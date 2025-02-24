Экскурсия по Владимиру предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города через его знаменитую вишню и напитки. Прогулка начнётся с осмотра живописных владимирских круч и реки Клязьмы. Вы посетите Дом купца
5 причин купить эту экскурсию
- 🍒 Уникальная дегустация местных напитков
- 🏞 Прогулка по историческим местам Владимира
- 📜 Интересные факты о вишнёвых садах
- 🏛 Посещение Дома купца Белова
- 🥂 Погружение в питейную культуру
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Торговые ряды
- Дом купца Белова
Описание экскурсии
«И я там был…» — прогулка по городу
- Начнём с любования владимирскими кручами, где росли вишнёвые сады. «Когда эти сады цвели, город приобретал особое провинциальное очарование», — так про них писал Герцен
- Заприметим и реку Клязьму, которая славилась своей стерлядью
- Из парка мы выйдем на широкую улицу, часть Московско-Нижегородского торгового тракта
- Рассмотрим наши Торговые ряды и обсудим владимирских купцов
- Зайдем в Дом купца Белова: он был знаменит своей колбасой и даже потом работал у Микояна на комбинате в Москве!
«Мёд-пиво пил» — дегустация в гастробаре
Чтобы вы в полной мере прочувствовали вкус и запах города, мы устроим для вас дегустацию 5 владимирских напитков. Мёд питейный, мёд ставленый, наливка из владимирских вишен, дистиллят со вкусом вишнёвой косточки, рябина на коньяке — все они приготовлены на основе исторических рецептов. Закусывать будем тоже нашими гастрономическими изысками! А ещё обсудим:
- Как во Владимире появилась вишня и какие были сорта, что делали с вишнёвым урожаем
- Чем жили и как торговали местные купцы
- Как появилась медовуха и в чем отличие наливки от настойки
- Что выращивали в нашей земле, что такое почистки и капустник
- Из каких рюмок пили и в чём наливки подавали
- Чем трактир отличается от ренскового погреба и почему говорят «ходить под мухой»
Организационные детали
- Эксурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- К участию допускаются только гости старше 18 лет
- Продолжительность пешеходной части примерно 40 минут. Но по вашему желанию можно всё время провести в заведении — тогда будет краткий рассказ прямо на месте
- В стоимость входят: сет из 5 напитков (мёд питейный, мёд ставленый, наливка из владимирских вишен, дистиллят со вкусом вишневой косточки, рябина на коньяке) и сет из закусок. По вашему желанию можно дополнительно заказать еду, например, наш знаменитый салат «Клязьма»
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваша команда гидов во Владимире
Провели экскурсии для 1616 туристов
Привет, я — Таня, аккредитованный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Со мной работает целая команда профессиональных гидов по Владимиру, Боголюбово и Суздалю! Профессионально влюбляем в Древнюю Русь! Организуем обзорныеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
24 фев 2025
Было очень интересно узнать о гастрономических традициях Владимира. Татьяна очень профессиональный гид. Дегустация проходила в лучшем в городе месте, где изготавливают напитки по старинным рецептам.
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