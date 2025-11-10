Вы посетите главные достопримечательности и самые интересные музеи Владимира.
Описание фото-прогулкиПрогулка начнется на Соборной площади — это сердце Владимира, где старинные соборы и церкви возвышаются над площадью, создавая атмосферу духовности и величия. Пройдя через живописный парк Липки мы посетим Успенский собор (включен в список наследия ЮНЕСКО) – уникальный памятник Владимиро-Суздальского зодчества с фресками выдающегося иконописца Андрея Рублева, далее полюбуемся архитектурой и разгадаем тайны узоров Дмитриевского собора —великолепного образца древнерусской пластики и белокаменной резьбы. Наш маршрут пройдет по самобытной Георгиевской улице, раньше она была сердцем Нового города, здесь в XII веке располагался двор князя Юрия Долгорукого. По дороге вы повстречаете много интересных персонажей: ученого кота, художника, скульптуру Владимирскому Пожарному с действующей водокачкой — механизмом XIX века, шалопая и филера. Вы увидите символ старого города — памятник Владимирской вишне и узнаете, чем она славилась. Специально для туристов на улице оборудованы две смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на берега Клязьмы и великолепный Успенский собор. Рядом с первой городской аптекой XVIII века находится памятник фармацевту, по легенде, для крепкого здоровья, нужно потереть его нос и лысину. Вы посетите Музей «Старый Владимир», который расположился в бывшей водонапорной башне старого города. Перенесетесь в дореволюционный провинциальный Владимир второй половины девятнадцатого - начала двадцатого века. Поймаете настроение жизни губернского города в фотографиях и в подлинных предметах быта старого Владимира, а со смотровой площадки четвертого этажа полюбуетесь живописнейшими видами древнего города! Далее отправимся к Золотым воротам — памятнику древнерусской архитектуры и известнейшему военно-оборонительному сооружению 12 века. Построены они по указу князя Андрея Боголюбского, который перенёс столицу княжества из Суздаля во Владимир. Именно на этот период приходится расцвет города Владимира и строительство многих гражданских, религиозных и оборонительных сооружений. Памятник архитектуры включен в список наследия ЮНЕСКО (в настоящее время находятся на реконструкции). Далее вы отправитесь в сувенирную лавку музея Бабуся-Ягуся, где сможете попробовать уникальный напиток, приготовленный по старинным рецептам - фирменную медовуху Бабы Яги. Также у вас будет время для покупки уникальных сказочных сувениров и косметики в молодильной лавке. Здесь вы найдёте всё, что нужно для создания атмосферы волшебства и сказки. Затем отправимся в музей «Старая Аптека», который расположен на улице Георгиевской в здании аптеки с более чем двухсотлетней историей. Даже в Москве и Петербурге первоначальные здания аптек не сохранились, а во Владимире здание «Старой Аптеки» сохранилось в своем почти первозданном виде и, по праву, считается одним из старейших в стране. Вы войдете в это здание со сводами и мозаичными полами, увидите в стенных шкафах колбы и сосуды для снадобий, старинные весы, гравюры, прочитаете рецепты лекарств от глупости или от несчастной любви, и поймете, насколько сильным может быть обаяние времени. Откройте секреты Владимира, где история дышит в каждом камне!
По субботам и воскресеньям в 13.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная площадь
- Парк Липки
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Георгиевская улица
- Скульптурный персонаж Ученый кот
- Скульптурный персонаж Художник
- Скульптурный персонаж Владимирский пожарный с водокачкой XIX века
- Скульптурный персонаж Шалопай и филер
- Памятник Владимирской вишне
- Первая городская аптека и памятник фармацевту
- Музей «Старый Владимир»
- Золотые ворота
- Музей Бабуся-Ягуся
- Музей «Старая Аптека»
Что включено
- Дегустация в музее Бабуся Ягуся
- Входные билеты и экскурсионное сопровождение в музее / «Старая Аптека/»
Что не входит в цену
- Входные билеты в Успенский Собор и музей Старый Владимир 600 рублей
- Входные билеты в музей Бабуся Ягуся 650 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, Россия, Соборная Площадь
Завершение: Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 13.00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
