Активный отдых, горы и компания единомышленников положительно влияют на тотальную перезагрузку — даже если это всего 3 дня.Отправимся к потайным и уединённым уголкам Ингушетии, увидим башенные комплексы, языческий и православный

храмы. Поднимемся на священную Столовую гору на высоту 2560 метров, откуда открываются панорамы снежных вершин и приходят к озеру овцебыки. Поймаем гармонию и спокойствие, посетим молодой город Магас и разместимся с комфортом в гостинице на склоне. Все переходы налегке.

Описание тура

Организационные детали

Для граждан РФ въезд в Джейрахское ущелье день в день по паспорту РФ (или свидетельству о рождении), для граждан других государств срок оформления пропуска 1 месяц!

Рекомендуем одеваться по погоде, взять удобную спортивную одежду, дополнительное утепление, непромокаемую куртку, многоразовый прочный дождевик, треккинговую обувь (не низкие кроссовки), головной убор, перчатки, сидушку, индивидуальный набор походной посуды для обедов на природе (не стекло, не фарфор, не тяжёлое), ёмкость для воды, фонарик, полотенце, личную аптечку и умывальные принадлежности, рюкзак для треккингов налегке (30-40 литров, положить бутылку, еду, тарелку, ложку, кружку, утепление), треккинговые палки, средство от насекомых, солнцезащитные очки.

Перед покупкой билетов просьба проконсультироваться с организатором.