Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)

Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Отправляемся в мини-отпуск в колоритную и гостеприимную Грузию! Вы посетите сердце страны — Тбилиси, где прогуляетесь по извилистым улочкам, рассмотрите многовековые достопримечательности и сможете поторговаться на блошином рынке.

Продолжится тур в
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колыбели виноделия: в Кахетии вас ждут дегустация вина, кулинарный мастер-класс по выпечке пури, знакомство с Бодбийским монастырём и городом Сигнахи.

В завершение поездки вы побываете в Мцхете, некогда бывшей столицей, увидите места, воспетые в стихах Михаилом Лермонтовым, и заглянете на родину хинкали.

Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия (выезд из Владикавказа)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 8+

Проживание. Двухместное размещение в отеле с хорошим рейтингом и бесплатным Wi-Fi в центре Тбилиси. Если вы путешествуете в одиночку, возможно подселение по гендерному признаку. Одноместное размещение и повышение уровня отеля — за доплату.

Питание. В стоимость тура входят завтраки в отеле, дегустация вин, сыра, и чурчхелы. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Грузию, променад по Тбилиси

Ранним утром встретимся во Владикавказе и поедем в сторону российско-грузинской границы. Пройдя все формальности, продолжим двигаться по Военно-Грузинской дороге, которая тянется через живописный Кавказский хребет. Встретим рассвет в горах — это фантастическое зрелище!

Прибудем в Тбилиси около полудня. Пообедаем в проверенном национальном ресторане, где подают самые популярные блюда грузинской кухни (за доплату).

После этого отправимся знакомиться с сердцем Грузии в сопровождении местного гида. Будем гулять по извилистым улочками и изогнутым переулкам, устеленным брусчаткой, увидим улицы-лестницы и улицы-террасы, полюбуемся увядающими особняками 19 века и знаменитыми резными балкончиками, нависающими над дорогами, понаблюдаем за вальяжными котами и солидными мужчинами, играющими в нарды. Экскурсия займёт примерно 3-3,5 часа.

Затем посетим блошиный рынок на Сухом мосту, где вы сможете приобрести небанальные сувениры. Здесь собираются ценители старины, антиквары и барахольщики Тбилиси и продают интересные вещицы.

Далее — свободное время для самостоятельных прогулок по столице. Мы поможем вам определиться, как провести его с пользой и максимальными впечатлениями, и порекомендуем самые интересные локации и развлечения.

Прибытие в Грузию, променад по ТбилисиПрибытие в Грузию, променад по ТбилисиПрибытие в Грузию, променад по ТбилисиПрибытие в Грузию, променад по ТбилисиПрибытие в Грузию, променад по Тбилиси
2 день

Кахетия: винная дегустация, кулинарный мастер-класс, Бодбийский монастырь, Сигнахи

Сегодня нас ждёт ещё один насыщенный день. После завтрака мы поедем в винный регион — очаровательную Кахетию. Дорога до первой остановки займёт около 2 часов. Будем двигаться по пейзажному маршруту, слушая местного гида, который расскажет об истории страны, поведает легенды и тайны, научит грузинским словам и песням.

Первую паузу мы сделаем, чтобы продегустировать грузинские вина. Вы узнаете секрет, почему в России они отличаются от тех, что подают на родине.

Заглянем в уютный дом. Здесь нас ждёт душевный мастер-класс по приготовлению традиционного хлеба пури, а получившуюся выпечку мы заберём с собой. Тут же нас угостят сыром, вином и чурчхелой.

Прикоснёмся к прошлому, посетив Бодбийский женский монастырь. Святыня очень почитаема у верующих и привлекает множество паломников, ведь здесь покоятся мощи покровительницы и просветительницы Грузии Нино, принёсшей в эти земли христианство. Пройдёмся по ухоженным зелёным аллеям вокруг монастыря, полюбуемся Алазанской долиной и горами с заснеженными вершинами.

Продолжим променад в Сигнахи, который называют городом любви и грузинским Сан-Марино. Архитектура тут и правда больше напоминает европейскую, нежели кавказскую страну. Из-за удачного расположения на склоне скалы Сигнахи, название которого переводится с турецкого языка как «неприступная крепость», ни разу не подвергался захвату, благодаря чему сохранился практически в первозданном виде.

Вдоволь нагулявшись, вернёмся в Тбилиси. В столицу прибудем около 19:00.

Кахетия: винная дегустация, кулинарный мастер-класс, Бодбийский монастырь, СигнахиКахетия: винная дегустация, кулинарный мастер-класс, Бодбийский монастырь, СигнахиКахетия: винная дегустация, кулинарный мастер-класс, Бодбийский монастырь, СигнахиКахетия: винная дегустация, кулинарный мастер-класс, Бодбийский монастырь, СигнахиКахетия: винная дегустация, кулинарный мастер-класс, Бодбийский монастырь, Сигнахи
3 день

Свободный день в Тбилиси

После завтрака — свободное время. Им вы сможете распорядиться по своему усмотрению: попариться в серной бане, подняться по канатной дороге к крепости Нарикала или на фуникулёре на гору Мтацминда или, как настоящие тбилисцы, отдохнуть у озера Лиси.

Свободный день в ТбилисиСвободный день в ТбилисиСвободный день в ТбилисиСвободный день в ТбилисиСвободный день в Тбилиси
4 день

Прогулка по Мцхете, возвращение в Россию

Утром освободим номера и направимся в древнюю столицу Грузии — Мцхету. Посетим главный кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви — Светицховели.

Поднимемся на вершину горы к монастырю Джвари. В 4 веке Святая Нино установила здесь первый крест, после чего христианство стало государственной религией страны. Двумя столетиями позже тут воздвигли святыню, которая сейчас охраняется ЮНЕСКО. Храм возвышается над слиянием рек Арагви и Куры, которое Михаил Лермонтов упоминал в поэме «Мцыри».

Затем отправимся в обратный путь, но на этом наше погружение в грузинскую историю не закончится. Мы осмотрим средневековую крепость Ананури, раскинувшуюся на живописном берегу Жинвальского водохранилища. А обедать будем (за доплату) в посёлке Пасанаури, который считают родиной визитной карточки страны — хинкали.

Подкрепившись, поедем по Военно-Грузинской дороге в сторону России. Ближе к границе сделаем небольшую остановку, чтобы насладиться видами у арки Дружбы. Это смотровая площадка над долиной реки Арагви, откуда открывается головокружительная панорама ущелья, именуемого Долиной дьявола. Во Владикавказ вернёмся после 21:00.

Прогулка по Мцхете, возвращение в РоссиюПрогулка по Мцхете, возвращение в РоссиюПрогулка по Мцхете, возвращение в РоссиюПрогулка по Мцхете, возвращение в РоссиюПрогулка по Мцхете, возвращение в Россию

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет26 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Владикавказа в Тбилиси и обратно
  • Трансферы по маршруту на легковом авто, микроавтобусе или Mersedes Sprinter, в зависимости от количества участников
  • Сопровождение русскоговорящими гидами из России и Грузии
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтраки и дегустация
  • Кулинарный мастер-класс
  • Информация о лучших локациях Тбилиси
Что не входит в цену
  • Билеты во Владикавказ и обратно
  • Обеды и ужины - 2000-2500₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнаете после бронирования
Завершение: Владикавказ, после 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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