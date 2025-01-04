Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Во время пешеходной экскурсии по историческому центру Владимира увидим то, без чего невозможно представить город: белокаменные храмы XIIв., символ города — Золотые ворота, пройдем по пешеходной Георгиевской улице, остановимся на нескольких смотровых площадках. 5 5 отзывов

Александр Ваш гид во Владимире Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 11 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 5 отзывов 2 часа 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Во время пешеходной экскурсии по историческому центру Владимира увидим то, без чего невозможно представить город. Белокаменные храмы XIIв., включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Успенский и Дмитриевский соборы. Символ города — Золотые ворота (в настоящий момент на реставрации). Пройдем по пешеходной Георгиевской улице с ее «домом с привидениями». По пути — несколько смотровых площадок с видами и на исторический центр, и на «заклязьменские дали». В любой последовательности. В любом удобном вам темпе.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Золотые ворота

Успенский собор

Дмитриевский собор

Ул. Георгиевская Что включено Услуги гида Что не входит в цену По договоренности могу провести экскурсию в некоторых музеях города. Имею аккредитацию ВСМЗ. Посещение Успенского собора обязательно! Где начинаем и завершаем? Начало: По договорённости Завершение: Зависит от места начала Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.