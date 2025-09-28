Верхний Фиагдон, Кармадон и Цейской ущелье: экскурсия с маршрутом на выбор

Приглашаем в захватывающее путешествие по Осетии! Выберите маршрут и насладитесь красотой Цейского ущелья, Кармадона и Фиагдона
Путешествие по Осетии обещает незабываемые впечатления. Величественные горы, древние святилища и живописные ущелья ждут вас. В Цейском ущелье можно увидеть знаменитый ледник и древнее святилище Реком. Кармадон впечатлит суровой красотой и таинственным некрополем Даргавс. В Куртатинском ущелье открываются виды на долину Фиагдон и Башню Курта и Тага. Выбирайте маршрут по душе и отправляйтесь в мир горных приключений
4.8
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🏛 Древние исторические памятники
  • ❄️ Величественные ледники
  • 🌊 Водопады и термальные источники
  • 🏞 Панорамные виды на Кавказ
  • 🕌 Высокогорные монастыри
Верхний Фиагдон, Кармадон и Цейской ущелье: экскурсия с маршрутом на выбор

Что можно увидеть

  • Цейское ущелье
  • Кармадонское ущелье
  • Город мёртвых Даргавс
  • Мидаграбинские водопады
  • Куртатинское ущелье
  • Свято-Успенский Аланский монастырь

Описание экскурсии

Маршрут 1: Цей — поход к Цейскому леднику — Бирагзанг

Начало нашего путешествия положит Военно-Осетинская дорога, которая привлекает внимание своей величественной скульптурой Уастырджи — 28-тонным наскальным монументом, священным для осетин.

В пути мы увидим пещеру Сау Барага, окутанную древними легендами. Эта дорога веками связывала север и юг Кавказа.

Цейское ущелье

Жемчужина маршрута — Цейское ущелье, окруженное заснеженными вершинами. Здесь находится древнее святилище Реком, а на входе нас встречает фигура Афсати, покровителя этих мест.

Цейский ледник

Далее наш путь приведет к Цейскому леднику, где можно ощутить всю мощь природы: ледник шумит и движется, а из его грота вырывается река Цейдон.

Отдых в термальных источниках

После похода нас ждет отдых в термальных источниках «Ганах-терма» в Бирагзанге. Горячая минеральная вода (более 40°С) поможет снять усталость и оставить незабываемые впечатления.

Маршрут 2: Кармадон, Даргавс и Мидаграбинские водопады

Экскурсия начнется с Кармадонского ущелья — сурового и живописного места, известного трагедией 2002 года. Следующим этапом будет Даргавс, где расположен таинственный «Город мёртвых» — некрополь из 90 древних склепов.

Мидаграбинские водопады

Кульминацией нашего путешествия станут Мидаграбинские водопады, поражающие мощью и высотой. Самый крупный, Зейгалан (750 м), низвергается с ледника, создавая фантастическое зрелище. Пик их активности приходится на сезон с июня по сентябрь.

Пикник и Куртатинское ущелье

После похода мы устроим пикник-ланч, а затем отправимся в Куртатинское ущелье. Здесь вас ждут «качели над пропастью», которые открывают панорамный вид на долину Фиагдон, а также легендарная Башня Курта и Тага — символ осетинской истории и культуры.

Маршрут 3: Верхний Фиагдон и Архонский перевал

Экскурсия по Куртатинскому ущелью и его окрестностям перенесет вас в сердце горной Осетии, где сохранились древние села с уникальными башнями и сооружениями, являющимися важной частью осетинской культуры.

Кадаргаванский каньон

Вы увидите Кадаргаванский каньон, где река за века создала удивительное природное явление — мост из огромного валуна, а также скальную крепость Дзивгис, знатное оборонительное сооружение времен нашествия Тамерлана.

Древний город Цмити

Нас ожидает путешествие к средневековым башенным комплексам, среди которых выделяется древний город Цмити, основанный в XIV веке. Это настоящий музей под открытым небом, где сохранились родовые башни, склепы и святилища.

Архонский перевал

На Архонском перевале вы сможете увидеть знаменитую лавочку с надписью «Счастье не за горами, оно в горах», откуда открывается захватывающая панорама Кавказского хребта.

Свято-Успенский Аланский монастырь

Завершится наш маршрут посещением Свято-Успенского Аланского монастыря — самого высокогорного в России, а также Фиагдонских памятников, включая монумент «Скорбящий конь» в честь воинов-куртатинцев.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Маршрут 1:
  • Алагирское ущелье
  • Цей
  • Бирагзанг
  • Наскальный монумент Уастырджи
  • Пещера и святилище Сау Барага (Черного всадника)
  • Военно-Осетинская дорога
  • Фигура покровителя Афсати
  • Гора Монах
  • Цейдон
  • Маршрут 2:
  • Кармадон
  • Даргавс
  • Мидаграбинские водопады
  • Куртатинское ущелье
  • Большой Зейгалан
  • Долина Фиагдон
  • Башни Курта и Тага
  • Город мертвых
  • Маршрут 3:
  • Верхний Фиагдон
  • Архонский перевал
  • Кадаргаванский каньон
  • Скальная крепость Дзивгис
  • Цмити (Цымыти)
  • Скамейка с надписью «счастье не за горами, оно в горах»
  • Свято-Успенский Аланский мужской монастырь
  • Памятник «Скорбящий конь»
  • Первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт (автобус/минивэн)
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Обед по сет-меню
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Е
Елена
28 сен 2025
Экскурсия прошла на ура! Интересные места, а самое главное головокружительные виды. Словами не описать,это нужно видеть своими глазами! В конце поездки как бонус приятные подарки,которые будут напоминать о проведенном времени в горах!!!
Е
Екатерина
4 сен 2025
С
Светлана
4 сен 2025
Понравилось всё! Мы с мужем остались очень довольны этой экскурсией! Огромное спасибо гиду Марату за подробнейшие рассказы,касаемые и географии, и геологии, и религии, и истории-таких профессионалов не часто встретишь! Всё было супер! Огромное спасибо! Отдельное спасибо водителю Вадиму!
И
Игорь
27 авг 2025
Все прошло великолепно! Гид Марат рассказывал интересную историю Алании, интересные факты и истории в течении поездки. Рекомендую к посещению. Обязательно присоединимся в следующий раз!
В
Виктория
18 авг 2025
О
Ольга
17 авг 2025
Надолго заплмнится дорога к лавочке. Даже не столько дорога, сколько цель дойти до нее. Преодоление. . Но виды, открывающиеся с этого места, настолько потрясают и завораживают, что оно того стоило.
Е
Елена
12 июл 2025
Удивительное путешествие было!!! Невероятно прекрасная экскурсия с заворачивающими видами!!
Вадим очень внимательный и интересный собеседник! Всегда готов ответить на любой вопрос! Благодарю за путешествие❤️
О
Оксана
26 июн 2025
Экскурсия очень понравилась. Поездка в горы восхитительна. Зелёные цветущие луга с пасущимися коровами и лошадками, каменистые скалы. Очень вкусный обед в горном кафе. Спасибо организаторам экскурсии.
Ю
Юлия
19 июн 2025
Т
Татьяна
11 июн 2025
Экскурсия в целом понравилась, поход к леднику оказался сложным, камни, сель, попали под дождь, но это добавило колорита. Накормили великолепным национальным обедом. Приехали на купание в источнике, неожиданно с нас попросили оплатить входные билеты, хотя в описании экскурсии сказано, что все, кроме обеда, входит в стоимость тура. Вот такое окончание неплохой поездки.
B
Boris126
22 мая 2025
Всё кроме миграских водопадов, гид сказал что там сошла лавина и нельзя проехать заменили другим водопадом кольцо
Е
Елена
8 мая 2025
Наш Гид в этой поездке был Тимур. Пофессионально преподносит информацию (знающий, интересный человек),а какой экстримальный маршрут нам был подготовлен - просто улёт! С чудесными видами! Зарядились эмоциями,однозначно будет что вспомнить!

