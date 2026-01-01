Описание тура
Нас ждут живописная Северная Осетия, средневековая Ингушетия и современная Чечня:
живописные ущелья и горные перевалы Осетии и Ингушетии;
Мидаграбинские водопады;
башенный комплекс Ингушетии - Эгикал;
подъем к Сказскому леднику;
аул-призрак Лисри и город мертвых Даргавс;
Владикавказ 19 века и современный Грозный;
Кармадонское ущелье и памятник съемочной группе Сергея Бодрова;
Дзивгисская крепость и Аланский мужской монастырь;
а еще мы:
побываем в гостях в родовом доме осетинской семьи;
научимся готовить традиционное блюдо осетин - осетинские пироги;
искупаемся в горячих источниках и обретем Счастье на одноименной лавочке высоко в горах;
ну и конечно проведем вечера в дружной компании за бокалом вина или осетинского пива:)
Есть также варианты тура: без первого дня (Грозный) и/или с дополнительными двумя днями в Горной Дигории.
Почему туристы выбирают именно нас? Лучше всего за меня на этот вопрос ответят наши гости. Так что, читайте отзывы наших клиентов!)
Желанный гость. Вы просто наши туристы, Вы - наши гости! А к гостям на Кавказе мы всегда относимся с особым уважением и почетом! Что это значит? Мы постараемся исполнить все Ваши пожелания в этом путешествии!
Сервис. Комфортные гостиницы/апартаменты и машины, вкусная и разнообразная еда, всегда питьевая вода в свободном доступе (а это очень важно, особенно в жаркую погоду), фрукты и сладости, кофе в турке на остановках и еще много разных мелочей, из которых и складывается это важное для нас слово - сервис!
Дружелюбная атмосфера. Мы превращаем незнакомых людей в друзей. Юмор, песни, вечерние застолья и даже танцы будут сопровождать нас всю поездку. Скучно не будет!
Путешествие под ключ. Мы всё продумываем до мелочей. Чтобы максимально уменьшить количество дороги и увеличить время на локациях, избегать толп туристов, найти лучшие места для фотосессий. Интересный маршрут, транспорт, гостиницы, питание, экскурсии - мы все берем на себя. Вам остается только приехать.
Малые группы. Мы ездим малыми группами максимум до 16 человек - и это рецепт успешного путешествия. Каждый гость может открывать новые места в своем собственном темпе. А гид - уделить достаточно внимания каждому гостю!
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Программа тура по дням
Экскурсия по Грозному. Мечети Чечни
- Встреча гостей в аэропорту г. Грозный с рейсов, приземляющихся до 12:00 включительно. Также поможем организовать трансфер из Владикавказа и Махачкалы до г. Грозный за дополнительную плату.
- Грозный поражает своей красотой, богатством и чистотой! За короткое время здесь выросли новые, яркие, горящие миллионом огней здания!
- Сразу скажу - здесь безопасно! Во-первых, никто не отменял здесь кавказского гостеприимства! Во-вторых, турист здесь, без преувеличения, под охраной самого, того, чье имя здесь произносят с придыханием и всё больше шепотом:)
- После обеда мы отправляемся на пешую экскурсию по городу Грозный.
- Посетим мечеть Сердце Чечни - одну из самых больших мечетей мира.
- Поднимемся на смотровую площадку Грозный Сити,откуда открывается вид на весь город.
- Полюбуемся цветочным парком чудес.
- Отправимся в Английский замок. Шикарное место для фотосессий.
- По пути во Владикавказ посетим два самых популярных у туристов сооружения в Чечне - белоснежную мечеть невероятной красоты Гордость мусульман в Шали и уникальную мечеть в стиле хай-тек Сердце матери в Аргуне.
- Завтрак в этот день в стоимость тура не включен. Обед в кафе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Владикавказ.
Цейское ущелье - Сказский ледник - аул-призрак Лисри
По красивейшему Алагирскому ущелью мы поедем в самое сказочное место в Осетии.
За одним из поворотов увидим главный памятник республики - святому-покровителю Уастырджи, поражающий размерами и мощью. Именно здесь мы узнаем, как происходит застолье у осетин и за что поднимаются первые три тоста, а также почему женщинам-гидам рядом с этим памятником приходится непросто.
Цей. Край величественных снежных вершин и ледников, бурных и стремительных горных рек, пенистых водопадов, заповедных лесов и альпийских лугов. На канатной дороге, построенной над бурной горной рекой Цейдон, мы поднимемся на высоту 2500 м.
Наверху нас будут встречать тонны льда и снега - Сказский ледник.
После обеда будем любоваться грандиозной панорамой Зарамагского водохранилища.
И вот уже перед нами аул-призрак Лисри. Над безлюдными улочками аула высоко в небе парят орлы. Тишину нарушает лишь пение птиц. Время здесь бежит незаметно.
На обратном пути искупаемся в горячих источниках Бирагзанг.
Завтрак в гостинице, обед в кафе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Владикавказ.
Мидаграбинские водопады - Даргавс - Кармадон
- Рано утром выезжаем к жемчужине Северной Осетии - в Долину водопадов.
- По пути заедем к остаткам старой боевой башни Курта и Тага, родового замка для множества осетинских семей.
- Чтобы попасть к водопадам, прогуляемся пешком по Мидаграбинской долине, которая заслуживает отдельного восхищения. Большое количество сочной и яркой растительности, пики гор, касающиеся облаков.
- Минут через сорок прогулки долина закончится и перед нами вырастет каменная стена Большого Кавказского хребта. Именно с него и спадают вниз горные реки, образуя более десятка Мидаграбинских водопадов. Один из них - большой Зейгалан относится к списку крупнейших водопадов Европы.
- Вдоволь нагулявшись, выезжаем к не менее впечатляющему месту - городу мертвых. Поселение Даргавс таит в себе много тайн и легенд. Как оно образовалось, для чего нужны колодцы рядом с захоронениями и зачем деревянные лодки в усыпальницах? Попробуем вместе найти ответы на эти вопросы.
- Проголодались? Гостеприимная хозяйка не только досыта накормит нас, но и научит готовить осетинские пироги! Ох, как же сложно будет отказаться от еще одного кусочка пирога:)
- Дорога обратно лежит вдоль печально известного Кармадонского ущелья. Двадцать лет назад миллионы тонн ледяной массы пронеслись по ущелью со скоростью около 200 км в час и стерли с лица земли поселок Верхний Кармадон и несколько туристических баз. Пропала без вести и съемочная группа Сергея Бодрова. Ущелье до сих пор хранит следы той страшной трагедии. А сама трагедия подтверждает испокон веков существующие предания о проклятии ущелья.
- Завтрак в гостинице, обед в гостях у местных жителей. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Владикавказ.
Башенные комплексы Ингушетии - Цей-Лоамский перевал
Сегодня поедем в край башен и легенд!
Ингушетия - самый маленький регион России, но неописуемо красивый. И помимо потрясающей природы Ингушетия известна огромным количеством древних башенных комплексов, которые хранят некоторые свои тайны по сей день.
Посетим башенный комплекс Эгикал. Боевые и жилые башни, склепы и святилища. Очень много жилых построек, сохранивших свой первозданный вид. Гуляя по древним улицам этого заброшенного города, волей неволей погружаешься в историю Средневековья.
Поднимемся в башенный комплекс Вовнушки — это гордость ингушей. Возведённый в сложном месте, на отвесных скалах, комплекс считается шедевром средневековой башенной архитектуры.
Обед устроим высоко в горах у Цей-Лоамского перевала, с которого открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
Завтрак в гостинице, обед в кафе или пикник на природе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Владикавказ.
Лавочка счастья - Владикавказ
- Счастье не за горами, оно в горах! - гласит надпись на лавочке на Архонском перевале на высоте свыше 2200 метров. К этому счастью и лежит наш путь. Большинство гостей, кто ее видел, после путешествия именно фотографии с этой лавочки выставляют у себя в соц сетях. Заинтриговала? Тогда едем! Главное, чтобы погода не подвела…
- Наш путь будет пролегать по одному из самых живописных ущелий - Куртатинскому, вдоль узкого каньона Кадаргаван.
- За очередным поворотом дороги перед нами откроется самая неприступная осетинская Дзивгисская крепость. Пробираясь к крепостным стенам, почувствуем себя древними воинами.
- После обеда нас ждет пешая экскурсия по Владикавказу Xix века мимо старинных гостиниц и домов, бывшей табачной фабрики и типографии, концерна Зингер, дома инженера Бёме и купца Оганова. Познакомимся с местным менталитетом и узнаем городские секреты!
- Услышим, как в столице Северной Осетии уживаются армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы.
- Выясним, почему город имеет два официальных названия, чем занимался во владикавказской крепости Пушкин, как сюда попал Булгаков и каким образом зарабатывал отец знаменитого театрального режиссера Вахтангова.
- Завтрак в гостинице, обед в кафе или пикник на природе. Прибытие в аэропорт г. Владикавказ 18:00.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт на всем протяжении маршрута
- Проживание в гостинице/апартаментах с 2-х местным размещением (по желанию гостей - с 3-х местным размещением)
- Питание: завтрак и обед в соответствии с маршрутом тура
- Работа гида
- Экскурсии и входные билеты в музеи в соответствии с маршрутом тура
- Мастер-класс по национальной кухне
- Кофе-паузы
Что не входит в цену
- Авиа и жд билеты
- Доплата за одноместное размещение (10000 рублей)
- Ужины
- Билеты на горячие источники Бирагзанг (500 рублей)
- Билеты на канатную дорогу в Цейском ущелье (500-700 рублей)
О чём нужно знать до поездки
Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных форс-мажорных обстоятельств.
Для иностранных граждан при посещении Ингушетии необходимо оформление пропуска в пограничную зону в пограничном управлении Фсб России по Республике Ингушетии.
Мы не подселяем чужих людей друг к другу без их согласия, если Вы едете один или одна, и в группе нет того, кто согласен на подселение, то мы для Вас бронируем отдельный номер с доплатой за одноместное размещение. Напишите мне в чате и я скажу, есть ли уже желающие на подселение на планируемые вами даты поездки.
Мы передвигаемся на минивенах Hyundai Starex или аналогах, в каждой машине 7-8 мест. Максимальная группа - 14 человек, то есть 2 минивена, в каждом минивене свой аттестованный гид.
Пожелания к путешественнику
Возраст от 10 до 70 лет. Без ограничений в двигательной активности. Участие в туре с животными запрещено.
Летом обязателен головной убор от солнца, солнцезащитный крем, и желательно иметь солнечные очки.
Вечером в горах может резко холодать, поэтому желательно взять даже летом кофту и/или ветровку.
Обувь должна быть удобной! Мы будем ходить по камням, подходить к обрывам. Желательно одеть кроссовки или треккинговые ботинки. Не рекомендую одевать сандали (если они не туристические).
Если Вы планируете купаться в горячих источниках, то возьмите с собой купальник/плавки и шлепанцы.
Мы посещаем мусульманские регионы, а также святые места для осетин. Поэтому нельзя ни мужчинам, ни женщинам оголять плечи, колени, спину и торс, а также надевать просвечивающую одежду. Кофты и футболки должны быть без глубокого декольте. Необходимо и мужчинам и женщинам избегать сильно облегающих джинс и штанов. Все должно быть в рамках приличия безо всякого намека на вульгарность. Это продемонстрирует ваше уважение к местным жителям.
Багажник абсолютно любого авто ограничен в размерах, поэтому просим брать с собой чемодан/сумку не более размера М.
При посещении мечетей необходимо надеть длинную одежду с рукавом по ладонь, а женщинам надеть платок на голову (в мечетях для этого предоставляют длинные закрытые платья для женщин).