Суздаль — один из древнейших городов русской земли, жемчужина Золотого кольца. В городе-музее под открытым небом, не тронутом современной застройкой. Вы увидите грандиозный Спасо-Ефимиев монастырь, Суздальский Кремль, прогуляетесь 👣 к музею деревянного зодчества, посетите Покровский монастырь, который был местом подвижничества, а иногда и заточения, многих представительниц знатных родов России.
Владимир и Суздаль — два драгоценных камня, соседствующих в диадеме странных русских городов, которые обязательно надо увидеть вместе.
Что входит
В это пакетное предложение входит 2 пешеходных экскурсии — обзорная по Суздалю (3 часа) и обзорная экскурсия по Владимиру (2
5 часа).
Что не входит
Трансфер:
в одну сторону Владимир-Суздаль — 1000 руб. (такси), обратно Суздаль-Владимир — 1000 руб. (такси)
аренда легковой машины на 5 часов — 4000 руб. (время в пути - 2 часа, ожидание - 3 часа) — 800 руб. в час.
Начало
🚩 Соборная площадь
Место завершения
🏁 Золотые ворота
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.