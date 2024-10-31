Путешествие в Кобанское ущелье в поисках гармонии (только для женщин)

Отправиться в горы, чтобы услышать себя, и пройти путь от сомнений до уверенности
Эта прогулка — встреча с собой, где каждый шаг помогает осознать свою силу. Я — твой ментор, и я помогу тебе увидеть, что горы — это не только красота, но и символ преодоления. Вопросы и проблемы будут всегда, но ты способна подняться над ними. Давай поговорим об этом.
5
2 отзыва
Путешествие в Кобанское ущелье в поисках гармонии (только для женщин)
Путешествие в Кобанское ущелье в поисках гармонии (только для женщин)
Путешествие в Кобанское ущелье в поисках гармонии (только для женщин)
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что тебя ожидает

Кобанское ущелье: препятствия

Здесь царит удивительная тишина, нарушаемая лишь шумом горных рек. Мы заложим основу для дальнейших бесед. Поговорим о препятствиях, как их воспринимать и преодолевать.

Перевал Кахтисар: уверенность

Отсюда открывается захватывающий вид на горы и долины. Здесь можно почувствовать себя на вершине мира — буквально и метафорически. Мы обсудим цели и жизненные вызовы. Ты осознаешь, как важно сохранять уверенность в себе, несмотря на преграды.

Горные водопады: страхи

Несколько небольших, но мощных водопадов встретятся на нашем пути. Порассуждаем об эмоциях, страхах и сомнениях. Я научу отпускать их и позволять жизни течь своим чередом.

Древние сторожевые башни: внутренняя опора

Оставшиеся от прошлых цивилизаций, они величественно возвышаются над ущельем, напоминая о вечности. Здесь поговорим о людях, которые поддерживают и защищают тебя. А ещё о том, как важно иметь внутреннюю опору.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Kia Picanto.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Гостиница Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Светлана
31 окт 2024
Невероятно пробуждающее путешествие не только в Кобанское ущелье, но и к самой себе:) Ната очень располагает к разговору, мягко настраивает на волнующую тему и кажется, что мало времени, чтобы разобраться
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со всеми вопросами, но Ната дает вектор (или пинок)) развития и открывает те стороны личности, которые, я, к примеру, не видела. Очень вкусный чай на вершине и небольшая закуска к нему. После поездки Ната прислала еще раз те рекомендации, которые помогут масштабировать личность, а также список книг и фильмов. Спасибо большое! (Желтый палантин уже заказала:)

Анастасия
15 окт 2024
Прекрасно проведенная сессия, Наталья в полном объеме проработала все запросы с моей стороны, была внимательна и заинтересована. Я получила ответы на кучу вопросов, многие мои сомнения были развеяны, кроме того,
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Наташа вселила в меня веру в будущее и в себя ❤️ встреча проходит в очень интересном формате, также, после встречи, Наталья прислала кучу рекомендаций, книг к прочтению. Помимо коуч сессии также была проведена экскурсия по тем местам, где мы были)
Наташа, спасибо тебе большое, ты мне очень помогла 😌

Входит в следующие категории Владикавказа

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