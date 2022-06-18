В программе

Живописные реки и водопады Чечни

Мы выедем из Владикавказа и примерно через два с половиной часа окажемся у главных ворот Аргунского ущелья, где вспомним об ожесточенных боях, которые проходили здесь в прошлом. На реке Чанты-Аргуне, между сел Яныш-Марды и Зоны, вы увидите чудесный родник, возле которого узнаете о давнем горском обычае «встреча у колодца». И далее посетите каскад Нихалоевских водопадов — зрелище дивной красоты.

Ушкалойские башни и замок Пхакоч

Дорога по узкому балкону ущелья приведет к одному из символов Чечни — Ушкалойским башням в скале. Я раскрою тайну древнего памятника. Проведу по стеклянному мосту на другой берег Аргуна, откуда открывается прекрасный вид на комплекс. А после познакомлю с историей и устройством средневекового замка Пхакоч в устье Халди-Хойэрка. На его территории вы увидите жилую и боевую башни, водяную мельницу и мечеть.

Пересекаем пограничный КПП – и сразу за постом погружаемся в таинственный мир высокогорья, дальше до самой границы нет ни одного села.

Некрополь Цой-Педе

В одном из крупнейших некрополей всего региона вы увидите традиционные родовые склепы — кашковы, образующие Город мертвых. Комплекс является одним из немногих уцелевших памятников древности в Чечне. После осмотра можно будет подняться на Башню кладбищ, откуда открываются зрелищные виды на два ущелья.

В конце, по желанию, поднимемся на Хахалгийский перевал, где с высоты 2900 метров вы откроете изумительные пейзажи по-настоящему затерянных уголков Кавказа.

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