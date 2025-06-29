Мы с вами отправимся на единственную на Дальнем Востоке ферму альпак. Вы пообщаетесь с этими милыми и дружелюбными созданиями и узнаете, как они делают людей счастливее. А после мы поедем на побережье, где вы насладитесь морским бризом и послушаете мои рассказы об этих местах.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вы побываете на ферме альпак, которые привезены сюда из Европы. Альпаки — генераторы счастья, общение с ними позитивно влияет на настроение. Вы прогуляетесь по ферме, а местный гид расскажет вам всё об этих удивительных животных.

Исследуете побережье Уссурийского залива. Полюбуетесь живописными видами бухт Стеклянная и Шамора. Побродите по самому большому песчаному пляжу в пригороде Владивостока, а я расскажу об истории и географии Приморского края.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на автомобиле Mitsubishi Eclipse Cross 2018, (есть детское кресло и бустер), сопровождение гида, экскурсия по ферме альпак с местным гидом.