«Та самая Северная Осетия»: джип-тур

Индивидуальный тур по Северной Осетии: от Владикавказа до крепостей и башен
Красивейшая природа, горы, реки, водопады, чистый воздух, деревенское умиротворение, а также различные памятники старины – крепости, башни, склепы, церкви и монастыри в рамках одного тура!
5
1 отзыв
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Тропа чудес
  • Зеркальный барс
  • Наскальная крепость XIV века в селе Дзивгис
  • Кадаргаванский каньон
  • Древнее городище Цмити
  • Аланский Свято-Успенский монастырь
  • Башни Курта и Тага
  • Лавочки и качели
  • Арт-объект Æ
  • Город мертвых Даргавс
  • Кармадонское ущелье
  • Цейское ущелье
  • Канатная дорога к Сказскому леднику
  • Чертов мост (с пропастью под ногами)
  • Дом-музей Задалекс
  • Бельгийская обогатительная фабрика
  • Горные живописные дороги в селениях Фаснал, Дунта, Комунта
  • Древнейшее селение Галиат
  • Горячие термальные источники в с. Бирагзанг (мое родовое село)

Описание тура

Вы увидите топовые локации Северной Осетии, включая знаменитые Фиагдонское, Кармадонское, Цейское и Дигорское ущелья, получите эффектные фотоснимки на профессиональную камеру (фото размещается на Яндекс-диске). По желанию, маршрут может быть скорректирован. Можем добавить в программу Мидаграбинские водопады, поездку к лавочке «Над облаками» или даже рассмотреть такие направления, как Дагестан и Кабардино-Балкария. Доплаты обговариваются по факту.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый16 000 ₽
Детский (до 14 лет)15 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тропа чудес
  • Зеркальный барс
  • Наскальная крепость XIV века в селе Дзивгис
  • Кадаргаванский каньон
  • Древнее городище Цмити
  • Аланский Свято-Успенский монастырь
  • Башни Курта и Тага
  • Лавочки и качели
  • Арт-объект Æ
  • Город мертвых Даргавс
  • Кармадонское ущелье
  • Цейское ущелье
  • Канатная дорога к Сказскому леднику
  • Чертов мост (с пропастью под ногами)
  • Дом-музей Задалекс
  • Бельгийская обогатительная фабрика
  • Горные живописные дороги в селениях Фаснал, Дунта, Комунта
  • Древнейшее селение Галиат
  • Горячие термальные источники в с. Бирагзанг (мое родовое село)
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Входные билеты «Даргавс»
  • Услуги профессионального фотографа.
Что не входит в цену
  • Перелеты
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
Завершение: Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 97 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Ф
12 фев 2023
Здравствуйте мы с супругой посетители экскурсию в ту самую Северную Осетия-Алания, это было не вероятно, больше всего запомнилось это цейское ущелье, этим отзывом не передать то что чувствовали тогда и
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сейчас, ну скажу что это был восторг, Водитель он же гид, он же фотограф, человек на все руки мастер, хотелось бы отдельно поблагодарить, так же спасибо сайту "Спутник" за полученную возможность получить эмоции на год вперёд. 😇😇😇

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиПрирода и пейзажиГорыСеверная ОсетияВыездныеДигорияЦейское ущельеПопулярные местаВсе туры3-дневные турыГород мертвыхКармадонское ущельеФиагдонДжиппингДжиппингПрирода и пейзажи

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