Интересные программы мастер-классы Владикавказа

Найдено 3 тура в категории «Мастер-классы» во Владикавказе, цены от 42 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
На машине
скидка
20%
1 отзыв
6 дней
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Начало: Аэропорт Владикавказа до 15:10 или на ж/д вокзале ...
24 мар в 15:15
1 апр в 15:15
9490075 920 за человека
Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией
На машине
6 дней
Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией
Испечь пури, насладиться кахетинским вином и полюбоваться величественным Казбеком
Начало: Владикавказ, ул. Московская 16б, 9:00 (время выезд...
9 апр в 09:00
9 мая в 09:00
42 800 за человека
Зимняя Алания: конная прогулка, мастер-класс по пирогам и купание в горячих источниках
На машине
Конные прогулки
5 дней
Зимняя Алания: конная прогулка, мастер-класс по пирогам и купание в горячих источниках
Пожить в уютном доме в горах, погостить в старинных селениях и выпить кофе на «лавочке счастья»
Начало: Владикавказ, аэропорт, первая половина дня
80 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    9 января 2024
    Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
    Наталия и Никита, огромное вам спасибо за насыщенное, интересное, разнообразное погружение в две такие разные, но одинаково прекрасные страны! Вроде
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    программа была всего 6 дней, но по ощущениям не меньше двух недель отдыхали! Вернулись на работу наполненные и вдохновленные! Однозначно сошлись во мнении, что совмещенная программа Грузия+Армения выигрывает! Из столиц голосуем за Тбилиси, а вот природа, горные древние храмы, и что вообще удивительно, еда - это Армения! Ну а солнце, которое нам светило оба дня, и Арарат, который радовал своими очертаниями, это вообще нет слов! Спасибо за ваш труд, за ваше внимание и заботу к каждому участнику! Желаем процветания и новых, интересных маршрутов!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Мастер-классы»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
  2. Горы, вино, любовь: путешествие по знаковым локациям Грузии с мастер-классом и дегустацией
  3. Зимняя Алания: конная прогулка, мастер-класс по пирогам и купание в горячих источниках
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Сказский ледник
  7. Вовнушки
  8. Мидаграбинские водопады
  9. Аланский монастырь
  10. Эльбрус
Сколько стоит тур во Владикавказе в феврале 2025
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