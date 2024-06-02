1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Цейское ущелье: экскурсия для вас
Индивидуальная экскурсия по Цейскому ущелью. Откройте для себя хвойные леса, величественные горы, ледники и святилища. Незабываемое путешествие
Начало: От вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
99009 405₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
В тренде
Групповая экскурсия к сердцу Цейского ущелья
Открыть один из красивейших горных районов Осетии и познакомиться с аланской культурой
Начало: У гостиницы «Владикавказ»
Сегодня в 08:30
11 июня в 08:30
2 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Прокатиться по канатной дороге, оценить Сказский ледник и искупаться в горячих источниках
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Горы, реки, ледники, древние башни и современные арт-объекты за 1 день
Начало: Владикавказ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
Посетить Куртатинское, Мамисонское и Цейское ущелья за один день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья за один день + пикник
Незабываемые ландшафты, древние места поклонения, ценные артефакты и целебные минеральные источники
Начало: У места вашего проживания в пределах Владикавказа....
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
18 940₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Заповедная Осетия - зарядиться энергией гор
Вдохновиться красотой Цейского ущелья, отведать целебной воды и увидеть памятники старины
Начало: Г. Владикавказ
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1580013 430₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сердце Осетии: поездка через 5 хребтов Кавказа
Древние святилища, фамильные башни, отдаленные ущелья и несколько высотных поясов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Алания - любовь моя
Посетить край, богатый на древние памятники, красивейшие ущелья и старинные предания
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
1800015 300₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июня 2024Была на экскурсии 23 мая 2024. Организатор экскурсии - фирма BALTSON. Гид - Вадим (Владимир). Имя гида, к сожалению, плохо
- ММаксим31 мая 2024Гид Артур прокатил нас по основным достопримечательностям Цея, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами и привез на нереально классные термальные источники. Кроме того, Артур показал нам виды, от которых моя подруга в прямом смысле слова расплакалась.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Ездили вчера на экскурсию в Цей) Нам очень все понравилось, как будто окунулись в детство, т. к. сами мы из средней
- ООксана29 мая 2024В целом экскурсия на 4 из 5 баллов. Экскурсовод и водитель на 5 из 5 баллов Хотелось бы либо побольше времени на Цей, ну хотя бы 2 часа, чтоб успеть до льда подняться. Либо добавить еще какую то локацию интересную.
- ССергей21 мая 2024Это хороший тур по ущельям южной части Северной Осетии. Сравнивая их с горной Ингушетией, Приэльбрусьем или Архызом, по моему мнению
- ООльга20 мая 2024Отличная экскурсия, очень красивая, не утомительная, гиду Артуру большое спасибо за организацию, информацию, комфорт. Рекомендую!
- ААнастасия18 мая 2024Очень интересный тур с прекрасным гидом Магомедом. Очень интересный день с погружением в традиции и легенды. Организация очень хорошая, машина комфортная. Большое спасибо Магомеду и Лиане!!! Ждём новых встреч
- ККирилл13 мая 2024Нашим гидом был Владимир. Тактичный, приятный, грамотный. Он еще и местный житель, поэтому не только рассказал историю, а также и
- ННаталья12 мая 2024Ездили с гидом Аланом. Прекрасный водитель и рассказчик. Маршрут не утомительный, с остановками в красивых местах. К сожалению, из-за погоды
- ЕЕлена4 мая 2024Экскурсия прошла отлично, время пролетело незаметно, Алексей рассказал нам много всего интересного, не хотелось расставаться. Термальные источники в конце экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Сказский ледник»
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