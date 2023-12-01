Туры по мечетям и соборам Владикавказа

Найдено 3 тура в категории «Мечети и Соборы» во Владикавказе, цены от 44 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне
На машине
3 отзыва
4 дня
Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне
Исследовать ущелья Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана либо ж/д вокзал Владикавказа, до ...
5 дек в 08:00
7 дек в 08:00
44 900 за человека
Новогодний тур по Северному Кавказу: 4 республики
На машине
6 дней
Новогодний тур по Северному Кавказу: 4 республики
Рассмотреть башни, мечети и замок, попробовать национальную кухню и насладиться панорамами ущелий
Начало: Аэропорт Владикавказа (Беслан) или Магас (Назрань)...
28 дек в 12:00
1 янв в 12:00
49 900 за человека
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
На автобусе
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
8 ноя в 13:00
15 ноя в 13:00
65 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Маргарита
    1 декабря 2023
    Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне
    Поездка была заплантрованной,всё нам оочень понравилось_мы были в восторге от экскурсии,за эти четыре замечательных дня нам удалось так много посмотреть,
    читать дальше

    попробовать кавказкую кухню, сопровождали два экскурсовода. . Александр встретил нас на вокзале _ ознакомил нас с прекрасным городом Владикавказ, город огромный удивил нас своей красотой,чистотой и прекраснейшеми пейзажами, пообедали мы в кафе _обед был настолько сытный и очень вкусный,что мы даже и не стали ужинать, а разместили нас в гостинице "Владикавказ",а следующие три дня нас сопровождал экскурсовод Сергей, на внедорожнике.. тут мы хотим особо отметить, что Сергей подошёл очень грамотно в спланировании экскурсий по дням и был пунктуальным, он был хорошим собеседником и рассказывал не только то, что требовалось по программе, а ещё и жизненные истории кавказцев. И мы под большим впечатлением уехали дальше путешествовать. .

  • А
    Александр
    5 апреля 2023
    Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне
    Поехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, а все остальные дни сопровождал
    читать дальше

    Сергей, хороший собеседник, очень доброжелательный и отзывчивый, на большой удобной машине. Большое им спасибо! Все поездки принесли только положительные эмоции, все было удобно и можно было что-то менять по ходу поездок. Обеды во время поездок были очень вкусными и проводились в живописных местах. Вообще тур был великолепно организован!. Отель где нас разместили (мы правда воспользовались предложенным улучшением и заселились в Хилтоне) очень понравился, номера новые, чистые, персонал дружелюбный. Завтраки в отеле тоже хорошие, добротные, есть из чего выбрать. Можно в отеле также пообедать и поужинать и национальной и европейской кухней.

    Поехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, а
  • н
    наталья
    21 марта 2022
    Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне
    Привет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погода нам не испортила настроение.
    читать дальше

    Спасибо огромное Трипстер за предоставленный тур. Спасибо гиду Александру Валентиновичу который нас сопровождал за очень подробный и интересный рассказ, мы за всю жизнь не слышали о Кавказе столько, сколько он рассказал нам за 4 дня.

    Привет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погода

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Мечети и Соборы»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Кавказ зовёт: путешествие по Северной Осетии и Чечне
  2. Новогодний тур по Северному Кавказу: 4 республики
  3. Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Сказский ледник
  8. Эльбрус
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в ноябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Мечети и Соборы" можно забронировать 3 тура от 44 900 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год по теме «Мечети и Соборы», 3 ⭐ отзыва, цены от 44900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам