Вы прогуляетесь по современному Грозному и уютному Нальчику, насладитесь красотой Цейского, Кармадонского и Аргунского ущелий, познакомитесь с историей, обычаями и традициями Кавказа, а также отправитесь к башенным комплексам древних селений.
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная пешеходная экскурсия
Прибытие в Нальчик.
Подача транспорта в аэропорт или ж/д вокзал с 08:00 до 14:00 к любому рейсу/поезду.
Встреча и групповой трансфер в гостиницу, размещение.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по городу Нальчику.
Нальчик - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
Начало в 08:30.
Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.
Переезд в Нальчик.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.
Продолжительность 8-9 часов, 260 км.
Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера - переезд во Владикавказ
Начало в 08:30.
Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.
Прибытие во Владикавказ в 17:00.
Обед — самостоятельно (доп. плата).
19:30-21:30 Аланский вечер —шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
Продолжительность 8 часов, 230 км.
Захватывающее путешествие в горную Ингушетию
Захватывающее путешествие в горную Ингушетию из Владикавказа.
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал – башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.
Пикник-ланч (доп. плата).
Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.
Продолжительность 8 часов, 180 км.
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (доп. плата).
Куртатинское ущелье—Кадаргаванский каньон м крепость Дзивгис.
16:30 Прибытие во Владикавказ.
Продолжительность 8 часов, 120 км.
Горная Дигория: Задалеск - Махческ - Уаллагком
Начало 08:30.
Программа дня: Дигорское ущелье — каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар — Задалеск — музей Матери — Махческ, башня Абисаловых.
Пикник-ланч (доп. плата).
Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.
Возвращение во Владикавказ к 19:00.
Продолжительность10 часов, 255 км.
Владикавказ - Чечня: Грозный + Аргунское ущелье - Владикавказ
Начало 08:00.
Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» — Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч.
Пикник-ланч (доп. плата).
17:00 Вечерняя обзорная экскурсия в Грозном:Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть «Сердце Чечни» — храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.
Переезд во Владикавказ.
Продолжительность 10 часов, 360 км.
Алагирское ущелье - Цей - Мамисон. Отъезд
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (доп. плата).
Мамисонское ущелье — селение Лисри — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 16:30.
Продолжительность 8 часов, 220 км.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостиницах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
Dbl
2-местное
Twin
2-местное
Single
1-местное
Triple
3-местное
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Россия 4* — Камелия 3*
|стандарт
|02.04.2025-31.10.2025
|89750
|89750
|60600
|131800
|125700
|Шв. стол
|Россия 4* — Амран 3*
|стандарт
|02.04.2025-31.10.2025
|91930
|91200
|86850
|133980
|130000
|Шв. стол
|Россия 4* — Кадгарон Отель 3*
|стандарт
|02.04.2025-31.10.2025
|98450
|98450
|60600
|137240
|132200
|Шв. стол
|Россия 4* — Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|02.04.2025-31.10.2025
|103500
|103500
|60970
|147000
|140900
|Шв. стол
|Россия 4* — Гостиница Владикавказ 4*
|стандарт
|02.04.2025-31.10.2025
|116580
|116580
|84530
|166600
|156160
|Шв. стол
|Azimut 4* — Гостиница Владикавказ 4*
|комфорт
|02.04.2025-31.10.2025
|129480
|129480
|97150
|184800
|173500
|Шв. стол
|Azimut 4* — Парк отель Владикавказ 5*
|стандарт
|02.04.2025-31.10.2025
|168600
|217200
|136300
|-
|243000
|Шв. стол
Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Владикавказ
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Парк отель Владикавказ
Парк отель Владикавказ расположен в городе Владикавказ по адресу улица Коцоева, 73а. По мнению постояльцев, отель имеет рейтинг 10 из 10. Здание отеля было построено в 2021. На территории отеля есть конференц-зал. Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана».
Парк отель Владикавказ предоставляет своим гостям трансфер от/до аэропорта (платный). Если вы путешествуете на автомобиле или взяли его напрокат, то отель предоставляет услуги парковки.
128 номер(ов/а) отеля расположены на 10 этажах. Проживание считается согласно правилам: время заезда 14:00 и время выезда 12:00. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. В отеле есть разные номера: номера для некурящих.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан. Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Кадгарон
Если Вы планируете поездку во Владикавказ и собираетесь много колесить по городу, то Вам следует рассмотреть гостиницу «Кадгарон». Оснащение комплекса позволяет с одинаковым комфортом разместить туристов и деловых путешественников. Качество обслуживания полностью оправдывает свою цену.
Гостям предложены номера 4 категорий: люкс, полулюкс и стандарт. Из удобств здесь представлены: телевизор, ванная комната, кондиционер. В 2006 году был обновлен интерьер помещений.
В ресторане постояльцы могут отведать блюда как национальной, так и привычной всем европейской кухни. Банкетный зал отлично подойдет для проведения разного рода мероприятий.
Отель имеет прекрасное расположение — он находится в самом центре, неподалеку от железнодорожного вокзала.
Гостиница «Амран»
Гостиница «Амран» находится во Владикавказе.
В распоряжении гостей 49 номеров различной категории, включающие телевизор и холодильник, письменный стол, шкаф, а также душевую комнату. В номерах «Люкс» установлена гидромассажная ванна.
При гостинице работает бар и кафе, где можно побаловать себя блюдами кавказской и европейской кухни, либо воспользоваться диетическим меню. По утрам подаются завтраки.
К услугам постояльцев бильярд, собственный хаммам и сауна. Рядом располагаются Музей истории Владикавказа, Академический русский театр им. Е. Б. Вахтангова в 1,2 км, и другие достопримечательности. Центральный рынок - в 0,7 км. Расстояние до аэропорта - 19,3 км, до железнодорожного вокзала - 0,2 км.
Отель «Камелия»
Современный отель «Камелия-в» находится в городе Владикавказ. К услугам постояльцев бесплатный интернет на всей площади здания, круглосуточная стойка приема и охраняемая автостоянка.
Просторные апартаменты оснащены кроватью и ортопедическим матрасом, мягкой мебелью, телевизором, сплит-системой. Санузел с душем и туалетом, феном и банными принадлежностями.
Каждое утро для проживающих гостей сервируют сытный континентальный завтрак. Также можно посетить ближайшие рестораны и кафе, вкусно покушать там и прекрасно отдохнуть в непринужденной обстановке.
Приветливые сотрудники с радостью помогут решить любой вопрос. В окрестностях можно арендовать на время велосипед и устроить увлекательную поездку.
Россия
Гостиница «Россия» находится в Нальчике. Благодаря свободному подключению к беспроводной сети Wi-Fi Вы всегда сможете оставаться «на связи». Для тех кто приехал на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка.
Всего в номерном фонде гостиницы насчитывается 142 уютных номера. Все они оформлены в современном стиле и включают в себя удобные спальные места, новую мебель, а также сплит-систему и телевизор. Ванные комнаты собственные, либо общие. Стойка регистрации работает круглосуточно, а вежливый и отзывчивый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы.
В стоимость большинства номеров включены аппетитные завтраки. Также испробовать блюда местной кухни можно в кафе при гостиницы. Поблизости работают различные рестораны.
Рядом с «Россией» расположено много учреждений, например: музыкальный и драматический театры, кинотеатры, торговые центры и магазины. Прогулка до парка Горького займет у вас не более 5 минут. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 3,5 км.
Синдика
Комфортабельный и современный спа-отель «Синдика» - это прекрасное сочетание комфорта, услуг премиум класса и традиций гостеприимства. Комплекс находится в тихой и живописной части города, рядом с парком им. Атажукина.
Каждый номер оформлен в элегантном стиле и приятных тонах, что делает местонахождение здесь еще более комфортным. Категории оснащены удобными кроватями с ортопедическим матрасами, мебелью с отделкой из дерева, холодильником, телевизором, телефоном, а также собственной ванной комнатой с феном.
На территории работает ресторан, в котором доступно разнообразное сытное меню как по системе «шведский стол», так и заказное. Желающие смогут отправиться в близлежащие кафе и бары.
Аэропорт Нальчик в 6,5 км, а железнодорожный вокзал в 4 км. В 15 минутах езды от места проживания есть торговые центры, кинотеатры, музеи, а еще достопримечательности.
AZIMUT Отель Нальчик
«АЗИМУТ Отель Нальчик» («AZIMUT Отель Нальчик») располагается в тихом районе города. Здесь представлены все условия для комфортного и интересного отдыха. В числе удобств высокоскоростной интернет, бесплатная парковка для транспорта, живописный сад, терраса для загара. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта. Постояльцы по достоинству оценят этот отель. Здесь имеется фитнес-центр с современными тренажерами на все группы мышц, крытый бассейн, сауна. На территории работает SPA-комплекс, где можно посетить разнообразные процедуры по уходу за лицом и телом. Забронируйте свободные номера отеля на официальном сайте 101Hotels.com и подарите себе возможность роскошного отдыха.
Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. Варианты размещения оформлены в индивидуальном стиле, укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, ЖК-телевизором, индивидуальной системой кондиционирования, сейфом и мини-баром. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями. Для поддержания чистоты уборка в номерах проводится ежедневно.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак "Шведский стол". В баре представлен широкий выбор легких закусок и вкуснейших напитков. В роскошном ресторане гости могут отведать изысканные блюда интернациональной кухни. Зал ресторана вмещает до 160 человек, что позволяет проводить здесь мероприятия различного формата.
В отеле созданы все условия для делового общения. В просторном конференц-зале можно провести семинар, форум, конференцию, а переговорная комната отлично подойдет для совещаний и презентаций. Все помещения укомплектованы необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.
До центра города на машине можно доехать за 15-20 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около семи километров, а до аэропорта 11 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Нальчика в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях по программе тура в Нальчике/Владикавказе с завтраками
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Нальчика и обратно из Владикавказа
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 800 руб
- Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 2 300 руб
- Питание по маршруту экскурсий: пикник-ланч или обед оплачиваются на месте, ужины
- Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа/ Нальчика, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 400 руб. ребенок до 18 лет - 2 000 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
- Взрослый - 2 400 руб
- Ребенок до 18 лет - 2 000 руб
- Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какой транспорт в туре?
Экскурсии в рамках тура проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.