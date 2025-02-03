Самые красивые ущелья Северной Осетии и Ингушетии, озера Балкарии, вечерняя романтика Грозного, подъемы на канатных дорогах, легенды Дигории и кавказская кухня — все это ждет вас в туре. Вы прогуляетесь по современному Грозному и уютному Нальчику, насладитесь красотой Цейского, Кармадонского и Аргунского ущелий, познакомитесь с историей, обычаями и традициями Кавказа, а также отправитесь к башенным комплексам древних селений.

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от 44 875 ₽ за человека

Время начала: 10:00

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Возвращение во Владикавказ к 16:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

17:00 Вечерняя обзорная экскурсия в Грозном :Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть «Сердце Чечни» — храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Возвращение во Владикавказ к 19:00.

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Пропуск оформляется туристом самостоятельно за месяц до начала тура.

Захватывающее путешествие в горную Ингушетию из Владикавказа .

19:30-21:30 Аланский вечер —шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Прибытие во Владикавказ в 17:00.

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Встреча и групповой трансфер в гостиницу, размещение.

Подача транспорта в аэропорт или ж/д вокзал с 08:00 до 14:00 к любому рейсу/поезду.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостиницах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория номера Период действия цены Dbl 2-местное Twin 2-местное Single 1-местное Triple 3-местное DBL+СH 2вз+1реб Breakfast Завтрак Россия 4* — Камелия 3* стандарт 02.04.2025-31.10.2025 89750 89750 60600 131800 125700 Шв. стол Россия 4* — Амран 3* стандарт 02.04.2025-31.10.2025 91930 91200 86850 133980 130000 Шв. стол Россия 4* — Кадгарон Отель 3* стандарт 02.04.2025-31.10.2025 98450 98450 60600 137240 132200 Шв. стол Россия 4* — Отель Планета Люкс 3* стандарт 02.04.2025-31.10.2025 103500 103500 60970 147000 140900 Шв. стол Россия 4* — Гостиница Владикавказ 4* стандарт 02.04.2025-31.10.2025 116580 116580 84530 166600 156160 Шв. стол Azimut 4* — Гостиница Владикавказ 4* комфорт 02.04.2025-31.10.2025 129480 129480 97150 184800 173500 Шв. стол Azimut 4* — Парк отель Владикавказ 5* стандарт 02.04.2025-31.10.2025 168600 217200 136300 - 243000 Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.