6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏛 Древние исторические памятники
- ❄️ Величественные ледники
- 🌊 Водопады и термальные источники
- 🏞 Панорамные виды на Кавказ
- 🕌 Высокогорные монастыри
Что можно увидеть
- Цейское ущелье
- Кармадонское ущелье
- Город мёртвых Даргавс
- Мидаграбинские водопады
- Куртатинское ущелье
- Свято-Успенский Аланский монастырь
Описание экскурсии
Маршрут 1: Цей — поход к Цейскому леднику — Бирагзанг
Начало нашего путешествия положит Военно-Осетинская дорога, которая привлекает внимание своей величественной скульптурой Уастырджи — 28-тонным наскальным монументом, священным для осетин.
В пути мы увидим пещеру Сау Барага, окутанную древними легендами. Эта дорога веками связывала север и юг Кавказа.
Цейское ущелье
Жемчужина маршрута — Цейское ущелье, окруженное заснеженными вершинами. Здесь находится древнее святилище Реком, а на входе нас встречает фигура Афсати, покровителя этих мест.
Цейский ледник
Далее наш путь приведет к Цейскому леднику, где можно ощутить всю мощь природы: ледник шумит и движется, а из его грота вырывается река Цейдон.
Отдых в термальных источниках
После похода нас ждет отдых в термальных источниках «Ганах-терма» в Бирагзанге. Горячая минеральная вода (более 40°С) поможет снять усталость и оставить незабываемые впечатления.
Маршрут 2: Кармадон, Даргавс и Мидаграбинские водопады
Экскурсия начнется с Кармадонского ущелья — сурового и живописного места, известного трагедией 2002 года. Следующим этапом будет Даргавс, где расположен таинственный «Город мёртвых» — некрополь из 90 древних склепов.
Мидаграбинские водопады
Кульминацией нашего путешествия станут Мидаграбинские водопады, поражающие мощью и высотой. Самый крупный, Зейгалан (750 м), низвергается с ледника, создавая фантастическое зрелище. Пик их активности приходится на сезон с июня по сентябрь.
Пикник и Куртатинское ущелье
После похода мы устроим пикник-ланч, а затем отправимся в Куртатинское ущелье. Здесь вас ждут «качели над пропастью», которые открывают панорамный вид на долину Фиагдон, а также легендарная Башня Курта и Тага — символ осетинской истории и культуры.
Маршрут 3: Верхний Фиагдон и Архонский перевал
Экскурсия по Куртатинскому ущелью и его окрестностям перенесет вас в сердце горной Осетии, где сохранились древние села с уникальными башнями и сооружениями, являющимися важной частью осетинской культуры.
Кадаргаванский каньон
Вы увидите Кадаргаванский каньон, где река за века создала удивительное природное явление — мост из огромного валуна, а также скальную крепость Дзивгис, знатное оборонительное сооружение времен нашествия Тамерлана.
Древний город Цмити
Нас ожидает путешествие к средневековым башенным комплексам, среди которых выделяется древний город Цмити, основанный в XIV веке. Это настоящий музей под открытым небом, где сохранились родовые башни, склепы и святилища.
Архонский перевал
На Архонском перевале вы сможете увидеть знаменитую лавочку с надписью «Счастье не за горами, оно в горах», откуда открывается захватывающая панорама Кавказского хребта.
Свято-Успенский Аланский монастырь
Завершится наш маршрут посещением Свято-Успенского Аланского монастыря — самого высокогорного в России, а также Фиагдонских памятников, включая монумент «Скорбящий конь» в честь воинов-куртатинцев.
По четвергам в 08:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут 1:
- Алагирское ущелье
- Цей
- Бирагзанг
- Наскальный монумент Уастырджи
- Пещера и святилище Сау Барага (Черного всадника)
- Военно-Осетинская дорога
- Фигура покровителя Афсати
- Гора Монах
- Цейдон
- Маршрут 2:
- Кармадон
- Даргавс
- Мидаграбинские водопады
- Куртатинское ущелье
- Большой Зейгалан
- Долина Фиагдон
- Башни Курта и Тага
- Город мертвых
- Маршрут 3:
- Верхний Фиагдон
- Архонский перевал
- Кадаргаванский каньон
- Скальная крепость Дзивгис
- Цмити (Цымыти)
- Скамейка с надписью «счастье не за горами, оно в горах»
- Свято-Успенский Аланский мужской монастырь
- Памятник «Скорбящий конь»
- Первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспорт (автобус/минивэн)
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Обед по сет-меню
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Вадим очень внимательный и интересный собеседник! Всегда готов ответить на любой вопрос! Благодарю за путешествие❤️