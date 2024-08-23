читать дальше для понимания и составления целостного впечатления. Считаю это большой недоработкой. На Боголюбский луг туристы были отправлены без сопровождения экскурсовода. И предоставлены сами себе. Скорее всего больше не воспользуюсь услугами вашей компании

Я очень разочарована. Нас присоединили к группе, которая путешествует уже несколько дней и прослушали много информации об истории великокняжеской Руси. Поэтому на данной экскурсии были предоставлены отрывочные сведения, не понятные