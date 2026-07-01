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1 чел. По популярности На автобусе 6 дней 2 отзыва К ледникам и водопадам в горах Осетии Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ «Красивейшие ущелья и водопады, древние города и селения, артефакты и яркие достопримечательности, эко-тропы и современный Владикавказ — все это включает в себя насыщенная и многоликая программа тура» от 40 000 ₽ за человека 4 дня Яркие краски Осетии и Ингушетии Красочные ущелья и горы, ледники и водопады, современные города и древние аулы «Край величественных снежных вершин и ледников, бурных и стремительных горных рек, пенистых водопадов, заповедных лесов и альпийских лугов» от 38 000 ₽ за человека 6 дней Путешествие в горы: Осетия и Ингушетия Красочные ущелья и горы, ледники и водопады, современные города и древние аулы «Мидаграбинские водопады и водопады Горной Дигории» от 57 000 ₽ за человека Все туры Владикавказа

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