам очень повезло с гидом Сергеем, узнали много нового и интересного. Вкусно поели с
- ВВероника15 июля 2025Были на экскурсии 10.07.25, экскурсия великолепная, красота нереальная, гид Сергей все рассказывал,показывал,снимал видео и отвечал на все наши вопросы, вел к очень красивым местам, сто процентов рекомендую этот маршрут,спасибо!
- ППолина14 июля 2025Наконец добрались руки написать отзыв об этой невероятной экскурсии! Если планируете свой маршрут по Осетии, и хотите чтобы он был
- zzhu20 июня 2025В 8 вечера накануне отправления мне сказали, что я не смогу пойти по запланированному маршруту и смогу пойти только по
- ККсения30 мая 2025Зелимхан крутой!!! Очень крутая поездка,душевная,красивая,атмосферная,нет лишнего напряга или ненужных комментариев,просто едешь и кайфуешь от красоты,от комфорта,вообщем если в горы,то с Зелимханом,запала поездка в сердечко и компания тоже:)Полноценное погружение
- ААнастасия27 мая 2025Прекрасная экскурсия, маршрут потрясающий, виды незабываемые. Спасибо гиду Георгию за то, что влюбил в Кавказ, за индивидуальный подход, неочевидные места, интересные инсайты — однозначно вернемся, путешествие в самое сердечко!! Очень рекомендую ❤️
- ККсения23 мая 2025Мы провели шикарный день в туре по Дигории с невероятно крутым гидом Георгием.
Потрясающие горы, продуманный маршрут, вкусная еда, интересные истории и легенды, отличная компания и много шуток)
Незабываемые впечатления😊
- ММария7 марта 2025Очень понравилась поездка, удалось увидеть самые красивые места. Особенно хочу поблагодарить гида - Георгия, приятный собеседник и аккуратный водитель, с
- ЛЛюдмила6 января 2025Очень увлекательное путешествие, наполненное красотой гор и историей! Гиды Сергей и Евгения увлеченные и прекрасные рассказчики, которые исходили горную Осетию
- ЕЕлизавета26 сентября 2024Отличная экскурсия, большое спасибо гиду Георгию! Если вам хочется насладиться потрясающей природой Северной Осетии – экскурсия точно для вас: пейзажи
