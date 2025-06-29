Мы с вами отправимся на единственную на Дальнем Востоке ферму альпак. Вы пообщаетесь с этими милыми и дружелюбными созданиями и узнаете, как они делают людей счастливее.
А после мы поедем на побережье, где вы насладитесь морским бризом и послушаете мои рассказы об этих местах.
А после мы поедем на побережье, где вы насладитесь морским бризом и послушаете мои рассказы об этих местах.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы побываете на ферме альпак, которые привезены сюда из Европы. Альпаки — генераторы счастья, общение с ними позитивно влияет на настроение. Вы прогуляетесь по ферме, а местный гид расскажет вам всё об этих удивительных животных.
Исследуете побережье Уссурийского залива. Полюбуетесь живописными видами бухт Стеклянная и Шамора. Побродите по самому большому песчаному пляжу в пригороде Владивостока, а я расскажу об истории и географии Приморского края.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автомобиле Mitsubishi Eclipse Cross 2018, (есть детское кресло и бустер), сопровождение гида, экскурсия по ферме альпак с местным гидом.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 186 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Роман, я коренной приморец. Родился в шахтёрском городке, а вырос в угольном посёлке. Всегда мечтал, чтобы Владивосток стал моим городом — и это случилось. Живу в нём с 1994 года. Провожу экскурсии и работаю как инструктор-проводник на природных маршрутах. Время со мной пролетит незаметно, весело, непринуждённо и познавательно.Задать вопрос
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