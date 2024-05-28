Экскурсии в Исторический музей Владимира

Найдено 3 экскурсии в категории «Исторический музей» во Владимире, цены от 4 875 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прошлое и настоящее Владимира
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
«Исторический музей с экспозициями»
10 июня в 17:00
13 июня в 14:00
6 670 за всё до 9 чел.
А если не хочется мёрзнуть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
«В стоимость экскурсии не входят билеты в музеи: Исторический музей — 180 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 300 за всё до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Владимира
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Пешеходная экскурсия по историческому Владимиру: от Рублева до хрусталя
Погрузитесь в мир древнего Владимира: исторические сокровища, архитектурные шедевры и уникальные фрески ждут вас
Начало: Большая Московская, 43
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 875 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    28 мая 2024
    Прошлое и настоящее Владимира
    Спасибо Марине за познавательную экскурсию. Интересное живое общение и как человек Марина замечательная
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Прошлое и настоящее Владимира
    Всё отлично. Легкая экскурсия с элементами квеста, нет долгих и нудных заученных лекций и в то же время отлично запоминается информация. Было интересно и детям и взрослым. Спасибо!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Прошлое и настоящее Владимира
    В ноябре 2023 н посетили с мужем экскурсию по г Владимиру с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, было очень интересно и познавательно,большое спасибо Марине!
  • О
    Ольга
    22 февраля 2024
    А если не хочется мёрзнуть
    Были во Владимире впервые, и остались очень довольны экскурсией. Нашим гидом был Корней, было очень интересно даже непоседе 10 лет…
    читать дальше

    Экскурсия составлена так, что несмотря на огромный объем материала и на по-настояшему зимнюю погоду весь маршрут проходится легко, и не успеваешь замёрзнуть, что немаловажно) Спасибо гиду!

  • Т
    Татьяна
    1 мая 2023
    Пешеходная экскурсия по историческому центру Владимира
    Добрый день, Галина подробно, красочно провела экскурсию. Нам все понравилось! 3 часа пролетели очень быстро

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Исторический музей»

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  3. Золотые Ворота
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  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Исторический музей" можно забронировать 3 экскурсии от 4 875 до 7 300. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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