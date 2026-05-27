Куртатинское ущелье — одно из ключевых мест горной Осетии, где сохранились древние селения, башни и святыни.
Вы проедете по нему и отправитесь в лёгкий поход к башенным комплексам, подниметесь на Архонский перевал и увидите Кавказский хребет с высоты. Это маршрут с балансом истории и природы — без перегрузки, но с погружением в атмосферу региона.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Владикавказа
10:00 — Куртатинское ущелье
Окажетесь в одном из самых живописных районов Осетии, который называют «страной нартов» — героев древнего эпоса.
10:30–11:00 — Кадаргаванский каньон
- Увидите узкий каньон с природным мостом из огромного валуна
- Узнаете, как река за века сформировала этот рельеф
11:00–11:30 — крепость Дзивгис
- Осмотрите скальную крепость 15 века
- Поймёте, как горцы использовали рельеф для защиты
12:00–13:00 — поход к башенным комплексам
- Пройдёте по маршруту среди древних селений Цмити, Лац, Кадат, Урыкау
- Увидите боевые башни, склепы и руины домов
- Познакомитесь с устройством средневековых поселений
13:00–15:00 — Архонский перевал
- Подниметесь к смотровой площадке на высоте около 2300 м
- Увидите панораму Кавказского хребта
- Сделаете фото у скамейки «Счастье не за горами, оно в горах»
15:00–15:50 — Свято-Успенский Аланский монастырь
- Посетите самый высокогорный монастырь России
- Узнаете его историю и значение для региона
Организационные детали
- Автопробег — около 150 км, пеший маршрут — 6,5 км — несложный, подойдёт людям без специальной подготовки, набор высоты — около 550 м
- Поездка проходит на автобусе или минивэне
- Все входные билеты включены в стоимость
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию, наличными): 550 ₽ — кафе «Правый берег» (осетинские пироги с сыром и картошкой, свежий салат, куриный шашлык, чай), 600 ₽ — семейное кафе в Ламардоне (осетинские пироги с сыром и картошкой, свежий салат, соран —курица в сметанном бульоне, чай)
- В зависимости от погоды маршрут может быть скорректирован
- С вами будет гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2700 ₽
|Дети до 12 лет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Коцоева
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана — Организатор во Владикавказе
Провела экскурсии для 9263 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
