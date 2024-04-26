Дегустации на турх во Владикавказе – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 тура в категории «Дегустационные туры» во Владикавказе, цены от 49 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
«В программу включены сытные завтраки, обеды, дегустации и перекусы»
8 июля в 14:00
12 авг в 14:00
59 900 за человека
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
«Здесь располагаются фирменный магазин, дегустационный зал и хранятся квеври с вином — керамические изделия, напоминающие амфоры без ручек»
24 июня в 14:30
1 июля в 14:30
8690073 865 за человека
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
49 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    26 апреля 2024
    В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
    Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии командой Фест тур. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход.
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    На протяжении всего тура группу сопровождал сотрудник Фест тура. Высокопрофессиональный гид по всему маршруту. Транспортное обслуживание было организовано без единой задержки. Рекомендую Фест тур как надежную и профессиональную компанию.

  • С
    Светлана
    9 января 2024
    Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
    Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде
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    программа была всего 6 дней, но по ощущениям не меньше двух недель отдыхали! Вернулись на работу наполненные и вдохновленные! Однозначно сошлись во мнении, что совмещенная программа Грузия+Армения выигрывает! Из столиц голосуем за Тбилиси, а вот природа, горные древние храмы, и что вообще удивительно, еда - это Армения! Ну а солнце, которое нам светило оба дня, и Арарат, который радовал своими очертаниями, это вообще нет слов! Спасибо за ваш труд, за ваше внимание и заботу к каждому участнику! Желаем процветания и новых, интересных маршрутов!!!!

  • Н
    Наталья
    19 сентября 2023
    В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
    Очень крутой тур! Грузия прекрасна! Локации очень хорошие (кроме национального обеда. Слишком далеко сидели и нечего не увидели) Организация: Великолепный гид-Ирина! Она
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    безумно добрый и открытый человек. А рассказывает то как! Многие мимо шли и останавливались ее послушать. Отвела на лютые вопросы и подсказывала что где можно купить дешевле. Динар-тоже молодец! Всем помогал и старался что бы всем было комфортно. Так же хочу сказать отдельное спасибо: за то что не бросили в трудную минуту! Локации: очень много мест мы посетили, расслабляется было некогда. Конечно местами хотелось просто сесть и любоваться на эту красоту! Но нужно было ехать на другое еще более красивое место. Проживание: очень хорошие отели. Все для удобство и комфорта было. Питание: не то что бы +, но и не -. Было не удобны общие счета, все замучились сочетать за себя. Лучше организовывать общие столы и кто что хочет поесть. Из того что хотелось бы предложить: сделать один свободный день, что бы каждый его себе сам спланировал. Так как это был первый их тур в Грузию: Я верю что ребята все подправят и след тур будет безупречный!)

    Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!
  • N
    Nataliia
    18 сентября 2023
    В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
    Ребята молодцы!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Дегустационные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
  2. Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
  3. Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 тура от 49 900 до 73 865 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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