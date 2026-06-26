Приглашаю вас в однодневное путешествие на остров Русский.
Мы увидим красные скалы острова Шкота, прогуляемся по живописному маршруту, а затем отправимся на морскую ферму в бухте Воевода. Узнаем всё о морепродуктах, заглянем в цех и попробуем местные деликатесы.
Мы увидим красные скалы острова Шкота, прогуляемся по живописному маршруту, а затем отправимся на морскую ферму в бухте Воевода. Узнаем всё о морепродуктах, заглянем в цех и попробуем местные деликатесы.
Описание экскурсии
Остров Шкота — красные скалы у моря Остров Шкота с его красными скалами — одно из лучших мест по природной красоте вблизи Владивостока. Мы отправимся в пеший поход около 10 км, чтобы увидеть эту уникальную природу. Маршрут зависит от погоды и сезона — иногда коса затоплена, но это только добавляет приключению остроты. Мореферма и дегустация Нагуляв аппетит, мы отправимся на морскую ферму в бухте Воевода. Узнаем всё об устрицах, гребешках, трепангах и морских огурцах, прогуляемся по цеху, а затем в кафе попробуем их на вкус. Важная информация:
Необходима удобная одежда и обувь • С собой желательно взять бутылку воды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет на мореферму - 500 руб.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Необходима удобная одежда и обувь
- С собой желательно взять бутылку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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