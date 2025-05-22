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Владимир прекрасен в любое время суток, но вечером он предстанет перед вами с новой стороны: лучи заходящего солнца и вечерняя подсветка делают его невероятно уютным. Вместе мы поищем древние граффити на соборах и пасхальные деревья.



Прогуляемся по романтическому бульвару и разберёмся, как выбирали самую красивую барышню губернского города.