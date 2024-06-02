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запомнила. Я давно слышала от своих знакомых про красоту природы во Владикавказе. В этом году решила посмотреть на неё своими глазами. На следующий же день после прилета во Владикавказ я поехала на экскурсию в Цейское ущелье, т. к. не терпелось увидеть горы! До этого я была на Кавказе, в Альпах, но эта экскурсия произвела на меня большое впечатление. Ледники, горный воздух, теплая майская погода, солнце, мощь гор - все это сложно описать словами. К моему удивлению, на канатную дорогу не было очередей. Возможно, организаторы экскурсии рассчитывают время, чтобы группы не мешали друг другу. В середине экскурсии наша группа остановилась на обед в кафе. Обед был сытный и вкусный. Особенно все хвалили говяжий суп, вроде, он называется Лывжа. После обеда мы поехали в село Нар, где расположены мемориальный дом-музей и памятник Коста Хегатурова. Наш гид рассказал про то, кто такой Коста Хегатуров, и почему мемориал расположен в этом месте. В конце экскурсии мы посетили мемориальный комплекс "Журавли". Около памятника братьям Газдановым, установлены стенды, на которых написаны биографии героев Осетии и самих братьев Газдановых. На обратном пути наша группа попросила сделать остановку около сероводородного источника. Подводя итог, могу сказать, что я бы хотела съездить на эту экскурсию еще раз. На экскурсии можно услышать про народный эпос, историю, культуру, боевой дух воинов Осетии, увидеть изумительную природу. Большое спасибо гиду Вадиму (Владимиру) за его оптимизм, энергичность, общительность и увлеченность работой! Интересно было узнать, чем осетинский ежик отличается от русского. Экскурсию советую к посещению, не смотря на то, были ли Вы уже до этого во Владикавказе или не были.