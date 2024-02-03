Золотое кольцо Ингушетии

Индивидуальная экскурсия во Владикавказе
Начиная с удобной для вас точки в Ингушетии или Северной Осетии, наша увлекательная экскурсия приведет нас в джейрахское ущелье.

Здесь мы встретимся с величественными горами Кавказа и изумительными инженерными шедеврами древности — башнями Эрзи, Баьлган, Кели, а также посетим знаменитые могильники Средневекового Эгикал Таргим и Вовнушки.

Приглашаем вас в захватывающее путешествие, где вы не только увидите красоту этих мест, но и полюбите Ингушетию, оставив частичку своего сердца здесь.
Золотое кольцо Ингушетии
Золотое кольцо Ингушетии
Золотое кольцо Ингушетии
Ближайшие даты:
3
фев
4
фев
5
фев
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • БК Эрзи
  • Эгикал
  • Вовнушки
  • Храм тхаба ерды
  • Ассинское и сялгинское ущелье

Описание

Древние шедевры Ингушетии

Наша увлекательная экскурсия начнется с выбранной вами удобной локации в Ингушетии или Северной Осетии, откуда мы отправимся в джейрахское ущелье. Здесь вас ждут величественные горы Кавказа и удивительные инженерные шедевры древности — башни Эрзи, Баьлган, Кели, а также знаменитые могильники Средневекового Эгикал Таргим, Вовнушки. Посетим храмы Тхаба Ерды и Альби Ерды, а также Ассинское ущелье. Вместе мы окунемся в атмосферу средневековой жизни ингушей, прикоснемся к вековым камням и ощутим себя частью этой эпохи. С птичьего полета мы полюбуемся на Таргимскую котловину и Сялгинское ущелье. После насыщенного дня мы пообедаем у подножья величественного Цейлоама, где вы сможете сделать потрясающие фотографии для своиз социальных сетей. Завершим нашу увлекательную экскурсию в Ассинском ущелье, мы предоставим вам удобный трансфер до вашего отеля в Ингушетии или во Владикавказе. Важная информация:• При себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ. Иностранным гражданам необходимо заранее получить разрешение на посещение приграничной зоны на территории РФ.
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
  • Обязательно возьмите с собой наличные деньги для оплаты входа в музей-заповедник (160р).
  • Желательно иметь при себе тару, чтоб набрать минеральной воды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт и услуги гида
  • Трансфер до место проживания клиента в Ингушетии или во Владикавказе
Что не входит
  • Обед (≈1000р с человека)
  • Оплата за вход в музей-заповедник (160 р.)
  • Покупка местной продукции пчеловодства (мед, перга, пыльца варенье травы) от 500р и выше
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • При себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ. Иностранным гражданам необходимо заранее получить разрешение на посещение приграничной зоны на территории РИ
  • При себе иметь наличные деньги для оплаты входа в музей-заповедник (160р)
  • Желательно иметь при себе тару, чтоб набрать минеральной воды
  • При наличии хронических заболеваний, иметь при себе необходимые препараты
  • Одежда и обувь должны быть удобной и соответствующей погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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