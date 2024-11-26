5 дней
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и отыскать в горах рыцарский замок
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, время зависи...
Завтра в 14:30
16 дек в 10:00
49 000₽ за человека
4 дня
5 ущелий Северной Осетии и столица Алании
Посетить must-see природные локации республики и увидеть знаковые места Владикавказа
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж/д вокзал, до 14:00
13 дек в 10:00
20 дек в 10:00
18 450₽ за человека
4 дня
Индивидуальный тур на внедорожниках: главное в Осетии за 4 дня
Проехать по маршруту Золотого кольца республики, подняться к Сказскому леднику и узнать о традициях
Начало: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, до 15:00
12 дек в 15:00
19 дек в 15:00
38 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия26 ноября 2024Замечательный тур, очень довольна поездкой! Прекрасные маршруты, виды, вкусная еда и самое главное - очень внимательные, заботливые и душевные люди!
- ЕЕкатерина6 ноября 2024Спасибо Николаю за такое радушное и классное знакомство с Северной Осетией! Посетили много красивейших мест, узнали много интересных историй и
- ССветлана4 ноября 2024Если вы мечтаете окунуться в живописные горные пейзажи, насладиться изысканной национальной кухней и провести незабываемые дни в кругу единомышленников, этот
- ВВиктория28 октября 2024Понравилось, что кроме общих сведений рассказывали интересные истории, с энтузиазмом отвечали на вопросы.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На 8 Марта»
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Сколько стоит тур во Владикавказе в декабре 2024
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