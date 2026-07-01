По ущельям выше облаков в Осетии и Ингушетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды»
3 июл в 10:00
10 июл в 10:00
от 46 750 ₽ за человека
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
«Вас ждут таинственные древние селения, башенные комплексы, святилища, захватывающие дух ущелья и водопады, а также Сказский ледник»
Завтра в 10:00
9 июл в 10:00
от 39 600 ₽ за человека
Активный тур в ущелья Центрального Кавказа
Начало: Чеченская Республика, Грозный
«Программа дня: Веденское ущелье – с»
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
от 46 425 ₽ за человека
Загадки кавказских ущелий. Зимний экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
«Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы, отыскать камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышать об осетинских традициях»
29 окт в 10:00
12 ноя в 10:00
от 34 800 ₽ за человека
Макси-тур в мини-группе: 5 ущелий Северной Осетии
Северная Осетия: путешествие по 5 красивейшим ущельям в одном туре
«Пять ущелий Северной Осетии откроются вам в одном незабываемом туре — словно пять глав удивительной горной сказки»
Завтра в 10:00
4 июл в 10:00
от 54 900 ₽ за человека
Яркие краски Осетии и Ингушетии
Красочные ущелья и горы, ледники и водопады, современные города и древние аулы
«живописные ущелья и горные перевалы Осетии и Ингушетии»
5 окт в 10:00
21 сен в 10:00
от 38 000 ₽ за человека
Путешествие в горы: Осетия и Ингушетия
Красочные ущелья и горы, ледники и водопады, современные города и древние аулы
«живописные ущелья и горные перевалы Осетии и Ингушетии»
5 окт в 10:00
21 сен в 10:00
от 57 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Чегемское ущелье»
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