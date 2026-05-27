Мои заказы

Верхний Фиагдон и Архонский перевал с мини-походом - из Владикавказа

Увидеть древнюю Осетию: Куртатинское ущелье, панорамы Кавказа, древние сёла и башни
Куртатинское ущелье — одно из ключевых мест горной Осетии, где сохранились древние селения, башни и святыни.

Вы проедете по нему и отправитесь в лёгкий поход к башенным комплексам, подниметесь на Архонский перевал и увидите Кавказский хребет с высоты. Это маршрут с балансом истории и природы — без перегрузки, но с погружением в атмосферу региона.
Верхний Фиагдон и Архонский перевал с мини-походом - из Владикавказа
Верхний Фиагдон и Архонский перевал с мини-походом - из Владикавказа
Верхний Фиагдон и Архонский перевал с мини-походом - из Владикавказа

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Владикавказа

10:00 — Куртатинское ущелье

Окажетесь в одном из самых живописных районов Осетии, который называют «страной нартов» — героев древнего эпоса.

10:30–11:00 — Кадаргаванский каньон

  • Увидите узкий каньон с природным мостом из огромного валуна
  • Узнаете, как река за века сформировала этот рельеф

11:00–11:30 — крепость Дзивгис

  • Осмотрите скальную крепость 15 века
  • Поймёте, как горцы использовали рельеф для защиты

12:00–13:00 — поход к башенным комплексам

  • Пройдёте по маршруту среди древних селений Цмити, Лац, Кадат, Урыкау
  • Увидите боевые башни, склепы и руины домов
  • Познакомитесь с устройством средневековых поселений

13:00–15:00 — Архонский перевал

  • Подниметесь к смотровой площадке на высоте около 2300 м
  • Увидите панораму Кавказского хребта
  • Сделаете фото у скамейки «Счастье не за горами, оно в горах»

15:00–15:50 — Свято-Успенский Аланский монастырь

  • Посетите самый высокогорный монастырь России
  • Узнаете его историю и значение для региона

Организационные детали

  • Автопробег — около 150 км, пеший маршрут — 6,5 км — несложный, подойдёт людям без специальной подготовки, набор высоты — около 550 м
  • Поездка проходит на автобусе или минивэне
  • Все входные билеты включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию, наличными): 550 ₽ — кафе «Правый берег» (осетинские пироги с сыром и картошкой, свежий салат, куриный шашлык, чай), 600 ₽ — семейное кафе в Ламардоне (осетинские пироги с сыром и картошкой, свежий салат, соран —курица в сметанном бульоне, чай)
  • В зависимости от погоды маршрут может быть скорректирован
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2700 ₽
Дети до 12 лет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Коцоева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана
Алана — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9263 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
читать дальшеуменьшить

и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

Входит в следующие категории Владикавказа

Похожие экскурсии на «Верхний Фиагдон и Архонский перевал с мини-походом - из Владикавказа»

Путешествие по Осетии: Куртатинское ущелье, некрополь и водопады
На машине
7 часов
81 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие по Осетии: Куртатинское ущелье, некрополь и водопады
Насладиться моментами единения с природой в поездке по Осетии
Начало: На Московском шоссе
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
4000 ₽ за человека
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
На машине
7 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Путешествие по живописным ущельям и древним башням Осетии. Узнайте больше о культуре и истории осетинского народа в уникальной экскурсии по Кавказу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Алагирское ущелье - из Владикавказа
На автобусе
6 часов
5 отзывов
Групповая
до 19 чел.
В Алагирское ущелье - из Владикавказа
Скалы, ледник, святыни и символы Северной Осетии - за один день
Начало: У Олимпийского парка
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3500 ₽ за человека
Мини-путешествие «Знакомство с Северной Осетией»
На машине
4 часа
94 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Мини-путешествие «Знакомство с Северной Осетией»
Город мёртвых Даргавс, Кармадонское ущелье и Суаргомский перевал на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владикавказе
2700 ₽ за человека