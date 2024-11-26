На 8 Марта – туры во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «На 8 Марта» во Владикавказе, цены от 18 450 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
На машине
10 отзывов
5 дней
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и отыскать в горах рыцарский замок
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, время зависи...
Завтра в 14:30
16 дек в 10:00
49 000 за человека
5 ущелий Северной Осетии и столица Алании
На автобусе
1 отзыв
4 дня
5 ущелий Северной Осетии и столица Алании
Посетить must-see природные локации республики и увидеть знаковые места Владикавказа
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж/д вокзал, до 14:00
13 дек в 10:00
20 дек в 10:00
18 450 за человека
Индивидуальный тур на внедорожниках: главное в Осетии за 4 дня
На машине
Джиппинг
4 дня
Индивидуальный тур на внедорожниках: главное в Осетии за 4 дня
Проехать по маршруту Золотого кольца республики, подняться к Сказскому леднику и узнать о традициях
Начало: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, до 15:00
12 дек в 15:00
19 дек в 15:00
38 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    26 ноября 2024
    Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
    Замечательный тур, очень довольна поездкой! Прекрасные маршруты, виды, вкусная еда и самое главное - очень внимательные, заботливые и душевные люди!
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    Было супер комфортно и легко, разделяли вместе все эмоции и наслаждались видами, создавали настроение каждый день! Надо признаться, что за поездку пару лишних килограмм обеспечено😁 кормят много, вкусно, в незабываемых местах! Всем рекомендую! Описать всю увиденную красоту невозможно, надо ехать и смотреть!

    Замечательный тур, очень довольна поездкой! Прекрасные маршруты, виды, вкусная еда и самое главное - очень внимательныеЗамечательный тур, очень довольна поездкой! Прекрасные маршруты, виды, вкусная еда и самое главное - очень внимательныеЗамечательный тур, очень довольна поездкой! Прекрасные маршруты, виды, вкусная еда и самое главное - очень внимательныеЗамечательный тур, очень довольна поездкой! Прекрасные маршруты, виды, вкусная еда и самое главное - очень внимательныеЗамечательный тур, очень довольна поездкой! Прекрасные маршруты, виды, вкусная еда и самое главное - очень внимательныеЗамечательный тур, очень довольна поездкой! Прекрасные маршруты, виды, вкусная еда и самое главное - очень внимательныеЗамечательный тур, очень довольна поездкой! Прекрасные маршруты, виды, вкусная еда и самое главное - очень внимательныеЗамечательный тур, очень довольна поездкой! Прекрасные маршруты, виды, вкусная еда и самое главное - очень внимательныеЗамечательный тур, очень довольна поездкой! Прекрасные маршруты, виды, вкусная еда и самое главное - очень внимательныеЗамечательный тур, очень довольна поездкой! Прекрасные маршруты, виды, вкусная еда и самое главное - очень внимательные
  • Е
    Екатерина
    6 ноября 2024
    Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
    Спасибо Николаю за такое радушное и классное знакомство с Северной Осетией! Посетили много красивейших мест, узнали много интересных историй и
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    традиций. Тур очень хороший, единственное, я бы не рекомендовала ехать с детьми, т. к. очень много времени проводится в дороге, дети просто устанут. Но для взрослых это самое то. Большое спасибо Николаю за этот тур.

    Спасибо Николаю за такое радушное и классное знакомство с Северной Осетией! Посетили много красивейших мест, узналиСпасибо Николаю за такое радушное и классное знакомство с Северной Осетией! Посетили много красивейших мест, узналиСпасибо Николаю за такое радушное и классное знакомство с Северной Осетией! Посетили много красивейших мест, узналиСпасибо Николаю за такое радушное и классное знакомство с Северной Осетией! Посетили много красивейших мест, узналиСпасибо Николаю за такое радушное и классное знакомство с Северной Осетией! Посетили много красивейших мест, узналиСпасибо Николаю за такое радушное и классное знакомство с Северной Осетией! Посетили много красивейших мест, узналиСпасибо Николаю за такое радушное и классное знакомство с Северной Осетией! Посетили много красивейших мест, узналиСпасибо Николаю за такое радушное и классное знакомство с Северной Осетией! Посетили много красивейших мест, узналиСпасибо Николаю за такое радушное и классное знакомство с Северной Осетией! Посетили много красивейших мест, узнали
  • С
    Светлана
    4 ноября 2024
    Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
    Если вы мечтаете окунуться в живописные горные пейзажи, насладиться изысканной национальной кухней и провести незабываемые дни в кругу единомышленников, этот
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    тур – именно то, что вам нужно! Огромное спасибо нашему организатору Николаю, который не только сопровождал нас на протяжении всего путешествия, но и открыл для нас удивительный мир истории и традиций Северной Осетии. Отдельная благодарность нашим гидам Георгию и Руслану – их позитив и доброжелательность создали неповторимую атмосферу. Несмотря на капризы погоды, мы успели увидеть все самое прекрасное в этом крае и увезли с собой частичку его души. Осетия покорила наши сердца, и мы обязательно вернемся сюда снова! 🏔❤️

    Если вы мечтаете окунуться в живописные горные пейзажи, насладиться изысканной национальной кухней и провести незабываемые дниЕсли вы мечтаете окунуться в живописные горные пейзажи, насладиться изысканной национальной кухней и провести незабываемые дниЕсли вы мечтаете окунуться в живописные горные пейзажи, насладиться изысканной национальной кухней и провести незабываемые дни
  • В
    Виктория
    28 октября 2024
    5 ущелий Северной Осетии и столица Алании
    Понравилось, что кроме общих сведений рассказывали интересные истории, с энтузиазмом отвечали на вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На 8 Марта»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Индивидуальный тур на внедорожниках: главное в Осетии за 4 дня
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Город мертвых
  6. Сказский ледник
  7. Вовнушки
  8. Эльбрус
  9. Башня Согласия
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит тур во Владикавказе в декабре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 18 450 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год на 8 марта, 11 ⭐ отзывов, цены от 18450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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