Таинство Ингушетии: треккинг налегке с проживанием в гостинице

Побыть наедине с природой без толп туристов, подняться на священную гору и узнать историю башен
Активный отдых, горы и компания единомышленников положительно влияют на тотальную перезагрузку — даже если это всего 3 дня.

Отправимся к потайным и уединённым уголкам Ингушетии, увидим башенные комплексы, языческий и православный
храмы.

Поднимемся на священную Столовую гору на высоту 2560 метров, откуда открываются панорамы снежных вершин и приходят к озеру овцебыки.

Поймаем гармонию и спокойствие, посетим молодой город Магас и разместимся с комфортом в гостинице на склоне. Все переходы налегке.

Ближайшие даты:
5
дек21
фев7
мар1
мая9
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Для граждан РФ въезд в Джейрахское ущелье день в день по паспорту РФ (или свидетельству о рождении), для граждан других государств срок оформления пропуска 1 месяц!

Рекомендуем одеваться по погоде, взять удобную спортивную одежду, дополнительное утепление, непромокаемую куртку, многоразовый прочный дождевик, треккинговую обувь (не низкие кроссовки), головной убор, перчатки, сидушку, индивидуальный набор походной посуды для обедов на природе (не стекло, не фарфор, не тяжёлое), ёмкость для воды, фонарик, полотенце, личную аптечку и умывальные принадлежности, рюкзак для треккингов налегке (30-40 литров, положить бутылку, еду, тарелку, ложку, кружку, утепление), треккинговые палки, средство от насекомых, солнцезащитные очки.

Перед покупкой билетов просьба проконсультироваться с организатором.

Питание. Включено походное питание во время треккингов и завтраки в гостинице. Обед представляет собой перекус. Остальное оплачивается дополнительно.

Транспорт. Микроавтобус.

Дети. По договорённости. Обратите внимание, что это треккинг с набором высоты, не всем детям будет легко. Для детей до 12 лет скидка 10%.

Уровень сложности. Средний. В день проходим около 7-10 км с набором высоты. Совершим восхождение на Столовую гору на высоту 2560 м. Все переходы налегке. Путешествие подойдёт активным людям в хорошей физической форме, любящим много ходить пешком.

Программа тура по дням

1 день

Горная Ингушетия и треккинг на 8 км

Встречаемся в аэропорту и сразу выдвигаемся в горы в сторону посёлка Чми. Сфотографируемся с воротами Джейрахского ущелья и далее пойдём пешком — ведь именно так по полной можно насладиться природой и увидеть потайные уголки Ингушетии. Будем подниматься вдоль реки Армхи на высоте 1500-1700 м. Увидим заснеженные вершины, Казбек, встретим склепы и башенный комплекс Эрзи.

Вечером заселимся в гостиничный комплекс «Армхи», расположенный на живописном склоне с видом на Столовую гору, куда мы отправимся завтра.

2 день

На Столовую гору к древнему храму на высоту 2560 м

Высота священной горы достигает более 3000 м. Мы дойдём до древнего храма Мят-Сели, который расположен на высоте 2560 м. Идём сначала по горной дороге, затем по тропе. По пути будем любоваться открывающимися видами со всех сторон — чем выше, тем эффектнее! Здесь часто встречаются лошади и коровы. Вокруг тихо и спокойно, туристов мало. Если повезёт, встретим овцебыков у озера недалеко от храма.

Достигнув цели, устроим походный обед и насладимся панорамами. Никуда не спешим, фотографируемся и отдыхаем. Вечером вернёмся в гостиницу и поделимся впечатлениями.

3 день

Башенные комплексы и треккинг на 8 км

Сегодня встанем пораньше, чтобы увидеть многочисленные башенные комплексы Ингушетии: Эгикал, Таргим, Вовнушки. Рассмотрим боевые сооружения, жилые помещения, склепы, православный храм Тхаба-Ерды. Средневековые башни Вовнушки буквально вырастают из скал и сливаются с ландшафтом. Комплекс стал финалистом конкурса «Семь чудес России».

Затем посетим новую столицу Ингушетии — молодой Магас. Прогуляемся и отправимся в аэропорт Владикавказа.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослые и дети от 13 лет включительно24 000 ₽
Дети до 12 лет включительно21 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе на микроавтобусе
  • Общегрупповое снаряжение
  • Услуги инструктора-проводника
  • Экскурсионное сопровождение
  • Питание во время треккингов, завтраки в гостинице
Что не входит в цену
  • Билеты до Владикавказа и обратно
  • Питание в кафе
  • Прокат личного снаряжения (треккинговые палки, рюкзак на 30-40 литров)
  • 1-местное размещение
  • Обратите внимание, цена указана за человека в группе от 6 туристов. Если в группе меньше путешественников, стоимость тура составит 24 000 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа, 12:00
Завершение: Аэропорт Владикавказа, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль
Рафаэль — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 240 туристов
Организатор авторских путешествий в Узбекистан, Киргизию, Турцию, на Кавказ. Провожу сплавы в Подмосковье, Тверской и Владимирской областях. Инструктор-проводник по водному туризму, пешему туризму и треккингу. Учился на историческом факультете по специальности туризм. Со мной вы отправитесь в необычное путешествие, где соединены экскурсии и отдых на природе.
