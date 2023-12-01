4 дня
Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне
Исследовать ущелья Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана либо ж/д вокзал Владикавказа, до ...
«Конечно, не обойдём стороной главный символ города — великолепную мечеть «Сердце Чечни» — одну из самых больших мечетей мира»
5 дек в 08:00
7 дек в 08:00
44 900₽ за человека
6 дней
Новогодний тур по Северному Кавказу: 4 республики
Рассмотреть башни, мечети и замок, попробовать национальную кухню и насладиться панорамами ущелий
Начало: Аэропорт Владикавказа (Беслан) или Магас (Назрань)...
«Вы побываете в топовых местах, увидите многочисленные башенные комплексы и даже замок в средневековом стиле, рассмотрите детали в архитектуре мечетей и прогуляетесь по современному Грозному»
28 дек в 12:00
1 янв в 12:00
49 900₽ за человека
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
«Два дня посвятим Чечне, которая запомнится высокогорными водоёмами, впечатляющими мечетями и супер современным «Грозным-Сити»»
8 ноя в 13:00
15 ноя в 13:00
65 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаргарита1 декабря 2023Поездка была заплантрованной,всё нам оочень понравилось_мы были в восторге от экскурсии,за эти четыре замечательных дня нам удалось так много посмотреть,
- ААлександр5 апреля 2023Поехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, а все остальные дни сопровождал
- ннаталья21 марта 2022Привет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погода нам не испортила настроение.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Мусульманские»
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