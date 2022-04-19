Башни Ингушетии

Групповой тур в горную Ингушетию: путешествие по стране башен и легенд
"Страна башен и легенд" — так называют горную часть Ингушетии.

В этой части республики вас ждут неповторимые по красоте пейзажи, гостеприимные люди и невероятное количество стройных средневековых башен.

Программа тура позволит познакомиться
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с самыми знаковыми достопримечательностями республики: архитектурными комплексами Эрзи, Эгикал, Вовнушки и многими другими. В 2008 году башенный комплекс Вовнушки стал финалистом конкурсного проекта «Семь чудес России». Откройте для себя удивительный край — горную Ингушетию!

5
3 отзыва
Башни Ингушетии
Башни Ингушетии
Башни Ингушетии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Духовное просвящение
Духовное просвящение
Познакомимся с древнейшим христианским храмом России в Ассинском ущелье
Гастрономический интерес
Гастрономический интерес
Насладимся блюдами национальной ингушской кухни и выберем самое вкусное
Потрясающий вид на город
Потрясающий вид на город
Поднимемся на смотровую площадку 100-метровой Башни Согласия

Программа тура по дням

1 день

Встреча с Ингушетией. Трансфер на курорт Армхи

Прибытие в аэропорт Назрань утренними рейсами (рекомендуемый рейс — а/к Победа в 10:25).

11:00 Встреча группы с местным гидом.

Выезд в Горную Ингушетию.

Проезд через погранпост, проверка документов (для иностранных граждан в том числе из стран СНГ проезд в погранзону возможен при оформлении погранпропуска за 45 дней).

Прибытие на курорт «Армхи», размещение в номерах выбранной категории.

Обед (самостоятельно)

В музее под открытым небом вам предстоит двухчасовая пешая прогулка к замковому комплексу Эрзи.

В переводе с ингушского "эрзи" означает "орёл".

Эрзи — это прекрасно сохранившиеся девять башен на склоне горы над рекой Армхи.

Башни и стены комплекса сложены из речных валунов и стоят без фундамента, непосредственно на скалах.

Возвращение в отель «Армхи», отдых.

Ужин самостоятельно.

Посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию (за доплату).

Встреча с Ингушетией. Трансфер на курорт АрмхиВстреча с Ингушетией. Трансфер на курорт АрмхиВстреча с Ингушетией. Трансфер на курорт АрмхиВстреча с Ингушетией. Трансфер на курорт Армхи
2 день

Экскурсия к башенным комплексам Эгикал, Вовнушки

Завтрак в отеле.

Встреча с местным гидом.

Осмотр средневекового центра Ингушетии – Эгикал со смотровой площадки.

Комплекс расположен в Таргимской котловине Джейрахского района у подножия горы Цей-Лоам.

Считается, что он был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья.

Продолжит программу посещение одного из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии.

Памятник Вовнушки состоит из трех основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы, а одна – на противоположной скале.

Башни комплекса издалека привлекают к себе внимание, они расположены в живописном ущелье реки Гулой Хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа.

С Вовнушками связано множество легенд, которые вы услышите во время экскурсии.

Обед в пути (сух паек).

После обеда знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Дата сооружения этого храма в различных исследованиях «плавает» в рамках 700 лет, от VIII и до XIV века включительно. Тхаба-Ерды удивителен тем, что на протяжении веков являет собой материальный пример переплетения архитектурных и культурных традиций тысячелетней давности.

Этот храм — своеобразное послание древних обитателей этих мест своим потомкам, редкое свидетельство существовавших на Северном Кавказе исторических связей.

После насыщенной программы возвращение в отель «Армхи», ужин (самостоятельно).

Экскурсия к башенным комплексам Эгикал, ВовнушкиЭкскурсия к башенным комплексам Эгикал, ВовнушкиЭкскурсия к башенным комплексам Эгикал, ВовнушкиЭкскурсия к башенным комплексам Эгикал, Вовнушки
3 день

Экскурсия в г. Магас. Выезд

Завтрак в отеле.

Выселение из отеля в 12:00.

Свободное время на курорте.

Выезд в новую столицу республики Ингушетия – Магас.

По пути вы увидите родовую башню в селении Джейрах.

Магас – молодой город, строящийся специально для того, чтобы стать столицей.

Интерес гостей города вызывают остановки общественного транспорта, оснащенные теплым полом, солнечными батареями, кондиционером, скамейками с подогревом и обдувом ног.

На них даже имеется кофейный автомат, телевизор и электронная библиотека!

Также одной из достопримечательностей города является аллея «Матери России», посвящённая всем женщинам-матерям.

Деревья на ней были высажены от каждого субъекта Российской Федерации.

Обед с национальной кухней.

Вы посетите арку"Аланские ворота" — символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории.

Она представляет собой две боковые и одну центральную башни высотой 15 метров. С древних времён ингушские тейпы строили свои родовые башни.

Родовая башня являлась надёжным домом, защитой и олицетворением единства всего рода.

Посещение 100-метровой Башни Согласия с подъемом на смотровую площадку.

Трансфер в аэропорт Владикавказа к рейсу а/к после 19:00.

Экскурсия в г. Магас. ВыездЭкскурсия в г. Магас. ВыездЭкскурсия в г. Магас. ВыездЭкскурсия в г. Магас. Выезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость программы на человека в составе сборной группы, руб:

Отель «Армхи»***

эконом, только twin

(завтрак включен)

стандарт

(завтрак включен)

одноместный

(завтрак включен)

При двухместном размещении в номере33 00033 60036 500
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
3 7004 300
Стоимость доплаты за доп. место в двухместном номере стандарт (с 10 лет)31 000

Варианты проживания

Отель «Армхи»

2 ночи

Отель, расположенный в Армхи, располагает садом и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей доставка еды и напитков в номер, общий лаундж и пункт обмена валюты.

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната и балкон с видом на город.

Каждое утро в отеле «Армхи Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.

В отеле можно поиграть в бильярд. В окрестностях популярны лыжный спорт и велосипедные прогулки.

Владикавказ находится в 31 км от отеля Armkhi Ingushhetia. Владикавказ, ближайший аэропорт, находится в 57 км.

Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги по программе, включая групповые трансферы аэропорт Назрань - отель «Армхи» - аэропорт Владикавказ
  • Услуги местного гида
  • Размещение в отеле «Армхи»*** в номере выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (завтраки, 2 обеда - в том числе сух паек)
  • Эко-сбор
  • Вода 0,5 л. /чел. в день
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Назрань и обратно из г. Владикавказа
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины, обед в день 1)
  • Дополнительные услуги на месте размещения
  • Посещение общей сауны, бассейна
  • Билет на канатную дорогу на курорте
  • Индивидуальные трансферы
Место начала и завершения?
г. Назрань
Как организована встреча и проводы?

Встреча: Встреча в день заезда в аэропорту г. Назрани на выходе из зала прилета с табличкой "Тур выходного дня в Ингушетии". Групповой трансфер от аэропорта (рекомендуемый рейс – а/к Победа в 10:25).

Мы сообщим номер и марку автобуса, телефон водителя – контакты по встрече передаются за несколько дней до заезда.

Проводы: В день выезда групповой трансфер в аэропорт Владикавказа к рейсу а/к после 19:00.

Есть ли ограничения, в связи с нахождением в пограничной зоне?

Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.

Для Вашего удобства мы сами оформим и вышлем заполненное ходатайство в соответствующие пограничные органы. Для этого присылайте свои данные (копию паспорта, визы в РФ (при наличии), адрес прописки, контактный номер телефона).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
19 апр 2022
Спасибо большое за тур, все понравилось, большая благодарность Батыру, очень интересный человек и профессионал своего дела. Обязательно буду обращаться еще в Вашу компанию и рекомендовать Вас всем своим друзьям и коллегам!
Е
19 апр 2022
Очень интересный и познавательный тур. Очень всем рекомендую. Башни Ингушетии это совершенно отличное от всего, что я видела раньше, хоть и посетила уже 60 стран. И сейчас предоставилась возможность посмотреть достопримечательности родной страны.
Гиды Муса и Батыр поразили своими знаниями истории родного края. Настоятельно всем рекомендую этот тур.
Е
28 фев 2022
Потрясающий тур! Если поедете, вы увидите невероятную красоту Кавказа, узнаете всё о местной культуре, обычаях и буквально погрузитесь в историю с головой. Это определенно того стоит.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры

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