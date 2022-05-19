Об экскурсии

Во время экскурсии по центру Владимира туристы узнают историю древнего города, увидят архитектурные шедевры, представляющие знаменитую школу Владимиро-Суздальского зодчества, полюбуются фресками начала XV века кисти Андрея Рублева в Успенском соборе и белокаменными рельефами Дмитриевского собора.

Участники экскурсии смогут посетить Исторический музей Владимира, один из старейших в России, а еще — неспешно прогуляться по пешеходной Георгиевской улице до блистательного Музея хрусталя, который расположен в бывшей старообрядческой Троицкой церкви. Здесь экскурсовод расскажет им о волшебстве мастеров Гусь-Хрустального, работающих в разнообразных техниках со стеклом и хрусталем.

В рамках экскурсии вы можете посетить три объекта по выбору: Успенский собор; Дмитриевский собор; Музей Старый Владимир; Исторический музей; Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков; Золотые ворота.