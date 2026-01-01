-
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 5:00, точное место встречи вы узнаете...
«В завершение поездки вы побываете в Мцхете, некогда бывшей столицей, увидите места, воспетые в стихах Михаилом Лермонтовым, и заглянете на родину хинкали»
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
21 350 ₽
30 500 ₽ за человека
-
20%
Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией
Испечь пури, насладиться кахетинским вином и полюбоваться величественным Казбеком
Начало: Владикавказ, ул. Московская 16б, 9:00 (время выезд...
«Грузия — это про очень вкусную кухню и большие порции, так что мы осуществим еще и гастрономическое путешествие»
23 мар в 09:30
6 апр в 09:30
42 960 ₽
53 700 ₽ за человека
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и пройтись по хвойному лесу к водопаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, время зависи...
«По завершении экскурсии отправимся на приветственное национальное застолье, на котором подадут вкуснейшие блюда и напитки кавказской кухни: горячие осетинские пироги, сыр, мясо, местное пиво и араку»
23 янв в 14:30
26 янв в 14:30
55 000 ₽ за человека
