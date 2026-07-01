К ледникам и водопадам в горах Осетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
«Красивейшие ущелья и водопады, древние города и селения, артефакты и яркие достопримечательности, эко-тропы и современный Владикавказ — все это включает в себя насыщенная и многоликая программа тура»
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
от 40 000 ₽ за человека
Яркие краски Осетии и Ингушетии
Красочные ущелья и горы, ледники и водопады, современные города и древние аулы
«Край величественных снежных вершин и ледников, бурных и стремительных горных рек, пенистых водопадов, заповедных лесов и альпийских лугов»
5 окт в 10:00
21 сен в 10:00
от 38 000 ₽ за человека
Путешествие в горы: Осетия и Ингушетия
Красочные ущелья и горы, ледники и водопады, современные города и древние аулы
«Мидаграбинские водопады и водопады Горной Дигории»
5 окт в 10:00
21 сен в 10:00
от 57 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Чегемские водопады»
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Сейчас во Владикавказе в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 тура от 38 000 до 57 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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