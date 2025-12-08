читать дальше

в термальный источник, чтобы почувствовать себя обновлённым.



В горах вы увидите памятники важным событиям, съездите в древний некрополь, пройдёте с гидом по Владикавказу и Магасу и заглянете в этнографический музей, чтобы приблизиться к культуре Кавказа.



Обратите внимание! В связи с особенностями работы площадок в новогодний период, день проведения Аланского вечера может быть изменен. Мы обязательно сохраним это мероприятие в программе, но точную дату мы сообщим вам накануне события. Спасибо за понимание.