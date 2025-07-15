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10%
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 5:00, точное место встречи вы узнаете...
«Далее — визит на частную винодельню, где нас встретит и подробно расскажет обо всём гостеприимный хозяин»
5 авг в 08:00
19 авг в 08:00
54 900 ₽
61 000 ₽ за человека
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10%
Вино, любовь, история: путешествие по весенней Грузии
Погулять по романтичному Сигнахи, посетить частную винодельню и попробовать шоти
Начало: Аэропорт Владикавказа, до 12:00
«Завершим экскурсию на частной винодельне»
22 окт в 13:00
23 окт в 09:00
108 000 ₽
120 000 ₽ за человека
Из Владикавказа в Грузию - едем с нами, генацвале
Исследовать 6 городов, отправиться в сплав по Мартвили, выпить вина и слепить хинкали в Кахетии
Начало: Аэропорт Владикавказа, время по договорённости. Ре...
«Заедем на винодельню, чтобы продегустировать дары Алазанской долины, пройдём по атмосферному Сигнахи, научимся лепить и потом съедим сочные хинкали»
15 сен в 10:00
95 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей15 июля 2025По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)Отличная организация тура, красивые места, вкусная еда, достаточно экскурсий и свободного времени. Огромное спасибо организатору Екатерине и водителю Магомеду.
- ЮЮлия18 сентября 2024По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной. Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованный тур! Плюсы: -Профессиональный гид: Юра -
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Винодельни»
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Сейчас во Владикавказе в категории "Винодельни" можно забронировать 3 тура от 54 900 до 108 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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