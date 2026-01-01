Нас ждут живописная Северная Осетия, средневековая Ингушетия и современная Чечня:

а еще мы:

ну и конечно проведем вечера в дружной компании за бокалом вина или осетинского пива:)

Есть также варианты тура: без первого дня (Грозный) и/или с дополнительными двумя днями в Горной Дигории.

Почему туристы выбирают именно нас? Лучше всего за меня на этот вопрос ответят наши гости. Так что, читайте отзывы наших клиентов!)

Желанный гость. Вы просто наши туристы, Вы - наши гости! А к гостям на Кавказе мы всегда относимся с особым уважением и почетом! Что это значит? Мы постараемся исполнить все Ваши пожелания в этом путешествии!

Сервис. Комфортные гостиницы/апартаменты и машины, вкусная и разнообразная еда, всегда питьевая вода в свободном доступе (а это очень важно, особенно в жаркую погоду), фрукты и сладости, кофе в турке на остановках и еще много разных мелочей, из которых и складывается это важное для нас слово - сервис!

Дружелюбная атмосфера. Мы превращаем незнакомых людей в друзей. Юмор, песни, вечерние застолья и даже танцы будут сопровождать нас всю поездку. Скучно не будет!

Путешествие под ключ. Мы всё продумываем до мелочей. Чтобы максимально уменьшить количество дороги и увеличить время на локациях, избегать толп туристов, найти лучшие места для фотосессий. Интересный маршрут, транспорт, гостиницы, питание, экскурсии - мы все берем на себя. Вам остается только приехать.