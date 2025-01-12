Владимир: древний и молодой

Вы отправитесь на прогулку по Владимиру с гидом, который проведёт вас по знаковым улицам, покажет соборы домонгольского времени.

Сможете полюбоваться городом со смотровых площадок, познакомитесь с его парками и памятниками архитектуры.
5
2 отзыва
Владимир: древний и молодой
Владимир: древний и молодой
Владимир: древний и молодой
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев
Время начала: 11:00, 12:00

Описание экскурсии

Путешествие по архитектурным памятникам Владимира

Давайте вместе откроем для себя удивительный мир архитектурных памятников Владимира, начиная с домонгольских сооружений и заканчивая современными зданиями 21 века. Это путешествие позволит нам не только насладиться красотой архитектуры, но и прикоснуться к истории нашего края.

Исторические памятники

Мы посетим древнейший владимирский монастырь, который был основан в конце 12 века. Это место хранит в себе множество тайн и легенд, связанных с нашим прошлым. Здесь вы сможете ощутить дух времени и понять, как развивалась культура и архитектура региона.

Место захоронения князя Александра Невского

Не упустим возможность увидеть место первоначального захоронения князя Александра Невского. Этот исторический момент позволит нам глубже понять значение этого выдающегося человека в истории России.

Прогулки по паркам и пешеходным зонам

Мы также погуляем по старым владимирским паркам, где природа и архитектура гармонично сочетаются. Прогулка по этим местам подарит вам спокойствие и вдохновение. Кроме того, мы пройдемся по пешеходной зоне, где открываются живописные панорамы со смотровых площадок, позволяющие насладиться красотой города с высоты.

Современные достижения

Не забудем и о современных архитектурных достижениях Владимира, которые стали неотъемлемой частью его облика. Они показывают, как традиции и инновации могут сосуществовать, создавая уникальную атмосферу.

Приглашаем вас в это увлекательное путешествие по архитектурным памятникам Владимира, где каждый шаг будет напоминать о богатой истории и культурном наследии нашего города.

Все дни недели с 11 до 12.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Театральная пл. и ее памятники
  • Троицкая церковь
  • Женская земская гимназия
  • Реальное училище
  • Золотые ворота
  • Почтовая контора
  • Водонапорная башня
  • Спасская церковь
  • Ул. Георгиевская и ее памятники
  • Георгиевская церковь
  • Смотровые площадки на ул. Георгиевской
  • Старая аптека
  • Дом губернатора
  • Торговые ряды
  • Соборная пл. и ее памятники
  • Парк им. Пушкина
  • Монумент св. Владимиру
  • Успенский собор
  • Парк Липки
  • Присутственные места
  • Дмитриевский собор
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы на посещение кафе в случае дождя
  • Посещение музеев. Оплачивается отдельно.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь. Перед зданием театра
Завершение: Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели с 11 до 12.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • С собой обязательно взять зонтик
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
2
1
С
12 янв 2025
Экскурсию "Владимир: древний и молодой" у нас проводила Лариса Дмитриевна. Мы находимся под большим впечатлением от ценной исторической информации и знаний, которые она передала нам во время экскурсии. Мы реально
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обогатились знаниями по русской истории. Лариса Дмитриевна очень интеллигентная, знающая и внимательная к своим экскурсантам. Мы с удовольствием провели с ней несколько часов времени и надеемся, если приедем во Владимир, обязательно обратимся к ней еще раз. Побольше бы таких экскурсоводов!!!

О
21 ноя 2024
Мы получили истинное удовольствие за пару часов экскурсии по историческому Владимиру. Эскурсовод Лариса Дмитриевна вдохновенно погружала нас то в историю, то в современность городо. Очень интересно! Спасибо!

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