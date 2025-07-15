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настоящий профессионал своего дела. Он не только отлично знал историю и культуру Грузии, но и умел интересно и увлекательно рассказывать, создавая по-настоящему душевную атмосферу. -Оптимальный маршрут: Тур был отлично спланирован, мы увидели все главные достопримечательности Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В программу были включены как исторические места, так и природные красоты. -Комфортабельный автобус: Путешествие на комфортабельном автобусе с кондиционером прошло без проблем, с веселым водителем, который не только создавал атмосферу, но и стал частью нашей группы. - Удобные отели: Все отели были чистыми, уютными и находились в удобных местах. -Вкусная еда: Особо хочется отметить традиционные грузинские блюда, которые мы пробовали в ресторанах, выбранных организаторами. -Приятная атмосфера: В группе царила дружеская атмосфера, мы познакомились с замечательными людьми и отлично провели время. Минусы: Да какие минусы, все было отлично!