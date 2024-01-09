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6 дней
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 15:10 или на ж/д вокзале ...
24 мар в 15:15
1 апр в 15:15
9490075 920₽ за человека
6 дней
Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией
Испечь пури, насладиться кахетинским вином и полюбоваться величественным Казбеком
Начало: Владикавказ, ул. Московская 16б, 9:00 (время выезд...
9 апр в 09:00
9 мая в 09:00
42 800₽ за человека
5 дней
Зимняя Алания: конная прогулка, мастер-класс по пирогам и купание в горячих источниках
Пожить в уютном доме в горах, погостить в старинных селениях и выпить кофе на «лавочке счастья»
Начало: Владикавказ, аэропорт, первая половина дня
80 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана9 января 2024Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Мастер-классы»
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