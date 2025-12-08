Мои заказы

Новогодняя Осетия и Ингушетия. Всё включено: горы, кухня и танцы

Новогодняя Осетия и Ингушетия
Начать новый год в горах, загадать желание на качелях над ущельем, зарядиться силой средневековых башен, съесть кусочек осетинского пирога и может быть впервые приготовить домашний сыр… А при желании окунуться
читать дальше

в термальный источник, чтобы почувствовать себя обновлённым.

В горах вы увидите памятники важным событиям, съездите в древний некрополь, пройдёте с гидом по Владикавказу и Магасу и заглянете в этнографический музей, чтобы приблизиться к культуре Кавказа.

Обратите внимание! В связи с особенностями работы площадок в новогодний период, день проведения Аланского вечера может быть изменен. Мы обязательно сохраним это мероприятие в программе, но точную дату мы сообщим вам накануне события. Спасибо за понимание.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владикавказ

Групповой трансфер с 12:00 до 13:00, аэропорт Беслана «Владикавказ».

14:00 Обед.

Заселение в отель «Планета Люкс» во Владикавказе.

Аланский вечер — погрузимся в культуру Осетии с национальными танцами, традиционной музыкой и угощениями.

Вы попробуете осетинские блюда и почувствуете настоящую атмосферу гостеприимства.

Обратите внимание! День проведения Аланского вечера может быть изменен.

Прибытие во Владикавказ
2 день

«Город мёртвых». Кармадонское и Фиагдонское ущелья. Мастер-класс

08:00–09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд на экскурсию по самым значимым и памятным местам Осетии:

  • некрополь Даргавс или «Город мёртвых», одно из до сих пор не разгаданных открытий которого — найденные мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола (вход за доп. плату 150 руб.);
  • место гибели Сергея Бодрова — Кармадонское ущелье, где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон;
  • Фиагдонское ущелье, где гости любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья;
  • место, окутанное мифами и легендами — старинная башня Курта и Тага.

Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов и сыров.

Обед.

Пешая экскурсия по Владикавказу.

Возвращение в отель.

Ужин.

«Город мёртвых». Кармадонское и Фиагдонское ущелья. Мастер-класс
3 день

Алагирское и Цейское ущелья, руины аула Нар

08:00–09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд на экскурсию Алагирское ущелье — Цей:

  • Ныхас Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире;
  • пещера и святилище Сау Бараг (Черный всадник). Место и сам образ Черного всадника окутаны множеством легенд и поверий;
  • Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту всего живущего;
  • гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура и преподнести его рога в дар Святому Георгию, но слово не сдержал и был обращен в камень.

Обед.

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника (за доп. плату примерно 300 руб. /чел.), ⁣увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон.

Высокогорный аул Нар — родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка. Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция;

По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска братьям Газдановым, селение Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Купание в термальных источниках Терма-Ганах за доп. плату — 500 руб.

Возвращение в отель.

Ужин.

Алагирское и Цейское ущелья, руины аула Нар
4 день

Башни средневековой Ингушетии. Курорт «Армхи»

08:00–09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:

  • Джейрахо-Ассинский заповедник;
  • башенный комплекс «Эрзи» — именно здесь был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.

Обед.

Отдых на территории современного горного курорта «Армхи».

Свободное время, чтобы восстановить силы и выбрать приключение по душе:

  • подняться на канатной дороге за лучшими снимками ущелья — 400 руб.;
  • совершить конную прогулку;
  • прокатиться с ветерком на квадроциклах — от 1500 руб.;
  • покататься на лыжах или тюбингах — 750 руб. 30 минут, 1500 руб. весь день;
  • батут — 250 руб;
  • отдохнуть за чашкой кофе в уютном кафе.

Обратите внимание: все активности на курорте оплачиваются дополнительно.

16:00 Возвращение в отель.

Ужин.

Башни средневековой Ингушетии. Курорт «Армхи»
5 день

Магас. Этнографический музей. Отъезд

08:00–09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд на экскурсию в Магас — столицу Ингушетии.

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы».

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии.

13:00 Обед.

14:00 Выезд в аэропорт «Владикавказ».

Групповой трансфер в аэропорт «Владикавказ» (рекомендуемый рейс после 16:00).

Магас. Этнографический музей. Отъезд
Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость тура
2-местное размещение (dbl, twin)44 700
1-местное размещение (single)52 700
Дети до 10 лет при дополнительном и основном размещении40 500

Внимание! В случае отсутствия пары на подселение, гость доплачивает за 1-местное размещение. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами).

Ниже указаны варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Планета люкс

4 ночи

Расположена в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены холодильником и телевизором со спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На территории гостиницы работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы. Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Планета люкс
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  Питание, указанное в программе:
  • 4 завтрака
  • 5 обедов
  • 4 ужина, кроме ужина в пятый день
  • 4 завтрака
  • 5 обедов
  • 4 ужина, кроме ужина в пятый день
  • Мастер-класс
  • Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • Экскурсионный трансфер
  • Экскурсии по маршруту с гидом
  • Аланский вечер (день проведения может быть изменен)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Входные билеты в некрополь Даргавс - 150 руб
  • Канатная дорога в Алагирском ущелье - примерно 300 руб. /чел
  • Посещение термальных источников - 500 руб
  Активности на курорте «Армхи»:
  • Канатная дорога - 400 руб
  • Тюбинговая трасса - 750 руб. 30 минут, 1500 руб. весь день
  • Батут - 250 руб
  • Квадроциклы - от 1500 руб
  • Канатная дорога - 400 руб
  • Тюбинговая трасса - 750 руб. 30 минут, 1500 руб. весь день
  • Батут - 250 руб
  • Квадроциклы - от 1500 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, аэропорт Владикавказ (Беслан)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли программа быть изменена?

Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

