Необычные дома во Владикавказе

Найдено 6 экскурсий в категории «Необычные дома» во Владикавказе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
О Владикавказе - с интересом и любовью
Пешая
2 часа
204 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
Погрузитесь в многоликий Владикавказ, где история встречается с культурой. Узнайте о знаменитостях и архитектуре, насладитесь видами Кавказа
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
Пешая
2 часа
8 отзывов
Групповая
По проспекту Мира и дальше
Откройте для себя культурное наследие Владикавказа, гуляя по его центральным улицам и узнавая удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Владикавказ - первое свидание
Пешая
2.5 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Увлекательная прогулка по Владикавказу: живописные парки, старинные дома и интересные истории о городе. Откройте для себя его уникальную атмосферу
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5999 ₽ за всё до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
На машине
9 часов
22 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
Отправимся за нетронутой природой, захватывающими дух пейзажами и древними памятниками
Начало: На улице Никитина
Расписание: ежедневно в 08:30
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 октября 2025
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    На водопады не попали, но гид предложил за отдельную плату проехать за перевал, и через Цейское ущелье вернуться в город.
    читать дальше

    Молодец, показал истинные тропы и горы. И вообще, гид умело и интересно рассказывал про все,что встречалось на нашем пути, пригласил в шикарный дом с вкусной едой. Правда,сначала меня немного смутил его автомобиль с разбитым "носом", но на выносливость и мощность авто это никак не повлияло. Очень рекомендую гида, парень действительно много знает,и знает чем удивить туристов).

  • Е
    Екатерина
    13 сентября 2025
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    Должна была поехать на данную экскурсию 29.08.25. Выбирала эту экскурсию именно из-за водопадов. Был интересен трекинг к водопадом. Но видимо
    читать дальше

    я записалась одна и организатор решил присоединить меня к другой экскурсии в Дигорию- просто экскурсионную поездку по основным достопримечательность. Все бы хорошо, но меня об этом НЕ уведомили. Выяснилось это только потому что вечером перед экскурсией решила все таки уточнить про сложность трекинга. А учитывая, что я как раз вернулась из такой же экскурсионной программы, на которую меня перезаписали, но с другим агентством, это могло бы запросто смазать впечатления и подпортить окончание поездки
    Да мне в ходе переписки предложили другой вариант - поездку в Цейское ущелье. И она получилась просто волшебная и наверно это была самая насыщенная как в образовательном, так и эмоциональном плане экскурсия в моем мини отпуске. Гиду (к сожалению не помню имени) получилось создать не просто дружественную, но и семейную атмосферу в группе и по-настоящему влюбить в Осетию!
    Но хотелось бы чтобы об изменении в планах организаторы предупреждали заранее.

  • Е
    Елена
    4 сентября 2025
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    Добрый день! Отличная экскурсия, спасибо организаторам и гиду. Локации красивые, история подробная! Очень довольна!
    Добрый день! Отличная экскурсия, спасибо организаторам и гиду. Локации красивые, история подробная! Очень довольна!
  • М
    Маргарита
    20 августа 2025
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    Очень понравилась экскурсия с гидом Альбертом. Рекомендую. Красивые места, небольшие рассказы о локациях и почему здесь то или иное значимое
    читать дальше

    место. В дороге очень интересно рассказывал об осетинских традициях и как здесь живут: порядки, житейские ситуации и пр., что помогло лучше понять местных людей.
    На локациях не торопил, можно было вволю нагуляться и нафотографироваться, задать вопросы - все в комфортном темпе. День прошел очень легко и приятно, с удовольствием бы повторила! Спасибо большое Альберту за такие воспоминания о горах! Локации безумно красивые)

    Очень понравилась экскурсия с гидом Альбертом. Рекомендую. Красивые места, небольшие рассказы о локациях и почему здесь
  • С
    Светлана
    20 августа 2025
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    **Дигорское ущелье: мощь, водопады и адреналин**
    Потрясающая поездка! Дигорское ущелье поражает своей суровой красотой: отвесные скалы, бурная река и невероятные виды
    читать дальше

    на каждом повороте.
    Главные впечатления:
    * **Водопады. ** Мощные потоки воды, свежесть и грохот. Выглядят фантастически.
    * **Легендарные качели. ** Качели на краю обрыва — главный аттракцион. Страшно и невероятно красиво. Самые эффектные кадры поездки именно отсюда.
    * **Памятник с ножами. ** Очень атмосферное место высоко в горах! Монумент герою с воткнутыми в камень клинками впечатляет своей силой и суровой энергетикой.
    Итог: идеальный маршрут для тех, кто хочет зарядиться энергией дикой природы, получить порцию адреналина и сделать нереальные фото. Сильные впечатления гарантированы!

  • Е
    Екатерина
    8 августа 2025
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    Очень довольны поездкой в национальный парк! Сопровождал нас гид Руслан. Очень хороший, добрый человек, профессионал своего дела. Рассказывал много о культуре, взаимоотношениях народов и даже сделал нам несколько совместных замечательных кадров. Природа бесподобная, вызывающая слезы своей красотой. Ещё вернёмся!
  • Н
    Наталья
    7 августа 2025
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    Поездка прошла по необыкновенно красивым локациям Дигории на комфортном автомобиле. По пути гид Давид рассказывал о легендах этих мест, обычаях
    читать дальше

    и традициях осетин. Мы посмотрели все, что заявлено в описании. Дополнительно нужно брать билет, чтобы пройти к водопадам «Три сестры». Спасибо за красивую поездку по сказочной Дигории

    Поездка прошла по необыкновенно красивым локациям Дигории на комфортном автомобиле. По пути гид Давид рассказывал о
  • Е
    Екатерина
    3 августа 2025
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    Попали в Северную Осетию незапланированно, на 1 день. Очень хотелось, пользуясь моментом, посмотреть регион и мы спонтанно взяли экскурсию -
    читать дальше

    накануне поздно вечером. Спасибо Зелимхану и его команде за оперативность и отзывчивость! Было интересно и познавательно, посмотрели красивые места, прониклись местной атмосферой, попробовали домашнего вина, любуясь великолепным видом гор. Наш гид Тамерлан был очень радушен и на обратном пути показал дополнительные локации, за что ему отдельное спасибо! С удовольствием вернемся в регион снова, чтобы теперь в полной мере охватить местные достопримечательности и красоту кавказской природы!

    Попали в Северную Осетию незапланированно, на 1 день. Очень хотелось, пользуясь моментом, посмотреть регион и мы
  • С
    Суховерхов
    29 июля 2025
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    Отличная активная поездка, шикарные водопады, где почти нет туристов. В следующий раз сюда на неделю с палатками
  • Р
    Роберт
    22 июля 2025
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    Мы были в восторге! Наш гид Сергей провел очень интересную экскурсию! Следующий раз мы обратимся к нему же! Великолепно знает историю Сев Осетии, великолепно знает дигорский!
  • B
    Barbara
    19 июля 2025
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    Потрясающий маршрут, полное единение с природой. Нам очень повезло с гидом Сергеем, узнали много нового и интересного. Вкусно поели с
    читать дальше

    шикарным видом на водопад. Рекомендуем съездить по данному маршруту, это поездка запомнится вам на всю жизнь. Спасибо организаторам и особенно нашему гиду Сергею.

    Потрясающий маршрут, полное единение с природой. Нам очень повезло с гидом Сергеем, узнали много нового и
  • В
    Вероника
    15 июля 2025
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    Были на экскурсии 10.07.25, экскурсия великолепная, красота нереальная, гид Сергей все рассказывал,показывал,снимал видео и отвечал на все наши вопросы, вел к очень красивым местам, сто процентов рекомендую этот маршрут,спасибо!
    Были на экскурсии 10.07.25, экскурсия великолепная, красота нереальная, гид Сергей все рассказывал,показывал,снимал видео и отвечал на
  • П
    Полина
    14 июля 2025
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    Наконец добрались руки написать отзыв об этой невероятной экскурсии! Если планируете свой маршрут по Осетии, и хотите чтобы он был
    читать дальше

    активным, то обязательно выбирайте это направление!

    Отдельно хотелось бы выразить слова благодарности нашему гиду Сергею, который своей невероятной энергетикой, позитивом и мудростью сделал этот день флагманским из всего нашего путешествия! Однозначно 10 из 10, очень хотим приехать еще

    Наконец добрались руки написать отзыв об этой невероятной экскурсии! Если планируете свой маршрут по Осетии, и
  • z
    zhu
    20 июня 2025
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    В 8 вечера накануне отправления мне сказали, что я не смогу пойти по запланированному маршруту и смогу пойти только по
    читать дальше

    маршруту Города Мертвых. Я был очень расстроен из-за смены маршрута. Гидом был еще один человек, который не говорил по-английски. Он был приятным человеком, но пейзаж был действительно хорош, вероятно, сравним с Синьцзяном, хотя я там не был.

    临出发前一天晚上 8 点和我说订的去不了了，只能去亡灵之城路线，改路线，还挺不爽的。向导是另外一个人，英语是说不了的，人还挺不错的，但是风景真的很不错，和新疆可能有的一拼吧，虽然我没去过。

    В 8 вечера накануне отправления мне сказали, что я не смогу пойти по запланированному маршруту и
  • К
    Ксения
    30 мая 2025
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    Зелимхан крутой!!! Очень крутая поездка,душевная,красивая,атмосферная,нет лишнего напряга или ненужных комментариев,просто едешь и кайфуешь от красоты,от комфорта,вообщем если в горы,то с Зелимханом,запала поездка в сердечко и компания тоже:)Полноценное погружение
    Зелимхан крутой!!! Очень крутая поездка,душевная,красивая,атмосферная,нет лишнего напряга или ненужных комментариев,просто едешь и кайфуешь от красоты,от комфорта,вообщем
  • А
    Анастасия
    27 мая 2025
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    Прекрасная экскурсия, маршрут потрясающий, виды незабываемые. Спасибо гиду Георгию за то, что влюбил в Кавказ, за индивидуальный подход, неочевидные места, интересные инсайты — однозначно вернемся, путешествие в самое сердечко!! Очень рекомендую ❤️
    Прекрасная экскурсия, маршрут потрясающий, виды незабываемые. Спасибо гиду Георгию за то, что влюбил в Кавказ, за
  • К
    Ксения
    23 мая 2025
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    Мы провели шикарный день в туре по Дигории с невероятно крутым гидом Георгием.
    Потрясающие горы, продуманный маршрут, вкусная еда, интересные истории и легенды, отличная компания и много шуток)
    Незабываемые впечатления😊
  • М
    Мария
    7 марта 2025
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    Очень понравилась поездка, удалось увидеть самые красивые места. Особенно хочу поблагодарить гида - Георгия, приятный собеседник и аккуратный водитель, с
    читать дальше

    ним было спокойно и интересно. С уверенностью могу рекомендовать эту экскурсию! Маршрут -идеальный, посетили буквально все самое-самое интересное в горах. Не было никакой спешки, Георгий останавливался около всех достопримечательностей, давал столько времени, сколько было необходимо, рассказывал интересные истории. Всем очень рекомендую! 👏🏻👍🏻👍🏻

    Очень понравилась поездка, удалось увидеть самые красивые места. Особенно хочу поблагодарить гида - Георгия, приятный собеседник
  • Л
    Людмила
    6 января 2025
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    Очень увлекательное путешествие, наполненное красотой гор и историей! Гиды Сергей и Евгения увлеченные и прекрасные рассказчики, которые исходили горную Осетию
    читать дальше

    и готовые делиться знаниями с туристами. В пути много бомбических локаций. Обед, по желанию,в осетинской семье, в горном селе, очень аутентично.

  • Е
    Елизавета
    26 сентября 2024
    Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
    Отличная экскурсия, большое спасибо гиду Георгию! Если вам хочется насладиться потрясающей природой Северной Осетии – экскурсия точно для вас: пейзажи
    читать дальше

    и прогулка до водопадов оставляют массу впечатлений😍
    Георгий – отличный гид и интересный собеседник! Экскурсия проходила на очень комфортном автомобиле, у гида на случай непогоды были для нас дождевики – всё продумано до мелочей для комфорта туристов😊
    День пролетел незаметно, ещё раз большое спасибо!

    Отличная экскурсия, большое спасибо гиду Георгию! Если вам хочется насладиться потрясающей природой Северной Осетии – экскурсия

