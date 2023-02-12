читать дальше сейчас, ну скажу что это был восторг, Водитель он же гид, он же фотограф, человек на все руки мастер, хотелось бы отдельно поблагодарить, так же спасибо сайту "Спутник" за полученную возможность получить эмоции на год вперёд. 😇😇😇

Здравствуйте мы с супругой посетители экскурсию в ту самую Северную Осетия-Алания, это было не вероятно, больше всего запомнилось это цейское ущелье, этим отзывом не передать то что чувствовали тогда и