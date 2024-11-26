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тур – именно то, что вам нужно! Огромное спасибо нашему организатору Николаю, который не только сопровождал нас на протяжении всего путешествия, но и открыл для нас удивительный мир истории и традиций Северной Осетии. Отдельная благодарность нашим гидам Георгию и Руслану – их позитив и доброжелательность создали неповторимую атмосферу. Несмотря на капризы погоды, мы успели увидеть все самое прекрасное в этом крае и увезли с собой частичку его души. Осетия покорила наши сердца, и мы обязательно вернемся сюда снова! 🏔❤️