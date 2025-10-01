читать дальше

я записалась одна и организатор решил присоединить меня к другой экскурсии в Дигорию- просто экскурсионную поездку по основным достопримечательность. Все бы хорошо, но меня об этом НЕ уведомили. Выяснилось это только потому что вечером перед экскурсией решила все таки уточнить про сложность трекинга. А учитывая, что я как раз вернулась из такой же экскурсионной программы, на которую меня перезаписали, но с другим агентством, это могло бы запросто смазать впечатления и подпортить окончание поездки

Да мне в ходе переписки предложили другой вариант - поездку в Цейское ущелье. И она получилась просто волшебная и наверно это была самая насыщенная как в образовательном, так и эмоциональном плане экскурсия в моем мини отпуске. Гиду (к сожалению не помню имени) получилось создать не просто дружественную, но и семейную атмосферу в группе и по-настоящему влюбить в Осетию!

Но хотелось бы чтобы об изменении в планах организаторы предупреждали заранее.