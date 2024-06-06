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город, и про губернский. И это замечательно! Елена дает на прогулке "почву для размышления" и собственного изучения. Дает представление о Владимире как о просвещенном и передовом городе того времени. Основные туристические точки, ради которых большинство туристов посещают город- вы увидите, и услышите о них самое интересное!