1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
Рассмотреть главные башенные комплексы, побывать в царстве ледников и найти петроглифы
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж. - д. вокзал, до 14:0...
24 июня в 10:00
27 июня в 10:00
21 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Наследие Алании: тур по древней земле Северной и Южной Осетии
Подняться к Сказскому леднику, рассмотреть фамильные башни и выпить нарзана из источника
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
25 июня в 08:30
2 июля в 08:30
10 295₽ за человека
Авторский тур
4 дня
5 ущелий Северной Осетии и столица Алании
Посетить must-see природные локации республики и увидеть знаковые места Владикавказа
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж. - д. вокзал, до 14:0...
24 июня в 10:00
28 июня в 10:00
19 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Уастырджи»
Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Уастырджи" можно забронировать 3 тура от 10 295 до 21 750.
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год по теме «Уастырджи», цены от 10295₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август