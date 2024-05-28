Е Евгения Прошлое и настоящее Владимира Спасибо Марине за познавательную экскурсию. Интересное живое общение и как человек Марина замечательная

Н Наталья Прошлое и настоящее Владимира Всё отлично. Легкая экскурсия с элементами квеста, нет долгих и нудных заученных лекций и в то же время отлично запоминается информация. Было интересно и детям и взрослым. Спасибо!

И Ирина Прошлое и настоящее Владимира В ноябре 2023 н посетили с мужем экскурсию по г Владимиру с гидом Мариной. Экскурсия понравилась, было очень интересно и познавательно,большое спасибо Марине!

О Ольга А если не хочется мёрзнуть читать дальше Экскурсия составлена так, что несмотря на огромный объем материала и на по-настояшему зимнюю погоду весь маршрут проходится легко, и не успеваешь замёрзнуть, что немаловажно) Спасибо гиду! Были во Владимире впервые, и остались очень довольны экскурсией. Нашим гидом был Корней, было очень интересно даже непоседе 10 лет…