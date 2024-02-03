Древние шедевры Ингушетии

Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Обязательно возьмите с собой наличные деньги для оплаты входа в музей-заповедник (160р).

Желательно иметь при себе тару, чтоб набрать минеральной воды.

Наша увлекательная экскурсия начнется с выбранной вами удобной локации в Ингушетии или Северной Осетии, откуда мы отправимся в джейрахское ущелье. Здесь вас ждут величественные горы Кавказа и удивительные инженерные шедевры древности — башни Эрзи, Баьлган, Кели, а также знаменитые могильники Средневекового Эгикал Таргим, Вовнушки. Посетим храмы Тхаба Ерды и Альби Ерды, а также Ассинское ущелье. Вместе мы окунемся в атмосферу средневековой жизни ингушей, прикоснемся к вековым камням и ощутим себя частью этой эпохи. С птичьего полета мы полюбуемся на Таргимскую котловину и Сялгинское ущелье. После насыщенного дня мы пообедаем у подножья величественного Цейлоама, где вы сможете сделать потрясающие фотографии для своиз социальных сетей. Завершим нашу увлекательную экскурсию в Ассинском ущелье, мы предоставим вам удобный трансфер до вашего отеля в Ингушетии или во Владикавказе. Важная информация:• При себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ. Иностранным гражданам необходимо заранее получить разрешение на посещение приграничной зоны на территории РФ.