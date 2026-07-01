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Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 3 тура в категории «Чегемские водопады» во Владикавказе, цены от 38 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
К ледникам и водопадам в горах Осетии
На автобусе
6 дней
2 отзыва
К ледникам и водопадам в горах Осетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Красивейшие ущелья и водопады, древние города и селения, артефакты и яркие достопримечательности, эко-тропы и современный Владикавказ — все это включает в себя насыщенная и многоликая программа тура»
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
от 40 000 ₽ за человека
Яркие краски Осетии и Ингушетии
4 дня
Яркие краски Осетии и Ингушетии
Красочные ущелья и горы, ледники и водопады, современные города и древние аулы
«Край величественных снежных вершин и ледников, бурных и стремительных горных рек, пенистых водопадов, заповедных лесов и альпийских лугов»
5 окт в 10:00
21 сен в 10:00
от 38 000 ₽ за человека
Путешествие в горы: Осетия и Ингушетия
6 дней
Путешествие в горы: Осетия и Ингушетия
Красочные ущелья и горы, ледники и водопады, современные города и древние аулы
«Мидаграбинские водопады и водопады Горной Дигории»
5 окт в 10:00
21 сен в 10:00
от 57 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Чегемские водопады»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. К ледникам и водопадам в горах Осетии;
  2. Яркие краски Осетии и Ингушетии;
  3. Путешествие в горы: Осетия и Ингушетия.
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кармадонское ущелье;
  2. Даргавс;
  3. Цейское ущелье;
  4. Эльбрус;
  5. Город мертвых;
  6. Чегемское ущелье;
  7. Аланский монастырь;
  8. Сулакский каньон;
  9. Сказский ледник;
  10. Мидаграбинские водопады.
Сколько стоит тур во Владикавказе в июле 2026
Сейчас во Владикавказе в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 тура от 38 000 до 57 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Заказывайте уникальную тур к Чегемским водопадам из Владикавказа! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной туры, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать тур на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены