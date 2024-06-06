1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
2 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
Откройте для себя древний Владимир в удобном формате: ваш телефон станет надежным гидом по историческим местам
Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир
Расписание: Любой день, любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Спасибо огромное экскурсоводу Ольге Анатольевне за прекрасную экскурсию по княжескому городу Владимиру. Много узнали от нее из истории города. Приятно общаться было со знающим гидом. Очень рекомендую.
- ААнна6 июня 2024Очень хорошая экскурсия. Достаточно содержательная. Индивидуальный подход. Нам очень понравилась
- ААндрей5 июня 2024Всё отлично!!!
- ЮЮлия13 мая 2024Отличная экскурсия. Всей нашей большой компании было интересно, прошли по историческим местам, полюбовались прекрасными памятниками архитектуры и видами. Спасибо большое!
- ААлександра29 апреля 2024Елена прибыла вовремя, маршрут оптимально показывает старый город. Гид адаптировала экскурсию под наши нужды и порекомендовала отличные места для посещения! Нам очень понравилось, спасибо! Рекомендуем гида!
- ААзат9 апреля 2024Замечательная прогулка! Да, за пару часов огромную историю града Владимира не объять. Тем не менее мы узнали и про средневековый
- ВВладыкина19 февраля 2024Всё очень понравилось
- ИИрина12 июля 2023Отличная экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Старый город»
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