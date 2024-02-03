Начиная с удобной для вас точки в Ингушетии или Северной Осетии, наша увлекательная экскурсия приведет нас в джейрахское ущелье.
Здесь мы встретимся с величественными горами Кавказа и изумительными инженерными шедеврами древности — башнями Эрзи, Баьлган, Кели, а также посетим знаменитые могильники Средневекового Эгикал Таргим и Вовнушки.
Приглашаем вас в захватывающее путешествие, где вы не только увидите красоту этих мест, но и полюбите Ингушетию, оставив частичку своего сердца здесь.
Здесь мы встретимся с величественными горами Кавказа и изумительными инженерными шедеврами древности — башнями Эрзи, Баьлган, Кели, а также посетим знаменитые могильники Средневекового Эгикал Таргим и Вовнушки.
Приглашаем вас в захватывающее путешествие, где вы не только увидите красоту этих мест, но и полюбите Ингушетию, оставив частичку своего сердца здесь.
Ближайшие даты:
3
фев
фев
4
фев
фев
5
фев
фев
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фев
фев
7
фев
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8
фев
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фев
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даты
даты
Что вас ожидает:
- БК Эрзи
- Эгикал
- Вовнушки
- Храм тхаба ерды
- Ассинское и сялгинское ущелье
Описание
Древние шедевры ИнгушетииНаша увлекательная экскурсия начнется с выбранной вами удобной локации в Ингушетии или Северной Осетии, откуда мы отправимся в джейрахское ущелье. Здесь вас ждут величественные горы Кавказа и удивительные инженерные шедевры древности — башни Эрзи, Баьлган, Кели, а также знаменитые могильники Средневекового Эгикал Таргим, Вовнушки. Посетим храмы Тхаба Ерды и Альби Ерды, а также Ассинское ущелье. Вместе мы окунемся в атмосферу средневековой жизни ингушей, прикоснемся к вековым камням и ощутим себя частью этой эпохи. С птичьего полета мы полюбуемся на Таргимскую котловину и Сялгинское ущелье. После насыщенного дня мы пообедаем у подножья величественного Цейлоама, где вы сможете сделать потрясающие фотографии для своиз социальных сетей. Завершим нашу увлекательную экскурсию в Ассинском ущелье, мы предоставим вам удобный трансфер до вашего отеля в Ингушетии или во Владикавказе. Важная информация:• При себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ. Иностранным гражданам необходимо заранее получить разрешение на посещение приграничной зоны на территории РФ.
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Обязательно возьмите с собой наличные деньги для оплаты входа в музей-заповедник (160р).
- Желательно иметь при себе тару, чтоб набрать минеральной воды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт и услуги гида
- Трансфер до место проживания клиента в Ингушетии или во Владикавказе
- Что не входит
- Обед (≈1000р с человека)
- Оплата за вход в музей-заповедник (160 р.)
- Покупка местной продукции пчеловодства (мед, перга, пыльца варенье травы) от 500р и выше
- Место начала и завершения?
- По согласованию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- При себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ. Иностранным гражданам необходимо заранее получить разрешение на посещение приграничной зоны на территории РИ
- При себе иметь наличные деньги для оплаты входа в музей-заповедник (160р)
- Желательно иметь при себе тару, чтоб набрать минеральной воды
- При наличии хронических заболеваний, иметь при себе необходимые препараты
- Одежда и обувь должны быть удобной и соответствующей погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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