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Туры на винодельни и виноградники во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «Винодельни» во Владикавказе, цены от 54 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
На машине
7 дней
-
10%
2 отзыва
По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
Увидеть места из древнегреческих мифов, отдохнуть на побережье и посетить частную винодельню
Начало: Владикавказ, 5:00, точное место встречи вы узнаете...
«Далее — визит на частную винодельню, где нас встретит и подробно расскажет обо всём гостеприимный хозяин»
5 авг в 08:00
19 авг в 08:00
54 900 ₽61 000 ₽ за человека
Вино, любовь, история: путешествие по весенней Грузии
6 дней
-
10%
Вино, любовь, история: путешествие по весенней Грузии
Погулять по романтичному Сигнахи, посетить частную винодельню и попробовать шоти
Начало: Аэропорт Владикавказа, до 12:00
«Завершим экскурсию на частной винодельне»
22 окт в 13:00
23 окт в 09:00
108 000 ₽120 000 ₽ за человека
Из Владикавказа в Грузию - едем с нами, генацвале
На машине
6 дней
Из Владикавказа в Грузию - едем с нами, генацвале
Исследовать 6 городов, отправиться в сплав по Мартвили, выпить вина и слепить хинкали в Кахетии
Начало: Аэропорт Владикавказа, время по договорённости. Ре...
«Заедем на винодельню, чтобы продегустировать дары Алазанской долины, пройдём по атмосферному Сигнахи, научимся лепить и потом съедим сочные хинкали»
15 сен в 10:00
95 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    15 июля 2025
    По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
    Отличная организация тура, красивые места, вкусная еда, достаточно экскурсий и свободного времени. Огромное спасибо организатору Екатерине и водителю Магомеду.
    Отличная организация тура, красивые места, вкусная еда, достаточно экскурсий и свободного времени. Огромное спасибо организатору ЕкатеринеОтличная организация тура, красивые места, вкусная еда, достаточно экскурсий и свободного времени. Огромное спасибо организатору ЕкатеринеОтличная организация тура, красивые места, вкусная еда, достаточно экскурсий и свободного времени. Огромное спасибо организатору ЕкатеринеОтличная организация тура, красивые места, вкусная еда, достаточно экскурсий и свободного времени. Огромное спасибо организатору ЕкатеринеОтличная организация тура, красивые места, вкусная еда, достаточно экскурсий и свободного времени. Огромное спасибо организатору ЕкатеринеОтличная организация тура, красивые места, вкусная еда, достаточно экскурсий и свободного времени. Огромное спасибо организатору ЕкатеринеОтличная организация тура, красивые места, вкусная еда, достаточно экскурсий и свободного времени. Огромное спасибо организатору ЕкатеринеОтличная организация тура, красивые места, вкусная еда, достаточно экскурсий и свободного времени. Огромное спасибо организатору Екатерине
  • Ю
    Юлия
    18 сентября 2024
    По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
    Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной. Хочу выразить огромную благодарность за прекрасно организованный тур! Плюсы: -Профессиональный гид: Юра -
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    настоящий профессионал своего дела. Он не только отлично знал историю и культуру Грузии, но и умел интересно и увлекательно рассказывать, создавая по-настоящему душевную атмосферу. -Оптимальный маршрут: Тур был отлично спланирован, мы увидели все главные достопримечательности Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В программу были включены как исторические места, так и природные красоты. -Комфортабельный автобус: Путешествие на комфортабельном автобусе с кондиционером прошло без проблем, с веселым водителем, который не только создавал атмосферу, но и стал частью нашей группы. - Удобные отели: Все отели были чистыми, уютными и находились в удобных местах. -Вкусная еда: Особо хочется отметить традиционные грузинские блюда, которые мы пробовали в ресторанах, выбранных организаторами. -Приятная атмосфера: В группе царила дружеская атмосфера, мы познакомились с замечательными людьми и отлично провели время. Минусы: Да какие минусы, все было отлично!

    Недавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного ЕкатеринойНедавно вернулась из незабываемого путешествия по Грузии, организованного Екатериной

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Винодельни»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По краю старинных легенд и захватывающих видов: неделя в Грузии с поездкой на море (из Владикавказа)
  2. Вино, любовь, история: путешествие по весенней Грузии
  3. Из Владикавказа в Грузию - едем с нами, генацвале
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Эльбрус
  7. Город мертвых
  8. Сказский ледник
  9. Аланский монастырь
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в июле 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Винодельни" можно забронировать 3 тура от 54 900 до 108 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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