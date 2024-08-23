Русь великокняжеская: автобусный тур по Владимиру и Боголюбово

Русь великокняжеская
Вы побываете в древнейшей части Владимира и в Боголюбов граде, увидите шедевры белокаменного зодчества: Золотые ворота, Дмитровский и Успенский соборы, знаменитую церковь Покрова-на-Нерли. Окунетесь в увлекательные истории о князьях Владимирских, о величии земли русской!
3.5
4 отзыва
Русь великокняжеская: автобусный тур по Владимиру и Боголюбово
Русь великокняжеская: автобусный тур по Владимиру и Боголюбово
Русь великокняжеская: автобусный тур по Владимиру и Боголюбово
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45

Описание экскурсии

Что вас ждет Вы побываете в древнейшей части Владимира и в Боголюбов граде, увидите шедевры белокаменного зодчества:

Золотые ворота, • Дмитровский и Успенский соборы, • знаменитую церковь Покрова-на-Нерли. Окунетесь в увлекательные истории о князьях Владимирских, о величии земли русской!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Георгиевская улица
  • Золотые ворота
  • Церковь Покрова-на-Нерли
Что включено
  • Услуги гида
  • Билеты в музей
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Владимир, Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы
  • Зависящие от погоды и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы
  • Исходя из реальной обстановки на маршруте. Фирма не имеет возможности влиять на задержки
  • Связанные с пробками на дорогах
  • Действиями и мероприятиями государственных органов
  • В том числе органов ГИБДД
  • Дорожными работами
  • А также на любые другие задержки
  • Находящиеся вне разумного контроля фирмы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
1
Ю
23 авг 2024
Я очень разочарована. Нас присоединили к группе, которая путешествует уже несколько дней и прослушали много информации об истории великокняжеской Руси. Поэтому на данной экскурсии были предоставлены отрывочные сведения, не понятные
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для понимания и составления целостного впечатления. Считаю это большой недоработкой. На Боголюбский луг туристы были отправлены без сопровождения экскурсовода. И предоставлены сами себе. Скорее всего больше не воспользуюсь услугами вашей компании

С
19 авг 2024
е
17 авг 2024
все очень понравилось
М
12 авг 2024
Работа менеджера (организатора) отличная, на все вопросы отвечает быстро, понятно. Удобный сервис - даёт возможность запланировать экскурсию на нужную дату в любом городе.

Входит в следующие категории Владимира

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