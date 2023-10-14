На экскурсии Вы познакомитесь с занимательной историей Владимиро-Суздальского края, его уникальной белокаменной архитектурой, которая широко известна во всём мире и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; сможете насладиться красотой города, открыть для себя главные и тайные места, ощутить царящую здесь атмосферу древности и старины.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Сокровища Владимира или город, пропитанный историей:
- Один из ярчайших примеров — Золотые ворота, удивительный памятник древнерусского зодчества, служивший парадным входом в самую богатую, княжескую часть города.
- Дмитриевский собор — высшая точка развития древнерусской архитектурной школы, конца XII века, который знаменит своей изящной белокаменной резьбой.
- Успенский собор — настоящая сокровищница искусства, одна из немногих, сохранившая подлинные фрески работы Андрея Рублева.
- Многолетняя история города неразрывно связана с именами многочисленных знаменитых соотечественников: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Дмитрий Пожарский, братья Столетовы, Александр Суворов и множество других славных фамилий.
- Вы прогуляетесь по парку Пушкина, который является любимейшим местом прогулок и отдыха жителей Владимира. Он расположен в старинной и самой красивой части города на берегу Клязьмы.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
24/7
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспортные услуги
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: 24/7Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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