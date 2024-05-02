Вы уже были во Владимире, изучили его древнюю архитектуру и столичную историю. Но повседневная жизнь осталась за парадными фасадами главной улицы.
Приглашаю вас чуть свернуть в сторону и представить, чем жил наш город в обычном провинциальном ритме.
Приглашаю вас чуть свернуть в сторону и представить, чем жил наш город в обычном провинциальном ритме.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы узнаете, как жила «владимирская Рублёвка» 14 века и чем знаменитый флорентийский мост Понте-Веккьо близок нашему городу
- Мы поговорим о том, как разбогатеть на капусте и не разориться на винной торговле
- Знаменитая работа художника Тропинина раскроет вам облик владимирской купчихи 18 века
- У стен барочного храма Никиты Мученика вы услышите историю благотворительности владимирских купцов. С колокольни храма можно полюбоваться видами на историческое ядро города.
- Также вы прогуляетесь по одной из самых тихих владимирских улочек до Вознесенской горки, где откроете великолепные панорамы окрестностей. В этом живописном месте расположен замечательный ресторан «Круча», где вы сможете пообедать после экскурсии.
Кроме того, вы выясните:
- Благодаря кому в слове «салютовать» мы ставим ударение на последний слог
- Кого Лев Толстой мог считать прототипом Андрея Болконского и при чём здесь Вознесенский храм
- Неужели во Владимире «повально пили», ведь по соотношению питейных мест на количество жителей наш город превышал средние показатели по России в несколько раз
Маршрут прогулки
- Торговые лавки Платонова и Ионова — редкие для Владимира примеры зданий в стиле неоклассицизма с чертами модерна
- Народный дом — здание, где ещё до революции пытались бороться с пьянством и приобщать народные массы к культуре
- Никитский бульвар и дом Соколова — владимирская мечта о «ропетовском» стиле
- Купеческий особняк, сыгравший роль дома Ипатьева в фильме Карена Шахназарова «Цареубийца»
Кому понравится, а кому может не подойти
Эта экскурсия для тех, кто в городе не первый раз, кто уже видел древние владимирские храмы и гулял по пешеходной части города. Она подойдёт путешественникам, желающим расширить своё представление об истории и архитектуре Владимира, узнать о судьбах людей, живших здесь в разное время. Не подходит тем, кто впервые в городе и хочет увидеть самое главное.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: подъём на колокольню Никитской церкви — 100 руб. с человека. Посещение музейных экспозиций на маршруте не планируется.
- На экскурсию могут пойти дети старше 12 лет
- Если вы планируете посетить ресторан «Круча», вам нужно самостоятельно заранее забронировать столик
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пересечении улиц Б. Московская и Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 257 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Татьяна. По образованию я филолог, но с 2006 года путешествия стали моей работой. Не раз проехала от Невы до Казанки, от Шексны до Орлика. И всё-такиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
2 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Татьяна - профессионал, знающий и любящий Владимир.
Экскурсия - познавательная, запоминающаяся
Экскурсия - познавательная, запоминающаяся
Ю
Юлия
30 апр 2024
Экскурсия понравилась. Много информации, Татьяна прекрасно знает и очень любит свой город. Увидели необычные улочки города, посетили скрытые от туристов места. Рекомендую экскурсию, будет интересно.
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