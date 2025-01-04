Во время пешеходной экскурсии по историческому центру Владимира увидим то, без чего невозможно представить город: белокаменные храмы XIIв., символ города — Золотые ворота, пройдем по пешеходной Георгиевской улице, остановимся на нескольких смотровых площадках.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Во время пешеходной экскурсии по историческому центру Владимира увидим то, без чего невозможно представить город. Белокаменные храмы XIIв., включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Успенский и Дмитриевский соборы. Символ города — Золотые ворота (в настоящий момент на реставрации). Пройдем по пешеходной Георгиевской улице с ее «домом с привидениями». По пути — несколько смотровых площадок с видами и на исторический центр, и на «заклязьменские дали». В любой последовательности. В любом удобном вам темпе.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотые ворота
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Ул. Георгиевская
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- По договоренности могу провести экскурсию в некоторых музеях города. Имею аккредитацию ВСМЗ. Посещение Успенского собора обязательно!
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Зависит от места начала
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Были на пешеходной экскурсии по Владимиру с гидом Александром. Остались в восторге от экскурсии. История города и памятников культуры была преподнесена Александром настолько интересно и нескучно, что даже ребенок не заметил как пролетели 2,5 часа. Огромное спасибо Александру и фирме, предоставившей этого талантливого экскурсовода!
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