Что вас ждет Главная жемчужина экскурсии — посещение морских животных в естественной среде обитания и приятная морская прогулка по Японскому морю вдоль острова Путятин. Мы посетим сафари-парки, где обитают животные и птицы, занесенные в Красную книгу:

парк тигров, леопардов, медведей и копытных, • парк мелких хищных зверей и птиц, • парк львов. Важная информация: Маршрут состоит из двух частей: 1. Путешествие на автомобиле около 2 часов до стоянки катера. 2. Морская прогулка вдоль острова Путятин с посещением лежбищ морских львов и нерп — около полутора часов Посещение сафари парка возможно как в первой части маршрута, так и на обратном пути.