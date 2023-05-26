Приглашаю вас в однодневное путешествие из Владикавказа в Чечню. Главной целью нашего путешествия станет город Грозный.
Я познакомлю вас с историей республики, местными традициями и главными достопримечательностями Грозного.
Вы побываете на смотровой площадке Грозный-Сити, посетите главную мечеть республики «Сердце Чечни» и прогуляетесь по проспекту Махмуда Эсамбаева.
Я познакомлю вас с историей республики, местными традициями и главными достопримечательностями Грозного.
Вы побываете на смотровой площадке Грозный-Сити, посетите главную мечеть республики «Сердце Чечни» и прогуляетесь по проспекту Махмуда Эсамбаева.
Ближайшие даты:
26
мая
мая
27
мая
мая
28
мая
мая
29
мая
мая
30
мая
мая
31
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мемориальный комплекс в Назрани
- Храм Архангела Михаила
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Площадь Ахмата Кадырова
- Грозный-Сити
- Грозненское море
- Цветочный парк
- Смотровая площадка
- Проспект Путина
- Река Сунжа
- Проспект Махмуда Эсамбаева
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа экскурсии:
- 13:00 Выезд из Владикавказа.
- Заезд в Назрань. Обзор Мемориального комплекса.
- Осмотр Стеллы на въезде в столицу Чечни.
- Встречаемся с местным гидом, посещаем храм Архангела Михаила и Грозный-Сити, прогуливаемся по Цветочному парку, поднимаемся на смотровую площадку, где увидим Грозный с высоты птичьего полета.
- После пройдемся по мосту через реку Сунжа. Посмотрим площадь Ахмата Кадырова, посетим мечеть «Сердце Чечни», которая построена в традиционном османском стиле. За архитектурный ориентир этой мечети зодчие приняли легендарную Голубую мечеть в Стамбуле. Ее огромный зал накрыт солидным куполом, высотой в 32 метра, стены отделаны травертином, а внутренние интерьеры — белым мрамором. Убранство мечети поистине роскошно: золотые суры из Корана, яркие росписи потолков, бесценные ковры. Но более всего притягивают взгляд люстры, общим числом 36. Они напоминают формой главные мусульманские святыни планеты.
- После обзора мечети прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева.
- Обед в кафе (блюда чеченской и европейской кухни), оплачивается самостоятельно.
- Свободное время.
- В 19:30 выезд обратно.
Важно знать:Возьмите с собой паспорт. Форма одежды не должна быть вызывающей, не шорты, не открытые плечи. Рекомендуем скромные платья и юбки ниже колена. Если брюки, то не обтягивающие. Женщинам курить в общественных местах категорически запрещено!!!
В стоимость экскурсии включено:
- транспорт,
- путевая информация по пути в Грозный,
- услуги гида в Грозном.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- питание,
- сувениры,
- вход на крышу Грозный-Cити (200 руб.).
Ежедневно в 13:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Путевая информация по пути в Грозный
- Услуги гида в Грозном
- Что не входит
- Питание
- Сувениры
- Вход на крышу Грозный-Cити (200 руб.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место вашего размещения во ВладикавказеЗавершение: По адресу экскурсанта во Владикавказе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 13:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой паспорт. Форма одежды не должна быть вызывающей, не шорты, не открытые плечи. Рекомендуем скромные платья и юбки ниже колена. Если брюки, то не обтягивающие. Женщинам курить в общественных местах категорически запрещено!!!
- За дополнительную плату возможно посещение(без гида) мечети Сердце Матери в г. Аргун(+1500 за машину) и самой большой мечети в Европе в г. Шали Мечеть Гордость Мусульман(+4000 за машину)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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