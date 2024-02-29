Зимнее притяжение Кавказа

Это полное погружение в Кавказ — за 7 дней мы увидим самые интересные места республик: Чечня, Ингушетия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария.

Не побоимся «объять необъятное» — памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям.
5
3 отзыва
Зимнее притяжение Кавказа
Зимнее притяжение Кавказа
Зимнее притяжение Кавказа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Удивительные рассветы
Удивительные рассветы
Встретим потрясающе красивые рассветы средь высоких гор
Восхитительная природа
Восхитительная природа
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности
Национальный колорит
Национальный колорит
Вкуснейшая еда — традиционные кавказские блюда
Музей под открытым небом
Музей под открытым небом
Взору предстанут старинные замки и храмы, средневековые аулы и древние развалины целых городов
Эльбрус
Эльбрус
Подъем на канатке на Эльбрус — визитную карточку Северного Кавказа

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия в Грозном

Прибытие в Грозный не позже 15:00: авиа/ж. д./авто.

Встреча и сбор группы, трансфер в гостиницу.

Сбор в холле отеля.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

Прибытие. Обзорная экскурсия в ГрозномПрибытие. Обзорная экскурсия в ГрозномПрибытие. Обзорная экскурсия в ГрозномПрибытие. Обзорная экскурсия в Грозном
2 день

Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ

Продолжительность 10 часов, 310 км.

Начало 08:00.

Программа дня: Веденское ущелье — с. Харачой — озеро Кезеной-Ам — руины древнего селения «Хой».

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Мечеть "Гордость мусульман", Шали.

19:00 Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ
3 день

Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Продолжительность 8 часов, 120 км.

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущелье Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсКуртатинское - Кармадонское - ДаргавсКуртатинское - Кармадонское - ДаргавсКуртатинское - Кармадонское - Даргавс
4 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Продолжительность 8 часов, 207 км.

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Очередность проведения экскурсий 4-го и 5-го дня программы может изменяться.

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар
5 день

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию

Продолжительность 8-9 часов, 180 км.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи — Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска самостоятельно за месяц до начала тура.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по средам.

Захватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию
6 день

Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау/Чегет

Продолжительность 9 часов, 315 км.

Начало 08:00

Программа дня: переезд в Чегемское ущелье — Чегемские водопады — Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Размещение на поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.

Новогодние заезды 29.12.2023 и 02.01, 04.01.2024 альтернативное размещение в Нальчике.

Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау/ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау/ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау/ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау/Чегет
7 день

Подъем на Эльбрус. Отъезд

09:00 Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Минеральные Воды (187 км).

Эльбрус — визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!

Обед — самостоятельно (доп. плата).

14:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Подъем на Эльбрус. ОтъездПодъем на Эльбрус. ОтъездПодъем на Эльбрус. ОтъездПодъем на Эльбрус. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах во Владикавказе/Грозном/поляне Азау или Чегет.

Стоимость тура за номер в заезды 06.12.2023-04.04.2024, в руб:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Беркат 3* - Кадгарон Отель 3* - Туркомплексстандарт786007860051450115650111150
Беркат 3* - Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплексстандарт840008400057850121050112950
Беркат 3* - Гостиница Владикавказ 3*(комфорт) - Туркомплексстандарт876008760059800124800118600
Беркат 3* - Отель Планета Люкс 3* - Туркомплексстандарт840008400053250121050112950
полулюкс864008640061050124650116550
Беркат 3* - DoubleTree by Hilton 4* - Туркомплексстандарт11880011880084450157950149850

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Планета Люкс 3

4 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.

Предоставляется бесплатный WiFi.

Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3

Кадгарон Отель

4 ночи

Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа.

До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Кадгарон ОтельКадгарон ОтельКадгарон ОтельКадгарон Отель

DoubleTree by Hilton 4

4 ночи

Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» находится во Владикавказе. Этот отель располагается 1 км от центра города.

В отеле

Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в лобби-баре. Также на территории отеля функционируют два ресторана. Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi. Специально для автопутешественников организована парковка.

Также для гостей в отеле: массажный кабинет, сауна, солярий и хаммам. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, фитнес-центр, тренажёрный зал и йога. Среди развлечений на территории — караоке. Берите питомца с собой. В отеле возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату.

Доступная среда: работает лифт. Дополнительно: прачечная, банкомат и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на английском и русском.

Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор, мини-бар по запросу и халат. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.

DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4

Владикавказ 3

4 ночи

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

Беркат 3

1 ночь

Гостиница «Беркат» расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.

По утрам в гостинице «Беркат» сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

Расстояние до международного аэропорта Грозный составляет 6 км.

Беркат 3Беркат 3Беркат 3Беркат 3

Туркомплекс

1 ночь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Грозного в гостиницы в первый день по прибытии до 15:00
  • Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/Грозном/поляне Азау/Чегет
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Грозного и обратно из г. Минеральные Воды
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 400 руб
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 600 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Грозного и Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 1 950 руб. детский до 16 лет - 1 600 руб. детское меню, до 8 лет - 700 руб
  • Взрослый - 1 950 руб
  • Детский до 16 лет - 1 600 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 700 руб
Место начала и завершения?
Россия, Чеченская Республика, Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Группа до 18 чел, но на экскурсии в «Алагирское ущелье, Цей, Нар» и в Приэльбрусье может быть группа до 40 чел.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Какие есть особенности организации питания в период Рамадана?

Столовая в период Рамадана в отеле Океан 3* не работает. Завтраки организовываются в других кафе. Например, в кафе “Тарелка” в Избербаше.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
29 фев 2024
Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!
Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!Отличный тур, очень информативный и живописный. Неделя пролетела, как один миг, оставив сотни изумительных воспоминаний и фотографий!!!
А
15 фев 2024
Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!
Великолепные виды на красивейшие горы, прогулки по ущельям и солнечным долинам никого не оставят равнодушными. Нам ещё очень повезло с погодой,
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прилететь из заснеженной Москвы и -20 в солнечный мир и +20. Что может быть лучше.
Отдельную благодарность хочется выразить гидам Белле и Давиду.
С Беллой мы ездили на экскурсию в 3 ущелья, она прекрасный рассказчик. Мы постоянно останавливались в живописных местах, и она вместе с нами поднималась в гору к древним башням и рассказывала их историю.
А с Давидом мы познакомились только в последние 2 дня во время путешествия на Эльбрус. Это наверное самый активный гид и прекрасный рассказчик, аккуратный водитель и очень душевный человек. Он всегда поможет во время путешествия,
у него правильно спланировано время и последовательность экскурсий, мы успели посетить не только запланированные известные туристические места, но и "жемчужины", о которых бы мы скорее всего не узнали с другим гидом. В дороге он рассказывал о традициях и особенностях Кавказа, а на почти вершине Эльбруса поднялся с нами выше станции Гарабаши, чтобы запечатлеть эту великолепную гору без множества людей и необходимого для работы канатки оборудования, рассказал обо всех окружающих нас горах и историю восхождения на Эльбрус.
Спасибо большое вам и другим гидам, за наше незабываемое путешествие! 🤍

Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!Это было потрясающее путешествие на Кавказ! Каждая Республика была удивительной!
К
13 фев 2024
Прекрасный тур, замечательные гиды, за время тура особенно хорошо можно прочувствовать разницу между разными народами гор, проникнуться традициями, и, конечно, наделать отличных фото, вкусно покушать!
Особенно хочется отметить:
1. открытую канатную дорогу
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(подъемник не с кабинкой) в Цейском ущелье. Была хорошая погода, однако очень замерзли, стоит одеваться очень тепло, после катания зашли в кафе у подножья канатки- очень вкусно, рекомендую!
2. Двухдневная экскурсия на Приэльбрусье-лучшее за поездку! Гид - Давид - большой молодец, очень душевные, веселые и приятные экскурсии в оба дня. Отмечу, что у нас была небольшая группа (4 человека), было очень комфортно, интересно, вкусно!

Прекрасный тур, замечательные гиды, за время тура особенно хорошо можно прочувствовать разницу между разными народами гор,Прекрасный тур, замечательные гиды, за время тура особенно хорошо можно прочувствовать разницу между разными народами гор,Прекрасный тур, замечательные гиды, за время тура особенно хорошо можно прочувствовать разницу между разными народами гор,

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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