Красивейшая природа, горы, реки, водопады, чистый воздух, деревенское умиротворение, а также различные памятники старины – крепости, башни, склепы, церкви и монастыри в рамках одного тура!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Тропа чудес
- Зеркальный барс
- Наскальная крепость XIV века в селе Дзивгис
- Кадаргаванский каньон
- Древнее городище Цмити
- Аланский Свято-Успенский монастырь
- Башни Курта и Тага
- Лавочки и качели
- Арт-объект Æ
- Город мертвых Даргавс
- Кармадонское ущелье
- Цейское ущелье
- Канатная дорога к Сказскому леднику
- Чертов мост (с пропастью под ногами)
- Дом-музей Задалекс
- Бельгийская обогатительная фабрика
- Горные живописные дороги в селениях Фаснал, Дунта, Комунта
- Древнейшее селение Галиат
- Горячие термальные источники в с. Бирагзанг (мое родовое село)
Описание тура
Вы увидите топовые локации Северной Осетии, включая знаменитые Фиагдонское, Кармадонское, Цейское и Дигорское ущелья, получите эффектные фотоснимки на профессиональную камеру (фото размещается на Яндекс-диске). По желанию, маршрут может быть скорректирован. Можем добавить в программу Мидаграбинские водопады, поездку к лавочке «Над облаками» или даже рассмотреть такие направления, как Дагестан и Кабардино-Балкария. Доплаты обговариваются по факту.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|16 000 ₽
|Детский (до 14 лет)
|15 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тропа чудес
- Зеркальный барс
- Наскальная крепость XIV века в селе Дзивгис
- Кадаргаванский каньон
- Древнее городище Цмити
- Аланский Свято-Успенский монастырь
- Башни Курта и Тага
- Лавочки и качели
- Арт-объект Æ
- Город мертвых Даргавс
- Кармадонское ущелье
- Цейское ущелье
- Канатная дорога к Сказскому леднику
- Чертов мост (с пропастью под ногами)
- Дом-музей Задалекс
- Бельгийская обогатительная фабрика
- Горные живописные дороги в селениях Фаснал, Дунта, Комунта
- Древнейшее селение Галиат
- Горячие термальные источники в с. Бирагзанг (мое родовое село)
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Проживание
- Входные билеты «Даргавс»
- Услуги профессионального фотографа.
Что не входит в цену
- Перелеты
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
Завершение: Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 97 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Фанис
12 фев 2023
Здравствуйте мы с супругой посетители экскурсию в ту самую Северную Осетия-Алания, это было не вероятно, больше всего запомнилось это цейское ущелье, этим отзывом не передать то что чувствовали тогда и
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