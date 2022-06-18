Затерянный мир Черных гор

Аргунское ущелье - одно из крупнейших на Кавказе, уходит на двести километров до самой Грузии сквозь лесистые Черные

Аргунское ущелье – одно из крупнейших на Кавказе, уходит на двести километров до самой Грузии сквозь лесистые Черные горы.

В путешествии по каньону вы оцените суровую красоту ландшафтов, познакомитесь с загадочной историей средневековых башен, замка, некрополя.

И побываете в особом мире, где веками формировался строгий горский уклад и куда не рискнул зайти сам Чингисхан.
Затерянный мир Черных гор
Затерянный мир Черных гор
Затерянный мир Черных гор
Затерянный мир Черных гор
Затерянный мир Черных гор

Что вас ожидает 🤩

  • Живописные реки и водопады Чечни
  • Главные ворота Аргунского ущелья
  • Каскад Нихалоевских водопадов
  • Ушкалойские башни и замок Пхакоч
  • Некрополь Цой-Педе
  • Хахалгийский перевал (по желанию)

В программе

Живописные реки и водопады Чечни

Мы выедем из Владикавказа и примерно через два с половиной часа окажемся у главных ворот Аргунского ущелья, где вспомним об ожесточенных боях, которые проходили здесь в прошлом. На реке Чанты-Аргуне, между сел Яныш-Марды и Зоны, вы увидите чудесный родник, возле которого узнаете о давнем горском обычае «встреча у колодца». И далее посетите каскад Нихалоевских водопадов — зрелище дивной красоты.

Ушкалойские башни и замок Пхакоч

Дорога по узкому балкону ущелья приведет к одному из символов Чечни — Ушкалойским башням в скале. Я раскрою тайну древнего памятника. Проведу по стеклянному мосту на другой берег Аргуна, откуда открывается прекрасный вид на комплекс. А после познакомлю с историей и устройством средневекового замка Пхакоч в устье Халди-Хойэрка. На его территории вы увидите жилую и боевую башни, водяную мельницу и мечеть.
Пересекаем пограничный КПП – и сразу за постом погружаемся в таинственный мир высокогорья, дальше до самой границы нет ни одного села.

Некрополь Цой-Педе

В одном из крупнейших некрополей всего региона вы увидите традиционные родовые склепы — кашковы, образующие Город мертвых. Комплекс является одним из немногих уцелевших памятников древности в Чечне. После осмотра можно будет подняться на Башню кладбищ, откуда открываются зрелищные виды на два ущелья.
В конце, по желанию, поднимемся на Хахалгийский перевал, где с высоты 2900 метров вы откроете изумительные пейзажи по-настоящему затерянных уголков Кавказа.

Организационные детали

  • Для прохождения КПП необходимо иметь при себе паспорт РФ.

Ежедневно в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Посещение Нихалоевских водопадов (100 руб. /чел.)
  • Билет в замок Пхакоч (150 руб. /чел/)
  • Обед
  • Подъем на перевал (3000 руб. /группа)
Место начала и завершения?
Владикавказ, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Для прохождения КПП необходимо иметь при себе паспорт РФ
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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