Экскурсии по Старому городу во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» во Владимире, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Княжий град Владимир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
2 800 за всё до 3 чел.
Владимир - от далекого прошлого до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Владимир: путешествие сквозь века - от древности до современности
Погрузитесь в историю Владимира, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а архитектура восхитит красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
4 500 за всё до 4 чел.
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
6 отзывов
Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
Откройте для себя древний Владимир в удобном формате: ваш телефон станет надежным гидом по историческим местам
Начало: Ул. Вокзальная, 1-13, Владимир
Расписание: Любой день, любое удобное время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Спасибо огромное экскурсоводу Ольге Анатольевне за прекрасную экскурсию по княжескому городу Владимиру. Много узнали от нее из истории города. Приятно общаться было со знающим гидом. Очень рекомендую.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Очень хорошая экскурсия. Достаточно содержательная. Индивидуальный подход. Нам очень понравилась
  • А
    Андрей
    5 июня 2024
    Княжий град Владимир
    Всё отлично!!!
  • Ю
    Юлия
    13 мая 2024
    Владимир - от далекого прошлого до наших дней
    Отличная экскурсия. Всей нашей большой компании было интересно, прошли по историческим местам, полюбовались прекрасными памятниками архитектуры и видами. Спасибо большое!
  • А
    Александра
    29 апреля 2024
    Владимир - от далекого прошлого до наших дней
    Елена прибыла вовремя, маршрут оптимально показывает старый город. Гид адаптировала экскурсию под наши нужды и порекомендовала отличные места для посещения! Нам очень понравилось, спасибо! Рекомендуем гида!
  • А
    Азат
    9 апреля 2024
    Владимир - от далекого прошлого до наших дней
    Замечательная прогулка! Да, за пару часов огромную историю града Владимира не объять. Тем не менее мы узнали и про средневековый
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    город, и про губернский. И это замечательно! Елена дает на прогулке "почву для размышления" и собственного изучения. Дает представление о Владимире как о просвещенном и передовом городе того времени. Основные туристические точки, ради которых большинство туристов посещают город- вы увидите, и услышите о них самое интересное!

    Замечательная прогулка! Да, за пару часов огромную историю града Владимира не объять. Тем не менее мы
  • В
    Владыкина
    19 февраля 2024
    Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
    Всё очень понравилось
  • И
    Ирина
    12 июля 2023
    Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
    Отличная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Старый город»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Княжий град Владимир
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  3. Прогулка по старому городу: аудиоэкскурсия по Владимиру
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  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в июне 2024
Сейчас во Владимире в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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