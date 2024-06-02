Сказский ледник

Найдено 10 экскурсий в категории «Сказский ледник» во Владикавказе, цены от 2 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Путешествие в Цейское ущелье: экскурсия для вас
Индивидуальная экскурсия по Цейскому ущелью. Откройте для себя хвойные леса, величественные горы, ледники и святилища. Незабываемое путешествие
Начало: От вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Цейское ущелье
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
88 отзывов
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
99009 405 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
80 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Открыть один из красивейших горных районов Осетии и познакомиться с аланской культурой
Начало: У гостиницы «Владикавказ»
Сегодня в 08:30
11 июня в 08:30
2 200 за человека
Путешествие на высокогорный курорт Цей
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Горы, реки, ледники, древние башни и современные арт-объекты за 1 день
Начало: Владикавказ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
Посетить Куртатинское, Мамисонское и Цейское ущелья за один день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
18 отзывов
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день + пикник
Незабываемые ландшафты, древние места поклонения, ценные артефакты и целебные минеральные источники
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
18 940 за всё до 4 чел.
Заповедная Осетия - зарядиться энергией гор
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Заповедная Осетия - зарядиться энергией гор
Вдохновиться красотой Цейского ущелья, отведать целебной воды и увидеть памятники старины
Начало: Г. Владикавказ
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1580013 430 за всё до 4 чел.
Сердце Осетии: поездка через 5 хребтов Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Сердце Осетии: поездка через 5 хребтов Кавказа
Древние святилища, фамильные башни, отдаленные ущелья и несколько высотных поясов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 400 за всё до 4 чел.
Алания - любовь моя
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Алания - любовь моя
Посетить край, богатый на древние памятники, красивейшие ущелья и старинные предания
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
1800015 300 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
    Была на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо
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    запомнила. Я давно слышала от своих знакомых про красоту природы во Владикавказе. В этом году решила посмотреть на неё своими глазами. На следующий же день после прилета во Владикавказ я поехала на экскурсию в Цейское ущелье, т. к. не терпелось увидеть горы! До этого я была на Кавказе, в Альпах, но эта экскурсия произвела на меня большое впечатление. Ледники, горный воздух, теплая майская погода, солнце, мощь гор - все это сложно описать словами. К моему удивлению, на канатную дорогу не было очередей. Возможно, организаторы экскурсии рассчитывают время, чтобы группы не мешали друг другу. В середине экскурсии наша группа остановилась на обед в кафе. Обед был сытный и вкусный. Особенно все хвалили говяжий суп, вроде, он называется Лывжа. После обеда мы поехали в село Нар, где расположены мемориальный дом-музей и памятник Коста Хегатурова. Наш гид рассказал про то, кто такой Коста Хегатуров, и почему мемориал расположен в этом месте. В конце экскурсии мы посетили мемориальный комплекс "Журавли". Около памятника братьям Газдановым, установлены стенды, на которых написаны биографии героев Осетии и самих братьев Газдановых. На обратном пути наша группа попросила сделать остановку около сероводородного источника. Подводя итог, могу сказать, что я бы хотела съездить на эту экскурсию еще раз. На экскурсии можно услышать про народный эпос, историю, культуру, боевой дух воинов Осетии, увидеть изумительную природу. Большое спасибо гиду Вадиму (Владимиру) за его оптимизм, энергичность, общительность и увлеченность работой! Интересно было узнать, чем осетинский ежик отличается от русского. Экскурсию советую к посещению, не смотря на то, были ли Вы уже до этого во Владикавказе или не были.

    Была на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнилаБыла на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо запомнила
  • М
    Максим
    31 мая 2024
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Гид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереально классные термальные источники. Кроме того, Артур показал нам виды, от которых моя подруга в прямом смысле слова расплакалась.
    Гид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереальноГид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереально
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Ездили вчера на экскурсию в Цей) Нам очень все понравилось, как будто окунулись в детство, т. к. сами мы из средней
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    Азии, так что горы это наша любовь🫶 Артур забрал нас из отеля и мы отправились в горы. Он интересный собеседник. Рассказывал все доступным языком, не навязчиво и по делу. Очень внимательный, на протяжении всего тура интерисовался все ли хорошо, комфортно ли все?) Везде останавливались, фоткались, пили сероводородну воду) На обратном пути заехали в кафе и очень вкусно отобедали👌 Вообщем мы в восторге и всем будем рекомендовать Артура! Благодарим за возможность увидеть всю эту красоту🩷

    Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)Ездили вчера на экскурсию в Цей)
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
    В целом экскурсия на 4 из 5 баллов. Экскурсовод и водитель на 5 из 5 баллов Хотелось бы либо побольше времени на Цей, ну хотя бы 2 часа, чтоб успеть до льда подняться. Либо добавить еще какую то локацию интересную.
  • С
    Сергей
    21 мая 2024
    Сердце Осетии: поездка через 5 хребтов Кавказа
    Это хороший тур по ущельям южной части Северной Осетии. Сравнивая их с горной Ингушетией, Приэльбрусьем или Архызом, по моему мнению
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    маршрут менее живописный. В части организации отмечу продуманную программу и хорошую машину. Не могу не сказать и о недостатках. Юрий распределяет работу между разными гидами и сразу передает контакт им, в результате чего может возникнуть непонимание. Например, в нашем случае гид не узнал заранее, куда мы возвращаемся (в отель или аэропорт), хотя в переписке с Юрием я сказал, что мы вечером улетаем (и подразумевал, что возвращаемся мы в аэропорт). В результате гид поделился с нами своим недовольством, что мы не предупредили - честно говоря от индивидуального тура на целый день я ожидал другого подхода.

  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Отличная экскурсия, очень красивая, не утомительная, гиду Артуру большое спасибо за организацию, информацию, комфорт. Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    18 мая 2024
    Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
    Очень интересный тур с прекрасным гидом Магомедом. Очень интересный день с погружением в традиции и легенды. Организация очень хорошая, машина комфортная. Большое спасибо Магомеду и Лиане!!! Ждём новых встреч
    Очень интересный тур с прекрасным гидом Магомедом. Очень интересный день с погружением в традиции и легенды
  • К
    Кирилл
    13 мая 2024
    Сердце Осетии: поездка через 5 хребтов Кавказа
    Нашим гидом был Владимир. Тактичный, приятный, грамотный. Он еще и местный житель, поэтому не только рассказал историю, а также и
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    культуру и быт людей, да и вообще было много интересных историй, было очень интересно и познавательно. Владимир круто провел экскурсию, рекомендую его. Сам маршрут тоже понравился, живописные места, очень круто!

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Сердце Осетии: поездка через 5 хребтов Кавказа
    Ездили с гидом Аланом. Прекрасный водитель и рассказчик. Маршрут не утомительный, с остановками в красивых местах. К сожалению, из-за погоды
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    не получилось проехать по канатной дороге, но красивые виды сфотографировать получилось. Остановились у памятника «Осетинские журавли»,возложили цветы. Алан рассказал, как возникла идея стихотворения Гамзатова, удивительно драматичная история, мы таких подробностей не знали.

    Ездили с гидом Аланом. Прекрасный водитель и рассказчик. Маршрут не утомительный, с остановками в красивых местахЕздили с гидом Аланом. Прекрасный водитель и рассказчик. Маршрут не утомительный, с остановками в красивых местахЕздили с гидом Аланом. Прекрасный водитель и рассказчик. Маршрут не утомительный, с остановками в красивых местах
  • Е
    Елена
    4 мая 2024
    Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
    Экскурсия прошла отлично, время пролетело незаметно, Алексей рассказал нам много всего интересного, не хотелось расставаться. Термальные источники в конце экскурсии
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    очень кстати. Мы очень довольны, очень хорошо провели день, виды потрясающие. Даже нашему маленькому ворчуну понравилось. Жаль погода подвела, то дождь, то снег, на верху канатки был туман, видимость почти нулевая. Но тем не менее несмотря на погоду день прошел отлично, будем еще в этих краях обязательно обратимся.

    Экскурсия прошла отлично, время пролетело незаметно, Алексей рассказал нам много всего интересного, не хотелось расставаться. ТермальныеЭкскурсия прошла отлично, время пролетело незаметно, Алексей рассказал нам много всего интересного, не хотелось расставаться. Термальные

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Сказский ледник»

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Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
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