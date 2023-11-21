Увидеть знаковые места города и погрузиться в его прошлое - от основания до периода расцвета
Интересно детям и взрослым, весело и познавательно — это про мою экскурсию по Владимиру! Я предлагаю вам исследовать средневековое прошлое города, чтобы открыть его историю сквозь века.
Вам предстоит внимательно слушать, рассматривать, обсуждать версии, радоваться находкам, а ещё то и дело удивляться: оказывается, Средние века гораздо ближе, чем кажется!
Вам предстоит внимательно слушать, рассматривать, обсуждать версии, радоваться находкам, а ещё то и дело удивляться: оказывается, Средние века гораздо ближе, чем кажется!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сюжеты из прошлого
Задача экскурсии понятна из названия — максимально погрузить участников в средневековое прошлое города. Детям и взрослым предстоит исследовать эпоху и найти ответы на вопросы, раскрывающие подлинный характер Владимира. Экскурсия интерактивная — приготовьтесь внимательно слушать, разглядывать и трогать, искать неожиданные маршруты и покорять вершины (буквально!). Но всё же это не квест, а скорее «энциклопедия» городской жизни. Я расскажу:
- кем, когда, зачем и как создавался город Владимир,
- как развивался город и достигал своего расцвета,
- из чего состояло «тело» средневекового Владимира,
- как жили и чем занимались горожане в средние века,
- во что верили,
- как решали насущные вопросы.
Главные достопримечательности города
Вы мысленно пройдёте сквозь почти 12 веков истории древнейшего города Руси и выясните, почему Владимир во многом определил судьбу всей нашей страны. Вы увидите:
- валы и планировочную структуру старого Владимира,
- Золотые ворота — единственные из сохранившихся в России средневековые каменные парадные городские ворота (экстерьер),
- храмы Преображения Господня и Святого Георгия (осмотр снаружи),
- Соборную площадь,
- шедевры белокаменной архитектуры мирового значения, Успенский и Дмитриевский соборы (осмотр снаружи).
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или (в редких случаях) кто-то из моих коллег
- Экскурсия рекомендована детям от 7 лет и отличается маршрутом, длительностью и набором методических приёмов в зависимости от возраста экскурсантов. При бронировании прошу заранее сообщить возраст детей, чтобы я спланировала маршрут и подачу информации.
- Экскурсия ориентирована на семейную аудиторию, однако фокус внимания будет находиться на детях. Пожалуйста, имейте это в виду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Владимира
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов во Владимире
Привет! Меня зовут Мария. Я профессиональный педагог дополнительного образования и музеолог, человек творческий, экспериментирующий и пытливый. Родилась и живу во Владимире. Рассказываю о своём родном городе без «клюквы», потому как его история и культура величественны без прикрас. Об этом и будет мой рассказ.
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