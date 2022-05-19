Во время экскурсии по центру Владимира туристы узнают историю древнего города, увидят архитектурные шедевры, представляющие знаменитую школу Владимиро-Суздальского зодчества, полюбуются фресками начала XV века кисти Андрея Рублева в Успенском соборе и белокаменными рельефами Дмитриевского собора.
Участники экскурсии смогут посетить Исторический музей Владимира, один из старейших в России, а еще — неспешно прогуляться по пешеходной Георгиевской улице до блистательного Музея хрусталя, который расположен в бывшей старообрядческой Троицкой церкви. Здесь экскурсовод расскажет им о волшебстве мастеров Гусь-Хрустального, работающих в разнообразных техниках со стеклом и хрусталем.
В рамках экскурсии вы можете посетить три объекта по выбору: Успенский собор; Дмитриевский собор; Музей Старый Владимир; Исторический музей; Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков; Золотые ворота.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты в выбранные объекты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Московская улица, 64, Владимир
Завершение: Золотые ворота
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
В рамках экскурсии вы можете посетить три объекта по выбору:
Успенский собор
Дмитриевский собор
Музей Старый Владимир
Исторический музей
Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков
Золотые ворота
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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