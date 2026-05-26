Мы отправимся в путешествие по двум легендарным городам, что неразрывно связаны друг с другом, и окунёмся в атмосферу Древней Руси.
Вы увидите старинные соборы и подниметесь на видовые площадки, полистаете славные страницы истории государства и пройдёте по местам, где разворачивались важнейшие события прошлого.
Описание экскурсии
Владимир — белокаменные храмы и Золотые ворота
- Попробуем расшифровать резьбу Дмитриевского собора
- При желании заглянем в Успенский собор, чтобы увидеть и прочитать фрески Андрея Рублёва
- Прогуляемся по старинным улочкам, что хранят атмосферу 19 века
- Полюбуемся видами на город со смотровых площадок
- Выйдем к Золотым воротам, которые охраняли вход в город с 12 века
Обед и дорога в Суздаль
После перерыва на обед в одном из кафе или ресторанов поедем в Суздаль. В пути я расскажу о Суздальском Ополье — археологической мекке современных историков.
Суздаль — кремль и уютные церкви
- Вы увидите территорию Суздальского кремля и самый древний храм города — Рождественский собор
- Побываете на Торговой площади и лучших смотровых площадках
- Зайдёте в многочисленные церквушки, которыми так славен Суздаль
- Прогуляетесь до Ризоположенского монастыря, где находится самая высокая колокольня Владимирской области — по желанию мы поднимемся на неё, чтобы оценить панораму окрестностей
Вы узнаете:
- как окраинные земли стали центром политической, духовной и культурной жизни Руси
- чем жили горожане в прошлом — как вели быт, какие ремёслами занимались, во что верили и какие традиции чтили
- как менялась судьба этих мест — от расцвета до эпохи забвения, когда городские ворота захлопнулись и земли вновь стали провинцией
Примерный тайминг
- Экскурсия по Владимиру — 2–2,5 ч
- Дорога до Суздаля — 1 ч
- Экскурсия по Суздалю — 2–2,5 ч
- Дорога во Владимир — 1 ч
Организационные детали
- По Владимиру и Суздалю гуляем пешком, между городами едем на вашем автомобиле или такси за ваш счёт. В машине должно быть место для гида
- Дополнительные расходы: посещение Успенского собора — 400 ₽ за чел. + 700 ₽ билет для гида с правом ведения экскурсии, обед и личные покупки — по желанию
- Интересно будет взрослым и детям от 10 лет
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию, добавить музеи, мастер-классы и другие локации
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали и цены уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 994 туристов
Владимир — мой родной город. Я хорошо знаю его, нежно люблю и хочу передать капельку этой любви другим. Обожаю гулять по его уютным улицам и рассказывать его интересные истории. Для меня экскурсия — произведение со своей логикой, сюжетом, идеей и, главное, настроением. С радостью делюсь этим с гостями моего города!
от 14 000 ₽ за экскурсию