Путешествие в «страну нартов» раскроет историческое прошлое Осетии, позволит исследовать древние поселения горцев и уникальные природные красоты долины Фиагдон, посетить высоководный монастырь и добраться к вершине перевала, чтоб насладиться нереальной панорамой Кавказа со знаменитой «лавочки счастья».

Описание экскурсии

Куртатинское ущелье

Куртатинское ущелье, расположенное в сердце горной Осетии, представляет собой уникальное место, где история и природа переплетаются в удивительном единстве. Здесь сохранились старинные осетинские села с их фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, а также пещерные укрепления и культовые сооружения. Это ущелье стало одним из основных очагов формирования осетинского народа и его национальной культуры с эпохи раннего средневековья.

Кадаргаванский каньон

Кадаргаванский каньон — это уникальное место, где за сотни лет горная река смогла создать удивительные природные формы. Здесь можно увидеть, как мягкие известняки скалистого хребта были размыты, а огромный валун, упавший с горы, стал естественным мостиком через каньон.

Скальная крепость Дзивгис

Скальная крепость Дзивгис, датируемая временами нашествия Тамерлана, представляет собой удивительное сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов. Это место поражает своей тактической хитростью и исторической значимостью.

Поход к башенным комплексам

Продолжим наше знакомство с историей Осетии и отправимся в поход к башенным комплексам древних селений, таким как Лац, Кадат и Урыкау. В этом комплексе вы сможете увидеть:

Галуаны (укрепленные комплексы)

Ганахи (дом-крепость)

Родовые фамильные башни

Святилища

Склепы (наземные, полуподземные и подземные)

Грунтовый могильник

Памятные стелы и столбы-цырты

Скамейка счастья

Не упустите возможность добраться до знаменитой скамейки с надписью «счастье не за горами, оно в горах», расположенной на смотровой площадке на Архонском перевале. Это место стало популярным, и теперь иногда приходится занимать очередь, чтобы сделать фото на этой уже знаменитой лавочке. С высоты 2300 метров над уровнем моря открываются потрясающие виды на весь Кавказский хребет!

Свято-Успенский Аланский мужской монастырь

На обратном пути, спускаясь в долину, мы посетим самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Это место привлекает паломников со всего юга России, и его история, хоть и не такая уж и давняя, наполнена удивительными событиями, которые мы сможем узнать.

Фиагдонские памятники

Познакомимся с Фиагдонскими памятниками, среди которых выделяется памятник «Скорбящий конь», который напоминает о воинах-куртатинцах, отдавших свою жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. Также мы увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина, что добавляет исторической глубины нашему путешествию.