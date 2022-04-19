2 день

Экскурсия к башенным комплексам Эгикал, Вовнушки

Завтрак в отеле.

Встреча с местным гидом.

Осмотр средневекового центра Ингушетии – Эгикал со смотровой площадки.

Комплекс расположен в Таргимской котловине Джейрахского района у подножия горы Цей-Лоам.

Считается, что он был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья.

Продолжит программу посещение одного из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии.

Памятник Вовнушки состоит из трех основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы, а одна – на противоположной скале.

Башни комплекса издалека привлекают к себе внимание, они расположены в живописном ущелье реки Гулой Хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа.

С Вовнушками связано множество легенд, которые вы услышите во время экскурсии.

Обед в пути (сух паек).

После обеда знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Дата сооружения этого храма в различных исследованиях «плавает» в рамках 700 лет, от VIII и до XIV века включительно. Тхаба-Ерды удивителен тем, что на протяжении веков являет собой материальный пример переплетения архитектурных и культурных традиций тысячелетней давности.

Этот храм — своеобразное послание древних обитателей этих мест своим потомкам, редкое свидетельство существовавших на Северном Кавказе исторических связей.

После насыщенной программы возвращение в отель «Армхи», ужин (самостоятельно).