Обзорная экскурсия по историческому центру Владимира на транспорте заказчика

Во время экскурсии по центру Владимира туристы узнают историю древнего города, увидят архитектурные шедевры

Во время экскурсии по центру Владимира туристы узнают историю древнего города, увидят архитектурные шедевры, представляющие знаменитую школу Владимиро-Суздальского зодчества, полюбуются фресками начала XV века кисти Андрея Рублева в Успенском соборе и белокаменными рельефами Дмитриевского собора.
Обзорная экскурсия по историческому центру Владимира на транспорте заказчика
Обзорная экскурсия по историческому центру Владимира на транспорте заказчика
Обзорная экскурсия по историческому центру Владимира на транспорте заказчика
Обзорная экскурсия по историческому центру Владимира на транспорте заказчика
Обзорная экскурсия по историческому центру Владимира на транспорте заказчика

Что вас ожидает 🤩

  • Три объекта по выбору:
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Музей Старый Владимир
  • Исторический музей
  • Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков
  • Золотые ворота

Об экскурсии

Во время экскурсии по центру Владимира туристы узнают историю древнего города, увидят архитектурные шедевры, представляющие знаменитую школу Владимиро-Суздальского зодчества, полюбуются фресками начала XV века кисти Андрея Рублева в Успенском соборе и белокаменными рельефами Дмитриевского собора.
Участники экскурсии смогут посетить Исторический музей Владимира, один из старейших в России, а еще — неспешно прогуляться по пешеходной Георгиевской улице до блистательного Музея хрусталя, который расположен в бывшей старообрядческой Троицкой церкви. Здесь экскурсовод расскажет им о волшебстве мастеров Гусь-Хрустального, работающих в разнообразных техниках со стеклом и хрусталем.
В рамках экскурсии вы можете посетить три объекта по выбору: Успенский собор; Дмитриевский собор; Музей Старый Владимир; Исторический музей; Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков; Золотые ворота.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в выбранные объекты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Московская улица, 64, Владимир
Завершение: Золотые ворота
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
  • В рамках экскурсии вы можете посетить три объекта по выбору:
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Музей Старый Владимир
  • Исторический музей
  • Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков
  • Золотые ворота
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владимира

🎩Индивидуальные🏛История и архитектура🏡Выездные🔭ОбзорныеЗолотые ворота🗽ДостопримечательностиУспенский соборДмитриевский собор

Еще несколько похожих предложений во Владимире

Увидеть все хиты древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Светлана
Нет отзывов
Увидеть все хиты древней столицы: обзорная экскурсия по Владимиру
Приглашаю гостей на прогулку по историческому центру Владимира - старинного русского города, который полтора века был
Сегодня
Завтра
21 мая
2 500 за 1-3 чел.
Владимир и Боголюбово - многоликая история древней Руси
4 часа
Индивидуальная
Марина
5
14 отзывов
Владимир и Боголюбово - многоликая история древней Руси
Представить многоликую историю древней столицы Руси - город Владимир без посещения Боголюбово невозможно
7 000 за 1-10 чел.
Древние фрески во Владимире
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Татьяна
Нет отзывов
Древние фрески во Владимире
Владимир - древний стольный город
4 500 за 1-5 чел.
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
5
3 отзыва
Экскурсия по Владимиру с посещением Музея Ложки и Музея Пряника
Вас ждет увлекательная экскурсия по историческому центру Владимира с осмотром главных достопримечательностей города
5 000 за 1-10 чел.
Легенды древнего Владимира
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Татьяна
5
8 отзывов
Легенды древнего Владимира
Хотите за 2,5 часа познакомиться со столицей древней Руси, узнать о жизни, истории города
3 800 за 1-5 чел.
Владимир - средневековая столица Руси
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
5
41 отзыв
Владимир - средневековая столица Руси
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям одного из древнейших городов России
Сегодня
Завтра
21 мая
7 150 за 1-5 чел.
Владимир: предания глубокой старины
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4.8
28 отзывов
Владимир: предания глубокой старины
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
6 июня
7 июня
27 июня
2 700 за 1-5 чел.
Обзорная прогулка по Владимиру: историческая часть города, музей и соборы
3 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Марина
Нет отзывов
Обзорная прогулка по Владимиру: историческая часть города, музей и соборы
Приглашаю вас на прогулку по древним улочкам города
7 000 за 1-5 чел.
Из Владимира в Боголюбово
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Татьяна
5
2 отзыва
Из Владимира в Боголюбово
Во время нашей прогулки вы прикоснетесь к истории Древней Руси, прогуливаясь по самым живописным улицам её древней
7 000 за 1-5 чел.
Владимир - столица и провинция
2.5 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Любовь
5
8 отзывов
Владимир - столица и провинция
Приглашаю вас на прогулку по историческому центру Владимира
3 500 за 1-10 чел.
Старый Владимир за 2 часа
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
5
55 отзывов
Старый Владимир за 2 часа
Погулять по историческому центру в компании археолога и узнать о городе самое интересное
Сегодня
Завтра
21 мая
3 380 за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением трёх музеев
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
4.6
12 отзывов
Обзорная экскурсия с посещением трёх музеев
Вас ждёт насыщенное знакомство с историей Владимира: посещение самых значимых музеев города
6 500 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владимире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владимире
ХОРОШО
🧭
ТАМ