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Владимир и Суздаль — шедевры белокаменного зодчества

5
7 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Владимира
За один день вы познакомитесь сразу два города: Владимир и Суздаль.

Вас ждет две пешеходные обзорные экскурсии 🧭.

Вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ Владимира и Суздаля.

Увидите грандиозный Спасо-Ефимиев монастырь, Суздальский Кремль, прогуляетесь 👣 к музею деревянного зодчества, посетите Покровский монастырь, который был местом подвижничества, а иногда и заточения, многих представительниц знатных родов России.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Владимир и Суздаль — шедевры белокаменного зодчества
Владимир и Суздаль — шедевры белокаменного зодчества

Что вы увидите

  • Спасо-Ефимиев монастырь
  • Суздальский Кремль
  • Музей деревянного зодчества
  • Покровский монастырь и многое другое
Суздаль — один из древнейших городов русской земли, жемчужина Золотого кольца. В городе-музее под открытым небом, не тронутом современной застройкой. Вы увидите грандиозный Спасо-Ефимиев монастырь, Суздальский Кремль, прогуляетесь 👣 к музею деревянного зодчества, посетите Покровский монастырь, который был местом подвижничества, а иногда и заточения, многих представительниц знатных родов России.
Владимир и Суздаль — два драгоценных камня, соседствующих в диадеме странных русских городов, которые обязательно надо увидеть вместе.
Что входит
  • В это пакетное предложение входит 2 пешеходных экскурсии — обзорная по Суздалю (3 часа) и обзорная экскурсия по Владимиру (2
  • 5 часа).
Что не входит
  • Трансфер:
  • в одну сторону Владимир-Суздаль — 1000 руб. (такси), обратно Суздаль-Владимир — 1000 руб. (такси)
  • аренда легковой машины на 5 часов — 4000 руб. (время в пути - 2 часа, ожидание - 3 часа) — 800 руб. в час.
Начало
🚩 Соборная площадь
Место завершения
🏁 Золотые ворота
Владимир и Суздаль — шедевры белокаменного зодчества
Владимир и Суздаль — шедевры белокаменного зодчества
Владимир и Суздаль — шедевры белокаменного зодчества
Владимир и Суздаль — шедевры белокаменного зодчества

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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7 отзывов оставили туристы

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