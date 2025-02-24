Экскурсия по Владимиру предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города через его знаменитую вишню и напитки. Прогулка начнётся с осмотра живописных владимирских круч и реки Клязьмы. Вы посетите Дом купца

Белова и узнаете о жизни местных купцов. В гастробаре вас ждёт дегустация пяти напитков, приготовленных по историческим рецептам. Гид расскажет о традициях питейной культуры и особенностях местных сортов вишни. Это увлекательное путешествие во времени, которое нельзя пропустить

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

за 1–4 человек или 3450 ₽ за человека, если вас больше

от 13 800 ₽ за 1–4 человек или 3450 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

«И я там был…» — прогулка по городу

Начнём с любования владимирскими кручами, где росли вишнёвые сады. «Когда эти сады цвели, город приобретал особое провинциальное очарование», — так про них писал Герцен

Заприметим и реку Клязьму, которая славилась своей стерлядью

Из парка мы выйдем на широкую улицу, часть Московско-Нижегородского торгового тракта

Рассмотрим наши Торговые ряды и обсудим владимирских купцов

Зайдем в Дом купца Белова: он был знаменит своей колбасой и даже потом работал у Микояна на комбинате в Москве!

«Мёд-пиво пил» — дегустация в гастробаре

Чтобы вы в полной мере прочувствовали вкус и запах города, мы устроим для вас дегустацию 5 владимирских напитков. Мёд питейный, мёд ставленый, наливка из владимирских вишен, дистиллят со вкусом вишнёвой косточки, рябина на коньяке — все они приготовлены на основе исторических рецептов. Закусывать будем тоже нашими гастрономическими изысками! А ещё обсудим:

Как во Владимире появилась вишня и какие были сорта, что делали с вишнёвым урожаем

Чем жили и как торговали местные купцы

Как появилась медовуха и в чем отличие наливки от настойки

Что выращивали в нашей земле, что такое почистки и капустник

Из каких рюмок пили и в чём наливки подавали

Чем трактир отличается от ренскового погреба и почему говорят «ходить под мухой»

Организационные детали