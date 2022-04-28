Затерянный мир Черных гор

Побывать в заповедных уголках Чеченской республики и прикоснуться к тайнам ее древних памятников

Индивидуальная
Аргунское ущелье, одно из крупнейших на Кавказе, уходит на двести километров до самой Грузии сквозь лесистые Черные горы.

В путешествии по каньону вы оцените суровую красоту ландшафтов, познакомитесь с загадочной историей средневековых башен, замка, некрополя.

И побываете в особом мире, где веками формировался строгий горский уклад и куда не рискнул зайти сам Чингисхан.
Затерянный мир Черных гор
Затерянный мир Черных гор
Затерянный мир Черных гор
Затерянный мир Черных гор
Затерянный мир Черных гор
Затерянный мир Черных гор
Затерянный мир Черных гор
Затерянный мир Черных гор
Затерянный мир Черных гор
Затерянный мир Черных гор
Затерянный мир Черных гор
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Что вас ожидает

Живописные реки и водопады Чечни

Мы выедем из Владикавказа и примерно через два с половиной часа окажемся у главных ворот Аргунского ущелья, где вспомним об ожесточенных боях, которые проходили здесь в прошлом. На реке Чанты-Аргуне, между сел Яныш-Марды и Зоны, вы увидите чудесный родник, возле которого узнаете о давнем горском обычае «встреча у колодца». И далее посетите каскад Нихалоевских водопадов — зрелище дивной красоты.

Ушкалойские башни и замок Пхакоч

Дорога по узкому балкону ущелья приведет к одному из символов Чечни — Ушкалойским башням в скале. Я раскрою тайну древнего памятника. Проведу по стеклянному мосту на другой берег Аргуна, откуда открывается прекрасный вид на комплекс. А после познакомлю с историей и устройством средневекового замка Пхакоч в устье Халди-Хойэрка. На его территории вы увидите жилую и боевую башни, водяную мельницу и мечеть.

Пересекаем пограничный КПП — и сразу за постом погружаемся в таинственный мир высокогорья — дальше до самой границы нет ни одного села!

Некрополь Цой-Педе

В одном из крупнейших некрополей всего региона вы увидите традиционные родовые склепы — кашковы, образующие Город Мертвых. Комплекс является одним из немногих уцелевших памятников древности в Чечне. После осмотра можно будет подняться на Башню кладбищ, откуда открываются зрелищные виды на два ущелья.

В конце по желанию поднимемся на Хахалгийский перевал, где с высоты 2900 метров вы откроете изумительные пейзажи по-настоящему затерянных уголков Кавказа.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение Нихалоевских водопадов — 100 руб. /человека, билет в замок Пхакоч — 150 руб. /человека; обед; подъем на перевал — 3000 руб. /группу
  • Для прохождения КПП необходимо иметь при себе паспорт РФ
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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