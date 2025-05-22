Владимир прекрасен в любое время суток, но вечером он предстанет перед вами с новой стороны: лучи заходящего солнца и вечерняя подсветка делают его невероятно уютным. Вместе мы поищем древние граффити на соборах и пасхальные деревья.
Прогуляемся по романтическому бульвару и разберёмся, как выбирали самую красивую барышню губернского города.
Прогуляемся по романтическому бульвару и разберёмся, как выбирали самую красивую барышню губернского города.
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Мы начнём прогулку в самом сердце города на главной площади. Вы увидите:
- Белокаменные шедевры 12 века: кафедральный Успенский и резной Дмитриевский соборы
- Знаменитые Золотые ворота
- Центральную улицу, сохранившую застройку губернского города
- Уютную тихую улочку с жанровыми скульптурами
- Древние земляные валы
В интерактивном формате «вопрос-ответ» я расскажу вам о прошлом Владимира и приоткрою завесу над городскими тайнами. Вы узнаете:
- Секреты белокаменного зодчества
- Почему ворота Владимира «Золотые» и какой сакральный смысл заложен в названии
- Какой сакральный смысл заложен в названии города
- Какая связь между библейским правителем, царём Древней Македонии и владимирским князем
Организационные детали
Это обзорная пешеходная экскурсия, дополнительных расходов не предполагает
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 4905 туристов
Добрый день, давайте познакомимся! Я – Светлана, аккредитованный гид. Владимир – мой родной город, тёплый, уютный, со своей душой и богатейшей историей. Знаю его разным: древним, купеческим, романтическим, духовным и в любом настроении. Город свой люблю и восхищаюсь им. Приглашаю вас в увлекательное путешествие в приятной дружеской атмосфере!Задать вопрос
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