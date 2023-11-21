Интересно детям и взрослым, весело и познавательно — это про мою экскурсию по Владимиру! Я предлагаю вам исследовать средневековое прошлое города, чтобы открыть его историю сквозь века. Вам предстоит внимательно слушать, рассматривать, обсуждать версии, радоваться находкам, а ещё то и дело удивляться: оказывается, Средние века гораздо ближе, чем кажется!

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Описание

Что вас ожидает

Сюжеты из прошлого

Задача экскурсии понятна из названия — максимально погрузить участников в средневековое прошлое города. Детям и взрослым предстоит исследовать эпоху и найти ответы на вопросы, раскрывающие подлинный характер Владимира. Экскурсия интерактивная — приготовьтесь внимательно слушать, разглядывать и трогать, искать неожиданные маршруты и покорять вершины (буквально!). Но всё же это не квест, а скорее «энциклопедия» городской жизни. Я расскажу:

кем, когда, зачем и как создавался город Владимир,

как развивался город и достигал своего расцвета,

из чего состояло «тело» средневекового Владимира,

как жили и чем занимались горожане в средние века,

во что верили,

как решали насущные вопросы.

Главные достопримечательности города

Вы мысленно пройдёте сквозь почти 12 веков истории древнейшего города Руси и выясните, почему Владимир во многом определил судьбу всей нашей страны. Вы увидите:

валы и планировочную структуру старого Владимира,

Золотые ворота — единственные из сохранившихся в России средневековые каменные парадные городские ворота (экстерьер),

храмы Преображения Господня и Святого Георгия (осмотр снаружи),

Соборную площадь,

шедевры белокаменной архитектуры мирового значения, Успенский и Дмитриевский соборы (осмотр снаружи).

Организационные детали