Мы посетим сафари-парки, где обитают животные и птицы, занесенные в Красную книгу.
Увидим нерп и морских львов в естественной среде обитания и прогуляемся по Японскому морю на катере.
Увидим нерп и морских львов в естественной среде обитания и прогуляемся по Японскому морю на катере.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание водной прогулки
Что вас ждет Главная жемчужина экскурсии — посещение морских животных в естественной среде обитания и приятная морская прогулка по Японскому морю вдоль острова Путятин. Мы посетим сафари-парки, где обитают животные и птицы, занесенные в Красную книгу:
парк тигров, леопардов, медведей и копытных, • парк мелких хищных зверей и птиц, • парк львов. Важная информация: Маршрут состоит из двух частей: 1. Путешествие на автомобиле около 2 часов до стоянки катера. 2. Морская прогулка вдоль острова Путятин с посещением лежбищ морских львов и нерп — около полутора часов Посещение сафари парка возможно как в первой части маршрута, так и на обратном пути.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сафари-парк
- Остров Путятин
- Кекур Петух
- Кекур Черепаха
- Бухта Мраморная
- «Пять пальцев» - лежбище морских львов и нерп
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Прогулка на катере
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входной билет в Приморский сафари-парк
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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