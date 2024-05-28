1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
«Исторический музей с экспозициями»
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
«В стоимость экскурсии не входят билеты в музеи: Исторический музей — 180 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по историческому Владимиру: от Рублева до хрусталя
Погрузитесь в мир древнего Владимира: исторические сокровища, архитектурные шедевры и уникальные фрески ждут вас
Начало: Большая Московская, 43
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 875₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения28 мая 2024Спасибо Марине за познавательную экскурсию. Интересное живое общение и как человек Марина замечательная
- ННаталья20 мая 2024Всё отлично. Легкая экскурсия с элементами квеста, нет долгих и нудных заученных лекций и в то же время отлично запоминается информация. Было интересно и детям и взрослым. Спасибо!
- ИИрина10 мая 2024В ноябре 2023 н посетили с мужем экскурсию по г Владимиру с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, было очень интересно и познавательно,большое спасибо Марине!
- ООльга22 февраля 2024Были во Владимире впервые, и остались очень довольны экскурсией. Нашим гидом был Корней, было очень интересно даже непоседе 10 лет…
- ТТатьяна1 мая 2023Добрый день, Галина подробно, красочно провела экскурсию. Нам все понравилось! 3 часа пролетели очень быстро
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Исторический музей»
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