Остров Шкота — красные скалы у моря Остров Шкота с его красными скалами — одно из лучших мест по природной красоте вблизи Владивостока. Мы отправимся в пеший поход около 10 км, чтобы увидеть эту уникальную природу. Маршрут зависит от погоды и сезона — иногда коса затоплена, но это только добавляет приключению остроты. Мореферма и дегустация Нагуляв аппетит, мы отправимся на морскую ферму в бухте Воевода. Узнаем всё об устрицах, гребешках, трепангах и морских огурцах, прогуляемся по цеху, а затем в кафе попробуем их на вкус. Важная информация:

Необходима удобная одежда и обувь • С собой желательно взять бутылку воды.