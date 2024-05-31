Кавказ очарует вас красотой гор и живописной природой, его заснеженные пейзажи никого не оставят равнодушным.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия в Пятигорске
Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж. д. вокзал Пятигорска до 12:30.
В 13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.
Размещение в гостиницах: Бештау 3* или Интурист 3*.
15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.
Программа дня: знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал.
Обзорная по Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей. Прогуляемся по парку «Цветник» – излюбленному месту отдыха туристов.
Посетим особенно знаменитые места – гору со скульптурой «Орел», грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею.
Полюбуемся видом на город, на горы Машук и Бештау, открывающимся у беседки Эолова арфа.
После нас ждёт Провал — так называется подземная пещера в Пятигорске с дивным озером.
Пятигорск - курорт Домбай
Пятигорск – курорт Домбай (250 км)
Начало 09:00.
Программа дня: перевал Гумбаши – Шоанинский храм– Сентинский храм – Тебердинский заповедник – река Уллу-Муруджу – поляна Домбай.
18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Таурух 3*.
Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата)
Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск
Начало 09:00
Программа дня: подъем на вершину Мусса-Ачитара – Тебердинский заповедник – Нижне-Архызское аланское городище – Лик Христа – термальные источники «Жемчужина Кавказа» – Пятигорск.
Подъем по канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара.
Со смотровой площадкиоткрывается изумительная панорама, как на ладони предстанут знаменитые вершины Кавказа и могучий Эльбрус в дымке облаков.
Гид познакомит с местными легендами, расскажет о культуре, обычаях и традициях кавказских народов.
Обед. (Вкл. в стоимость)
Вновь любуемся красотами Тебердинского заповедника, а историко-познавательная программа продолжится знакомством с Нижне-Архызским аланским городищем – музеем под открытым небом со статусом памятника федерального значения.
Предположительно именно здесь располагалась столица древнего Аланского государства, исчезнувший город Маас, упоминавшийся в византийских летописях.
На территории городища храмы соседствуют с языческими культовыми сооружениями, поскольку до принятия христианства большинство алан поклонялись огню и солнцу.
Поднимемся к наскальному Лику Христа – монументальной иконе, написанной на скале.
Взгляд Спасителя направлен на Северный храм Нижне-Архызского городища.
Именно в этом храме аланы принимали крещение в Х веке н. э.
На пути в Пятигорск посетим термальный комплекс «Жемчужина Кавказа» (Доп. плата).
При посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца.
19:00 Размещение в гостиницах в Пятигорске: Бештау 3* или Интурист 3*.
Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата)
Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск
Продолжительность 8 часов, 145 км.
Начало 09:00
Программа дня: путешествие к Медовым водопадам – природный памятник гора Кольцо – знакомство с Кисловодском – Курортный парк – Каскадная лестница – Главная Нарзанная галерея.
Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края. По пути сделаем остановку, чтоб осмотреть природный памятник – гора Кольцо.
После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню.
Знакомство с Кисловодском, начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия.
Продолжим на аллеях и тропинках Курортного парка Кисловодска – второго по площади рукотворного парка в Европе.
Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой и Антон Чехов.
Водопад «Стеклянная струя», Зеркальный пруд и мостик «Дамский каприз» – живописнейшие достопримечательности в тихой уединенной части Курортного парка.
Далее экскурсия продолжится по живописным городским окрестностям, пройдемся по Каскадной лестнице, продегустируем целебный нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара.
Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата)
Переезд Пятигорск - Владикавказ с остановкой в Шато Эркен
Начало 08:30.
Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
Обед (Вкл. в стоимость)
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах.
Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.
Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!
Протяженность 200 км.
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Длительность 8 часов, 120 км.
Начало 08:30
Программа дня: Кармадон – Даргавс – Город мертвых – Башня Курта и Тага – селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис
Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.
До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.
Кадаргаванский каньон.
Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.
Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.
Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.
Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
19:00-21:30 Аланский вечер –шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата, бронировать заранее).
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
Длительность8-9 часов, 180 км.
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи – Цейлоамский перевал – древний Эгикал – башенный комплекс Таргим – Вовнушки – храм Тхаба-Ерды.
Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд».
Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества.
Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье.
Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов.
Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех.
Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.
С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.
Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии.
Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов.
Обед-ланч (Вкл. в стоимость): Чапильг (национальная лепешка с творогом) + Свежий салат + Чай травяной или кофе.
Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине.
Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта.
Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим.
Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий.
Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»!
История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями.
Знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.
Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь.
Обед/Пикник (Вкл. в стоимость).
Прибытие во Владикавказ.
Алагирское ущелье - Цей - аул Нар
Длительность8 часов, 207 км.
Начало 08:30
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.
Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция.
Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.
Это место является дзуаром – святым местом.
Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн!
Святилище и наскальный монумент Уастырджи.
В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи –покровитель мужчин, путников и воинов.
Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.
По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).
Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.
Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа.
В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь).
С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.
Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой!
Ущелье многие столетия является священным для осетин - тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.
В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком.
Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
Гора Монах – неподвижный и суровый хранитель Цея.
По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Уастырджи, но слово не сдержал и был обращен в камень.
На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.
Двигаясь дальше по Транскаму вглубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар – родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка.
Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.
Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.
На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты.
По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00
Проживание
Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Владикавказе/Домбае.
Стоимость тура ЗА НОМЕР в рублях:
|Размещение
|Категория номера
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Бештау 3* – Снежный барс 3* – Кадгарон Отель 3*
|стандарт
|79315
|79315
|53360
|117015
|112012,5
|Шв. Стол
|Бештау 3* – Снежный барс 3* – Гостиница Владикавказ 3*
|комфорт
|83665
|83665
|57057,5
|122235
|117885
|Шв. Стол
|Бештау 3* – Снежный барс 3* – Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|83665
|83665
|55535
|122235
|117885
|Шв. Стол
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.
Варианты проживания
Бештау 3
Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.
В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна.
В распоряжении гостей балкон.
Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами (бесплатно с 7:00 до 10:00 утра).
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни.
По вечерам в ресторане звучит живая музыка.
В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Отель «Кадгарон»
Отель "Кадгарон" находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.
Номера в отеле «Кадгарон» располагают кабельным телевидением и холодильником. Из номеров открывается вид на горы. В некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар.
В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса.
Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.
Отель «Планета Люкс»
Отель "Планета Люкс" расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Отель «Владикавказ»
Отель "Владикавказ" расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол».
В оздоровительном центре отеля «Владикавказ» есть хаммам и сауна.
Отель «Снежный Барс» Домбай
Отель предлагает номера для некурящих, сауну и круглогодичный крытый бассейн. В отеле есть экскурсионное бюро и прокат велосипедов. Он расположен в популярном курортном городе Домбае.
Во всех номерах с простым и современным оформлением есть телевизор, мини-бар и балкон. В каждом номере имеется отдельная ванная комната.
В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.
Домбайский отель "Снежный Барс" предлагает всем гостям трансфер от/до аэропорта. Он также предоставляет услуги по трансферу до близлежащих мест (за дополнительную плату). В отеле есть бесплатная парковка и бесплатный доступ в Интернет.
Домбайский отель "Снежный Барс" находится на территории природного заповедника "Теребда". От него легко добраться до лыжных и горных дорог.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и Ж.Д. вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии. Встреча с представителем компании/ водителем в 13:00
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Владикавказе/Домбае
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно из Владикавказа
- Питание, не указанное в программе
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье
- Билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара
- Билет в термальные источники «Жемчужина Кавказа»
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
- Средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 - 700 руб. на человека
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод и Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (взрослый - 1900 руб. ребенок до 18 лет - 1600 руб. детское меню до 8 лет - 700 руб.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Какова стоимость дополнительных экскурсий?
Стоимость доп. экскурсий:
- билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.;
- билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара – 1600 руб.;
- билет в термальные источники «Жемчужина Кавказа» – 500 руб.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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