Ранним утром встретимся во Владикавказе и поедем в сторону российско-грузинской границы. Пройдя все формальности, продолжим двигаться по Военно-Грузинской дороге, которая тянется через живописный Кавказский хребет. Встретим рассвет в горах — это фантастическое зрелище!

Прибудем в Тбилиси около полудня. Пообедаем в проверенном национальном ресторане, где подают самые популярные блюда грузинской кухни (за доплату).

После этого отправимся знакомиться с сердцем Грузии в сопровождении местного гида. Будем гулять по извилистым улочками и изогнутым переулкам, устеленным брусчаткой, увидим улицы-лестницы и улицы-террасы, полюбуемся увядающими особняками 19 века и знаменитыми резными балкончиками, нависающими над дорогами, понаблюдаем за вальяжными котами и солидными мужчинами, играющими в нарды. Экскурсия займёт примерно 3-3,5 часа.

Затем посетим блошиный рынок на Сухом мосту, где вы сможете приобрести небанальные сувениры. Здесь собираются ценители старины, антиквары и барахольщики Тбилиси и продают интересные вещицы.

Далее — свободное время для самостоятельных прогулок по столице. Мы поможем вам определиться, как провести его с пользой и максимальными впечатлениями, и порекомендуем самые интересные локации и развлечения.