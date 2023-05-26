Вечерний Грозный в мини-группе

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Приглашаю вас в однодневное путешествие из Владикавказа в Чечню. Главной целью нашего путешествия станет город Грозный.

Я познакомлю вас с историей республики, местными традициями и главными достопримечательностями Грозного.

Вы побываете на смотровой площадке Грозный-Сити, посетите главную мечеть республики «Сердце Чечни» и прогуляетесь по проспекту Махмуда Эсамбаева.
Вечерний Грозный в мини-группе
Вечерний Грозный в мини-группе
Вечерний Грозный в мини-группе
Вечерний Грозный в мини-группе
Вечерний Грозный в мини-группе
Вечерний Грозный в мини-группе
Ближайшие даты:
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
31
мая
1
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Мемориальный комплекс в Назрани
  • Храм Архангела Михаила
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Площадь Ахмата Кадырова
  • Грозный-Сити
  • Грозненское море
  • Цветочный парк
  • Смотровая площадка
  • Проспект Путина
  • Река Сунжа
  • Проспект Махмуда Эсамбаева
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа экскурсии:

  • 13:00 Выезд из Владикавказа.
  • Заезд в Назрань. Обзор Мемориального комплекса.
  • Осмотр Стеллы на въезде в столицу Чечни.
  • Встречаемся с местным гидом, посещаем храм Архангела Михаила и Грозный-Сити, прогуливаемся по Цветочному парку, поднимаемся на смотровую площадку, где увидим Грозный с высоты птичьего полета.
  • После пройдемся по мосту через реку Сунжа. Посмотрим площадь Ахмата Кадырова, посетим мечеть «Сердце Чечни», которая построена в традиционном османском стиле. За архитектурный ориентир этой мечети зодчие приняли легендарную Голубую мечеть в Стамбуле. Ее огромный зал накрыт солидным куполом, высотой в 32 метра, стены отделаны травертином, а внутренние интерьеры — белым мрамором. Убранство мечети поистине роскошно: золотые суры из Корана, яркие росписи потолков, бесценные ковры. Но более всего притягивают взгляд люстры, общим числом 36. Они напоминают формой главные мусульманские святыни планеты.
  • После обзора мечети прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева.
  • Обед в кафе (блюда чеченской и европейской кухни), оплачивается самостоятельно.
  • Свободное время.
  • В 19:30 выезд обратно.

Важно знать:

Возьмите с собой паспорт. Форма одежды не должна быть вызывающей, не шорты, не открытые плечи. Рекомендуем скромные платья и юбки ниже колена. Если брюки, то не обтягивающие. Женщинам курить в общественных местах категорически запрещено!!!

В стоимость экскурсии включено:

  • транспорт,
  • путевая информация по пути в Грозный,
  • услуги гида в Грозном.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • сувениры,
  • вход на крышу Грозный-Cити (200 руб.).

Ежедневно в 13:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Путевая информация по пути в Грозный
  • Услуги гида в Грозном
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
  • Вход на крышу Грозный-Cити (200 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завершение: По адресу экскурсанта во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорт. Форма одежды не должна быть вызывающей, не шорты, не открытые плечи. Рекомендуем скромные платья и юбки ниже колена. Если брюки, то не обтягивающие. Женщинам курить в общественных местах категорически запрещено!!!
  • За дополнительную плату возможно посещение(без гида) мечети Сердце Матери в г. Аргун(+1500 за машину) и самой большой мечети в Европе в г. Шали Мечеть Гордость Мусульман(+4000 за машину)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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