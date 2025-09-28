Путешествие по Осетии обещает незабываемые впечатления. Величественные горы, древние святилища и живописные ущелья ждут вас. В Цейском ущелье можно увидеть знаменитый ледник и древнее святилище Реком. Кармадон впечатлит суровой красотой и таинственным некрополем Даргавс. В Куртатинском ущелье открываются виды на долину Фиагдон и Башню Курта и Тага. Выбирайте маршрут по душе и отправляйтесь в мир горных приключений

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Маршрут 1: Цей — поход к Цейскому леднику — Бирагзанг

Начало нашего путешествия положит Военно-Осетинская дорога, которая привлекает внимание своей величественной скульптурой Уастырджи — 28-тонным наскальным монументом, священным для осетин.

В пути мы увидим пещеру Сау Барага, окутанную древними легендами. Эта дорога веками связывала север и юг Кавказа.

Цейское ущелье

Жемчужина маршрута — Цейское ущелье, окруженное заснеженными вершинами. Здесь находится древнее святилище Реком, а на входе нас встречает фигура Афсати, покровителя этих мест.

Цейский ледник

Далее наш путь приведет к Цейскому леднику, где можно ощутить всю мощь природы: ледник шумит и движется, а из его грота вырывается река Цейдон.

Отдых в термальных источниках

После похода нас ждет отдых в термальных источниках «Ганах-терма» в Бирагзанге. Горячая минеральная вода (более 40°С) поможет снять усталость и оставить незабываемые впечатления.

Маршрут 2: Кармадон, Даргавс и Мидаграбинские водопады

Экскурсия начнется с Кармадонского ущелья — сурового и живописного места, известного трагедией 2002 года. Следующим этапом будет Даргавс, где расположен таинственный «Город мёртвых» — некрополь из 90 древних склепов.

Мидаграбинские водопады

Кульминацией нашего путешествия станут Мидаграбинские водопады, поражающие мощью и высотой. Самый крупный, Зейгалан (750 м), низвергается с ледника, создавая фантастическое зрелище. Пик их активности приходится на сезон с июня по сентябрь.

Пикник и Куртатинское ущелье

После похода мы устроим пикник-ланч, а затем отправимся в Куртатинское ущелье. Здесь вас ждут «качели над пропастью», которые открывают панорамный вид на долину Фиагдон, а также легендарная Башня Курта и Тага — символ осетинской истории и культуры.

Маршрут 3: Верхний Фиагдон и Архонский перевал

Экскурсия по Куртатинскому ущелью и его окрестностям перенесет вас в сердце горной Осетии, где сохранились древние села с уникальными башнями и сооружениями, являющимися важной частью осетинской культуры.

Кадаргаванский каньон

Вы увидите Кадаргаванский каньон, где река за века создала удивительное природное явление — мост из огромного валуна, а также скальную крепость Дзивгис, знатное оборонительное сооружение времен нашествия Тамерлана.

Древний город Цмити

Нас ожидает путешествие к средневековым башенным комплексам, среди которых выделяется древний город Цмити, основанный в XIV веке. Это настоящий музей под открытым небом, где сохранились родовые башни, склепы и святилища.

Архонский перевал

На Архонском перевале вы сможете увидеть знаменитую лавочку с надписью «Счастье не за горами, оно в горах», откуда открывается захватывающая панорама Кавказского хребта.

Свято-Успенский Аланский монастырь

Завершится наш маршрут посещением Свято-Успенского Аланского монастыря — самого высокогорного в России, а также Фиагдонских памятников, включая монумент «Скорбящий конь» в честь воинов-куртатинцев.