Суздаль — один из древнейших городов русской земли, жемчужина Золотого кольца. В городе-музее под открытым небом, не тронутом современной застройкой. Вы увидите грандиозный Спасо-Ефимиев монастырь, Суздальский Кремль, прогуляетесь 👣 к музею деревянного зодчества, посетите Покровский монастырь, который был местом подвижничества, а иногда и заточения, многих представительниц знатных родов России.

Владимир и Суздаль — два драгоценных камня, соседствующих в диадеме странных русских городов, которые обязательно надо увидеть вместе.